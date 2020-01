Das neue Update 2.7.1 für Destiny 2 brachte gestern einige Probleme mit sich. Im anschließenden Chaos ging ein wichtiger Daten-Fund fast schon unter, durch den viele PvP-Herzen nun aber höher schlagen dürften. Offenbar kehren die herbeigesehnten Trials wirklich schon bald zurück.

Was hat es mit dem Datenfund auf sich? Am 28. Januar erhielt Destiny 2 das neue Update 2.7.1, das für einige Probleme, eine Notfallwartung und allerlei Chaos gesorgt hatte. Mehr dazu lest ihr hier: Neues Update 2.7.1 für Destiny 2 löscht eure Sachen – Bungie stellt Lösung vor

Mit dem Update kamen allerdings auch neue Daten ins Spiel und der bekannte Data Miner Ginsor hat diese gleich mal durchforstet. Dabei stieß er auf einen interessanten Eintrag, der für große Freude unter den PvP-Fans sorgen dürfte.

Übrigens, es handelt sich um nicht offiziell bestätigte Daten. Nehmt das Ganze also mit der entsprechenden Portion Vorsicht.

Rüstungs-Set und Waffe aus den Trials of the Nine

Was genau hat Ginsor entdeckt? Kurzum: Ginsor fand einen handfesten Hinweis auf die Rückkehr der Trials – und zwar der Trials of Osiris. So gibt es einen neuen Eintrag, der offenbar den Text einer Pop-Up-Meldung aus dem Spiel enthält. Dort heißt es:

„[EDAC1366]: With the restoration of the Lighthouse complete, Trials of Osiris and more will return in Season of the Worthy.“

Übersetzt bedeutet das: „Nachdem der Wiederaufbau des Leuchtturms abgeschlossen ist, werden die Prüfungen des Osiris und mehr in der Saison der Würdigen zurückkehren.“

Okay i think this is something big?!

"[EDAC1366]: With the restoration of the Lighthouse complete, Trials of Osiris and more will return in Season of the Worthy." — Ginsor (@GinsorKR) January 28, 2020

Beachtet dabei: Ob die Saison am Ende tatsächlich auf Deutsch so heißt, bleibt abzuwarten. Das ist keine offizielle Übersetzung.

Das spricht für die Rückkehr in Season 10: Der Wiederaufbau des Leuchtturms wird in den Codezeilen im direkten Zusammenhang mit einem Triumph aus der aktuell laufenden Season 9 erwähnt – und zwar bei „Empyrean Restorer“.

A new Age of Guardians? 😀 pic.twitter.com/2FeTYgdbTL — Ginsor (@GinsorKR) January 28, 2020

Dieser Triumph hängt mit dem Empyreanischen Fundament zusammen – einem der beiden letzten geplanten Inhalte für die Saison der Dämmerung, der am 4. Februar an den Start geht. Dort werden wir offenbar dann den für die Trials ikonischen Leuchtturm wiederaufbauen – und zwar in der neuen Mission „Worthy“ (würdig).

Mehr zu dem Event erfahrt ihr hier: Empyreanisches Fundament – das wissen wir zum letzten Mysterium der Season 9

So wird sich Merkur beim Wiederaufbau wohl verändern

Diese Theorie scheint sich nun zu bewahrheiten: Genau dieses Szenario hatte bereits Paul Tassi von Forbes vorhergesagt. Er ging bereits vor einer ganzen Weile davon aus, dass wir im Rahmen des Empyreanischen Fundaments den Leuchtturm wiederaufbauen und so den Weg für die Rückkehr der Trails in Season 10 (Saison-Beginn wohl am 10. März) ebnen werden: Bereiten wir in Destiny 2 schon die Rückkehr der Trials vor, ohne es zu merken?

Diese 2 Details sind interessant: Spannend sind vor allem 2 Aspekte.

Zum einen kennen wir nun wohl den Namen der neuen Saison. Diese wird offenbar Season of the Worthy, also Saison der Würdigen, heißen. Bereits dieser Name an sich würde gut zu einem Trials-Thema passen.

Zum anderen spricht die geleakte Nachricht explizit von Trials of Osiris, nicht von Trials of the Nine, wie das Format eigentlich bisher bei Destiny 2 hieß. Sollte sich der Leak bewahrheiten, sich es ganz danach aus, als möchte Bungie sich von den negativ belasteten Prüfungen der Neun distanzieren und mit den Prüfungen von Osiris an alte Glanzzeiten aus Destiny 1 anknüpfen.

Wie es dann tatsächlich aussehen könnte – darüber ist bislang leider noch nichts bekannt.

Wie reagieren die Spieler? Der Fund tauchte kurze Zeit nach dem Update 2.7.1 auf und ging aufgrund des vom Patch verursachten Chaos ziemlich unter. Der ganz große Jubelschrei der Community blieb also bisher aus.

Doch viele freuen sich bereits ungemein auf die Rückkehr des Formats und sind vor allem gespannt, wie Bungie die Prüfungen nun umgestaltet hat und wie die Belohnungen ausfallen. Einige hoffen und spekulieren darauf, dass Saint-14, der 14. Heilige, möglicherweise die Trials leiten und dort als NPC-Händler und Sprecher fungieren könnte.

Andere sind jedoch skeptisch und sagen, dass Bungie generell noch ganz schön am PvP und Anti-Cheat-Maßnahmen schrauben sollte, bevor man die Trials zurückbringt.

Für viele PvP-Fans dürfte das unter dem Strich jedoch die wohl wichtigste Meldung seit dem Zwangsurlaub der Trials ab August 2018 werden. Denn eine Rückkehr – besonders in Destiny-1-Form – wird von vielen sehnlichst herbeigewünscht und mit Spannung erwartet.

Was haltet ihr von dieser Meldung? Würde euch ein gut umgesetztes Trials-Format wieder enger an Destiny 2 binden?