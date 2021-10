Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Haben euch diese Schuhe auch ab und an im Schmelztiegel terrorisiert? Lasst uns gerne wissen was ihr von einem Nerf oder Bug-Fix zu diesem Exo haltet.

Der Fehler war unter dem Team bekannt und dmg04 selber meinte, er wurde ab und an selbst von diesem Bug gekillt, aber es tritt dennoch nicht so häufig auf. Deshalb wurde dieser Fehler für eine gewisse Zeit nicht verfolgt.

Fortlaufend geht er auch auf die Frage ein, weshalb das so lange gebraucht hat diesen Bug zu beheben. Darauf antwortete dmg04, dass dieser Fehler nicht so häufig auftritt wie andere Fehler.

Diese Schuhe können für Schaden an umliegenden Gegner sorgen, das ist akzeptabel aber die Tatsache das jemand mit nur einem Nahkampf gleich 3 Hüter zerrupft, ist nicht gewollt. Wichtig hierbei, dieser Bug kann nicht bei jedem Nahkampf getriggert werden. Ihr müsst also als Titan hoffen, dass euch diesmal der richtige Sprung gelingt.

In Destiny 2 sorgt schon für eine geraume Zeit ein bestimmtes Exotic für Ärger. Die beliebten Titan-Schuhe „Dünenwanderer“ leiden an einem Bug, welcher von vielen Spieler ausgenutzt wird. Wir zeigen euch, wie Bungie sich nun dazu geäußert hat.

