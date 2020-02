So löst Destiny 2 in Season 10 die 2 nervigsten Probleme von Armor 2.0

Eingeschränkte Slots für saisonale Mods sowie die elementare Affinität von Rüstungsteilen gehört für viele Hüter zu den nervigsten Aspekten von Armor 2.0. Genau hier bessert Bungie zur kommenden Season 10 von Destiny 2 sein Rüstungssystem nach.

Darauf dürften sich viele freuen: Nachdem Bungie für die Season 10 bereits eine grundlegende Überarbeitung der Schwerter angekündigt hat, wurden nun im aktuellen „This Week at Bungie“-Blog weitere Änderungen für die nächste Saison angekündigt.

Dann will Bungie die zwei nervigsten Aspekte des aktuellen Rüstungssystems Armor 2.0 angehen und diese verbessern, nachdem man das entsprechende Spieler-Feedback nun verarbeitet hat. Genau danach haben viele Hüter seit der Einführung des neuen Rüstungs-Standards gefragt.

Denn Armor 2.0 gilt zwar als Schritt in die richtige Richtung, doch unter anderem genau aufgrund dieser beiden Aspekte noch als unausgereift oder nicht zu Ende gedacht.

Wie genau sollen sich diese Aspekte von Armor 2.0 ändern?

Das ändert sich bei der elementaren Affinität: Rüstungen haben seit Armor 2.0 eine Bindung an eines der drei Elemente Arkus, Solar oder Leere.

Dadurch wird bestimmt, welche Mods sie überhaupt nutzen können. Denn viele sind von dem jeweiligen Element abhängig. Unterstützungs-Mods für Schrotflinten findet man beispielsweise nur auf Arkus-Rüstungsteilen. Eine unnötige und nervige Einschränkung, finden viele Hüter.

Deshalb haben Spieler immer wieder einen kompletten Entfall dieser elementaren Abhängigkeit gefordert – oder zumindest die Möglichkeit, sie zu ändern. Genau das will Bungie ermöglichen.

Zwar wird die Affinität als solche nicht entfallen, doch bald wird es möglich sein, sie auf jedem Rüstungsteil zu einem der beiden anderen Elemente zu ändern. Wenn ihr das Item im Inventar-Menü betrachtet und dabei den Cursor über das Energie-Symbol des jeweiligen Rüstungsteils setzt, könnt ihr eine andere Affinität festlegen.

Das Ganze wird euch 1 Upgrade-Modul kosten. Sollte das Rüstungsteil bereits ein Upgrade zu einem höheren Energie-Level erfahren haben, werden die Kosten sich auf 1 Upgrade-Modul sowie die benötigten Upgrade-Materialien erhöhen, die zum Erreichen des jeweiligen Energie-Levels benötigt werden.

So ändern sich die saisonalen Mod-Slots: Auch an den saisonalen Mod-Slots gab es viel Kritik aus den Reihen der Community.

Denn Rüstungen, die thematisch an eine bestimmte Saison gebunden sind, haben einen solchen Mod-Slot. Doch in diese speziellen Slots können bisher keine saisonalen Mods aus anderen Seasons eingesetzt werden. Möchte man aber von den neuen saisonalen Mods profitieren, muss man jede Saison die jeweils aktuelle saisonale Rüstung farmen und verwenden – eine weitere unnötige Einschränkung in den Augen vieler Spieler.

Und hier hat Bungie ebenfalls eine Besserung verkündet. So werden bald die saisonalen Mods-Slots auch Mods nutzen können, die vor, während und nach der Saison veröffentlicht wurden, aus der das entsprechende saisonale Rüstungsteil selbst stammt.

Eine saisonale Rüstung aus der Saison der Dämmerung (S9) kann dann Mods aus Season 8, Season 9 und auch aus der kommenden Season 10 nutzen.

Wann genau sollen diese Änderungen kommen? Einen genauen Termin nannte Bungie nicht. Es hieß lediglich „in der nächsten Saison“, also in Season 10.

Doch man kann davon ausgehen, dass diese Änderungen direkt zu Beginn der neuen Saison in Form des üblichen saisonalen Updates kommen werden. Und die Season 10 dürfte bereits am 10. März 2020 starten.

Was haltet ihr von diesen Änderungen? Mit der Season 10 dürfte noch eine ganz andere Änderung kommen: