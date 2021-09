In Destiny 2 haben Hüter schon oft versucht, die Grenzen des Schadens ins Unermessliche zu steigern. Bungie hat aber nun einen Riegel vor die aktuell beste Kombo geschoben. Wir von MeinMMO zeigen euch welche Änderungen heimlich durchgeführt wurden.

Um diese Kombo gehts: In der aktuellen „Saison der Verlorenen“ freuen sich Spieler über krassen Schaden. Großteils dank der Mod „Partikelzerlegung“. Die fügt jedem Gegner einen stapelbaren Debuff zu. Dieser Debuff wurde mit Schüssen aus Fusionsgewehren jeglicher Art auf den Gegner zugefügt, nach kurzer Zeit stapelten sich die gelben Schadenszahlen.

Das war jedoch nicht alles, der Debuff konnte mit anderen Debuffs und Buffs gestapelt werden. So wurden aus den +40 % ganz schneller mehrere 100 Prozent mehr. Beliebt war eine Kombo aus beispeilsweise:

Der Brunnen des Warlocks

Die Bubble des Titans

Der Pfeil des Jägers oder die Traktorkanone

Die Mod Fokuslinse + Stasis-Schaden

Mit diesen Kombo warfen selbst die stärksten Raid-Bosse schnell das Handtuch in nur einer Phase. Da Bungie offenbar ein Herz für Bosse hat, gab es jetzt Änderungen.

Das wurde heimlich generft: Bungie hat den Debuffs einen Riegel vorgeschoben. Belegt ihr also einen Feind mit Partikelzerlegung, ist das der einzige Debuff. Ihr könnt jetzt so viele Pfeile auf den Boss knallen, wie ihr wollt, der Schaden wird dadurch nicht mehr höher.

Dazu hat sich Bungie aber nicht geäußert. Weder via Twitter noch in den neusten Patch-Notes vom Patch 3.0.3.3 wurde diese Änderung an den Debuffs verzeichnet.

Im Endgame erst eine Bubble, dann einen Brunnen und dann den Pfeil draufballern – ob man Jäger noch braucht?

Bungie behob heimlich einen Fehler, welcher als Feature angesehen wurde

War der hohe Schaden nur ein Fehler? Dieser heimliche Eingriff deutet darauf hin, dass so ein hoher Schadens-Effekt nicht gewollt war. Hätte Bungie hier ein Feature eingebaut, wäre das sicherlich auf Patch-Notes oder Twitter-Ebene kommuniziert worden. Da aber alles heimlich vonstattenging, wollte Bungie in diesem Sinne alles wieder gerade rücken.

Der Effekt von „Partikelzerlegung“ ähnelt der Mod „Durchbrechen und Räumen“ aus Season 14. Schon damals konnte man den so entstandenen Bonus-Schaden nicht mit beispielsweise einem Pfeil erhöhen. Man hätte als Nutzer schon stutzig werden können, da der Pfeil seinen Debuff auch nur dann richtig auslöste, wenn er nach der Partikelzerlegung an den Start ging.

Dass die Mod in Season 15 mit beispielsweise dem Pfeil kombinierbar war, dürfte also ein Fehler gewesen sein, den die Hüter jetzt einen Monat lang ausnutzen konnten.

Falls ihr dennoch krassen Schaden austeilen wollt, könnt ihr dies mit der Göttlichkeit tun. Das wurde noch nicht gepatcht.

War das die erste geheime Änderung? Eine ähnliche, geheime Änderung nahm Bungie schon im vorherigen Patch 3.3.0.2 vor: Der Wurf-Hammer des Titanen bekam ohne Nennung in den Patch Notes einen 6 Sekunden Cooldown verpasst. Dank dieses Hammer waren in Kombination mit Exotics die höchsten Schadenszahlen im Spiel möglich.

Dieser “Stealth Nerf” fiel aufmerksamen Hüter natürlich trotzdem auf (via reddit). Dazu äußerte sich sogar Bungies Community Manager Cozmo:

[…] Wir nehmen keine “Stealth Nerfs” vor. Es ist sehr offensichtlich, wenn wir Änderungen an Fähigkeiten vornehmen – wir kämen nie auf die Idee, euch so etwas unterzujubeln. Manchmal übersehen wir Patch-Notizen in der Hektik, aber in diesem Fall war es eine unbeabsichtigte Änderung und wir arbeiten bereits an einer Korrektur für ein kommendes Update. Cozmo via reddit

Was haltet ihr von der Änderung? Habt ihr überhaupt davon gewusst? Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob ihr diesen Fehler auch zu eurem Vorteil genutzt habt und wie ihr jetzt die Raid-Bosse knackt – oder braucht es so viel Extra-Schaden gar nicht?