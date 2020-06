Destiny 2: Mächtige Mechanik „Mit Licht aufgeladen“ erklärt – Mods, Builds

Bei Destiny 2 versteckt sich die mächtigste Builds hinter bestimmten Mods. MeinMMO erklärt, was es mit den Licht-Ladungen auf sich hat und warum jeder Hüter sich damit beschäftigen sollte.

Um diese Mechanik geht’s: Seit einiger Zeit könnt ihr euch in Destiny 2 die sehr mächtige „Mit Licht aufgeladen“-Mechanik (eng. Charged with Light) zunutze machen. Dadurch könnt ihr beispielsweise euren Schaden massiv erhöhen, Munition generieren oder fast unsterblich werden – kurzum: die mächtigsten Builds basieren auf dieser Mechanik.

Leider wird diese etwas komplexere Mechanik aber nicht so richtig erklärt und daher längst nicht von jedem genutzt. MeinMMO zeigt euch hier alles nötige zum System dahinter, den unterschiedlichen Mods und wie ihr sie richtig anwendet. Denn so viel Spaß und Build-Vielfalt hat noch kein System zuvor ins Spiel gebracht.

Das sind die Grundlagen: Ursprünglich kam die „Mit Licht geladen“-Mechanik mit Season 9 ins Spiel, wird seitdem aber nur durch (teils überladene) Item-Beschreibungen dem Spieler vermittelt.

In der aktuellen Season 11 hat das System viele neue Anpassungsmöglichkeiten spendiert bekommen, weshalb wir hier die Grundlagen kurz erklären.

„Mit Licht aufgeladen“ ist ein zweistufiges System:

Erst müsst ihr euch mit Licht aufladen

Dann könnt ihr die Licht-Ladung einsetzen

Wir müssen uns also mit Licht laden und können diesen Buff (Stapel) dann für einen mächtigen Effekt ausgeben.

Stellt euch eure klassischen Perks wie „Toben“ oder „Kill Clip“ vor: Erst landet ihr einen Kill, dann erhaltet ihr den Schadens-Buff. Die Lichtladung erhöht aber nicht nur kurzfristig den Schaden, sondern ist eher wie eine Ressource, die ihr dann gegen selbst gewählte Boni tauscht.

Alles zu den wichtigen Mods der „Mit Licht geladen“-Mechanik

Der wichtigste Bestandteil der Mechanik sind Modifikationen, kurz Mods. Diese speziellen Items fügt ihr in eure Rüstung ein und bestimmt so, wofür diese Licht-Ladungen verbraucht werden. So könnt ihr das System komplett auf eure Wünsche anpassen.

Im groben gibt es dabei drei verschiedene Mod-Arten für eure Rüstung:

Grüne Mods: Gewähren euch durch bestimmte Aktionen Licht-Ladungen

Gelbe Mods: Lösen einen mächtigen Bonus im Tausch gegen eine Licht-Ladung aus

Weißte Mods: Verleihen zusätzliche Boni für euch oder euer Team oder verändern die Art, wie ihr euch mit Licht ladet

Anmerkung: Fast alle speziellen Mods kommen in den rechten Slot eurer Ausrüstung. Beachtet, dass manche Mods nur mit bestimmten Elementen funktionieren, andere hingegen allgemeine Rüstungs-Mods sind.

Die besonderen Mods kommen in den rechten Mod-Slot

So werdet ihr mit Licht aufgeladen: Jetzt wird es etwas tricky, denn statt einen simplen Kill zu landen, funktioniert das ganze System je nach Mod unterschiedlich – sprich: Es gibt nicht nur einen Weg, sich mit Licht zu laden.

Hier ein paar Beispiele für grüne Mods, die Licht-Ladungen erzeugen:

Schnellladung: Mehrere Kills in Folge mit Impulsgewehren, Maschinenpistolen oder Pistolen geben einen Stapel „Mit Licht geladen“

Ladungsaufnahme: Lädt euch auf sobald ihr eine Sphäre des Lichts aufsammelt (Auch von Meisterwerk-Waffen)

Schildbrecher-Ladung: Brecht ihr einen feindlichen Schild, erhaltet ihr eine Ladung

Ermächtigendes Ende: Versetzt einem Gegner einen Finisher, um euch mit Licht zu laden (kostet ein Zehntel der Super-Energie)

Ihr seht, es gibt nicht DIE eine Art, sich mit Licht zu laden. Vielmehr bestimmt ihr selbst, welche Variante zu eurem Spielstil passt und rüstet die entsprechende Mod dann aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Möglichkeiten auch kombinieren und euch durch mehr als eine Variante aufladen. Keine Angst, im Prinzip ist jede Waffen-Kategorie mit entsprechenden Mods bedacht worden.

Wie lange wirkt so eine Licht-Ladung? Abermals nutzen wir das Beispiel der klassischen Buffs, die nur wenige Sekunden aktiv sind. Im Gegensatz dazu verschwinden die Licht-Ladungen nämlich nicht von selbst.

Ihr könnt eure Waffen wechseln, minutenlang die schöne Landschaft von Destiny bewundern oder Emotes durchführen – eure Licht-Ladung bleibt gut sichtbar als Ressource bestehen:

Im Beispiel haben wir 2 Stapel „Mit Licht aufgeladen“ gesammelt

Ihr verliert die Ladung nur, wenn ihr:

Sterbt

Die Aktivität verlasst oder in den Orbit geht

Die Ladung verbraucht

„Mit Licht geladen“ gewährt die stärksten Boni von Destiny 2

So nutzt ihr Licht-Ladungen: Habt ihr euch mit Licht geladen, ist das die halbe Miete, aber was fangt ihr mit dem Stapel an? Wieder gibt es nicht die eine Musterantwort.

Je nach gelber Mod habt ihr Zugriff auf unterschiedliche Boni, die auch unterschiedlich mit den Licht-Ladungen umgehen. Hier einige Beispiele:

Hochenergetisches Feuer: Solange ihr mindestens einen Stapel habt, teilt jede Waffe 20 % Extra-Schaden aus – verbraucht erst einen Stapel, wenn ein Gegner stirbt

Leuchtende Klinge: Verbraucht bei einem Schwerttreffer einen Stapel und lässt euch 5 Sekunden lang Bonus-Schaden mit Klingen austeilen

Beschützendes Licht: Verbraucht alle Licht-Stapel, gewährt euch aber dafür eine erhebliche Schadensresidenz – Buff hält länger, je mehr Stapel verbraucht werden

Ihr seht anhand der Beispiele, dass manche Mods direkt alle Lichtladungen verbrauchen, andere so lange aktiv sind, wie ihr mit Licht geladen seid. Allen Effekten ist dabei zu eigen, dass sie teilweise Spielmechaniken umgehen oder extrem starke Buffs auslösen, die weit über die normalen Waffen-Perks hinausgehen.

Das Maximum aus Licht-Ladungen rausholen: Die grünen und gelben Mods haben wir behandelt, damit habt ihr im Prinzip die Grundlagen gemeistert. Wer aber die ergänzenden weißen Mods richtig nutzt, ist ein wahrer Experte.

Durch diese unterschätzen Mods könnt ihr euch den Alltag der „mit Licht aufgeladen“-Mechanik erheblich erleichtern oder sie noch effektiver gestalten. Das sind einige Beispiele für ergänzende Mods:

Stapelweise: Für jede gewonnene Lichtladung erhaltet ihr eine weitere Ladung frei Haus hinzu – Ihr erhaltet also automatisch mindestens zwei Stapel, wo ihr sonst nur einen bekommt

Mächtige Freunde: Werdet ihr mit Licht geladen, werden auch eure Verbündeten in der Nähe aufgeladen

Richtig eingesetzt sorgen diese Ergänzungs-Mods dafür, dass ihr und euer Team durchgehend geladen sind und so immer Zugriff auf die mächtigen Effekte habt.

Beachtet diese besonderen Mods: Manche der Mods haben einen zweiten Effekt. Dieser ist im Rüstungs-Menü ausgegraut, also inaktiv, bis ihr eine bestimmte Voraussetzung erfüllt.

Als Beispiel betrachten wir die Mod „Mächtige Freunde“:

Der erste Effekt ist sofort aktiv, sobald ihr die Mod ausrüstet

Wollt ihr jedoch auch von den enormen Boost von +20 auf Mobilität profitieren, müsst ihr eine zweite Arkus-Mod in dasselbe Rüstungsteil installieren

Sobald eine zweite Arkus-Mod in der Rüstung ist, habt ihr dann passiv den Mobilitäts-Schub – Auch ohne Lichtladung

Habt ihr eine zweite Arkus-Mod im Rüstungsteil, gibt’s massig Boni auf Mobilität

Neue Mods besorgen ist ganz einfach

Eine Vielzahl der Mods habt ihr sicher schon in eurer Sammlung. Andere, neue Mods bekommt ihr aktuell vor allem aus den saisonalen Belohnungs-Stufen bei der Fokussierung von Umbral-Engrammen.

Mods bekommt ihr von diesen beiden Händlern: Selbst Mods aus vergangenen Seasons könnt ihr aktuell recht einfach verdienen:

Banshee-44 und

der Prisma-Umformer (beim Vagabunden)

bieten eine große Sammlung von Mods. Dabei rotieren einige der Mods sogar täglich. Vergesst also nicht, hier hin und wieder vorbeizuschauen, um euer Arsenal aufzustocken.

Der Prisma-Umformer bieten rotierende Mods an

„Mit Licht aufgeladen“-Build für Season 11

Beispiel für einen starken Build: Um alles nochmal zusammenzufassen, liefert euch MeinMMO ein kleines Beispiel dafür, wie die mächtigen Mods der „Mit Licht aufgeladen“-Mechanik in einem Build aussehen können.

In Season 11 sind Schwerter super angesagt. Wir zeigen euch hier deshalb einen Auszug aus einem der besten Builds für das neue Kontakt-Event.

Diese Mods braucht ihr:

Ladungsaufnahme: Die grüne Mod kann in jedes Rüstungsteil und kostet 3 Energie

Leuchtende Klinge: Die gelbe Mod kann in jedes Arkus-Rüstungsteil installiert werden und kostet 4 Energie – Zusätzlich solltet ihr eine weitere Arkus-Mod in dieselbe Rüstung ausrüsten

Stapelweise: Die weiße Mod passt in jede Leere-Rüstung und verbraucht 4 Energie

Aufgeladen: Die weißte Mod lässt euch zusätzliche Stapel der Licht-Ladung sammeln – sie kostet 2 Energie und benötigt das Solar-Element

Das waren auch schon die nötigsten Mods. Nutzt ihr dazu ein Meisterwerk-Schwert, pflügt ihr wie ein tödlicher Tornado durch die Feinde, fügt quasi immer Bonus-Schaden zu und ladet eure schwere Attacke schneller auf – auch die Licht-Stapel gehen euch so nicht aus.

Setzt ihr auf unsere Schwertempfehlungen, erhaltet ihr währenddessen Munition und noch mehr Schaden.

Bei dem gezeigten Beispiel-Build ist noch mehr als genug Platz für Individualisierungen.

Ihr könntet auch noch Mods aus dem saisonalen Artefakt einbauen. Dort findet ihr beispielsweise mehr Boni für Schwerter oder die mächtige Fähigkeit „Beklemmende Dunkelheit“.

Das Schöne an den meisten „Mit Licht aufgeladen“-Builds ist, dass sie kein Verfallsdatum besitzen. Alle Mods, die nicht aus dem Artefakt kommen, bleiben in eurer Sammlung und können in den folgenden Seasons weiterhin genutzt werden.

Fandet ihr diesen Guide hilfreich oder habt noch zusätzliche Tipps zu dieser Mechanik? Lasst uns in den Kommentaren wissen, welche mächtigen Builds ihr durch „Mit Licht aufgeladen“ schon gebastelt habt.