In zwei Wochen startet eine neue Aktivität in Destiny 2. Warum ihr dafür schon Mal sparen solltet und welche Infos wir sonst zum „Empyrianisches Fundament“ haben, lest ihr hier.

Was ist in Destiny 2 los? Aktuell läuft in Destiny die Saison der Dämmerung. Noch gut einen Monat lang stehen Osiris, seine Zeitmaschine und Saint-14 im Fokus, bevor die noch unangekündigte Season 10 im März startet.

Ein Blick auf die Roadmap zeigt, dass am 4. Februar ein neuer saisonaler Inhalt auf uns wartet: Empyrianisches Fundament. Die Aktivität soll für alle Spieler von Destiny 2 frei zugänglich sein. In diesem Artikel fassen wir zusammen, was zu Triumphen, Quests und reichlich Investition bekannt ist.

Am 4.2. geht’s los – kostenlos für alle

Empyrianisches Fundament – Das wissen wir

Über den eigentlichen Ablauf der Aktivität ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht allzu viel bekannt. Jedoch wissen wir schon jetzt, dass ihr eure Spendierhosen anziehen müsst.

Darum solltet ihr jetzt sparen: Stolze 5000 Einheiten von Polarisiertem Fraktalin wollen im Verlauf der Aktivität gespendet, genauer investiert werden. Scheinbar bauen wir durch unser abgegebenes Fraktalin etwas Größeres auf.

Was genau durch unsere Spenden finanziert wird, werden wir wohl erst zum Ende der Season, beziehungsweise zum Start von Season 10, sehen. Was ihr sonst mit Polarisiertem Fraktalin anstellen könnt, haben wir in diesem Beitrag zusammengefasst:

So levelt Ihr euren Obelisken in Destiny 2 richtig und darum ist das wichtig

Ein neuer Boss ist dabei: Pünktlich zum Start der neuen Aktivität, hält ein neuer Boss Einzug in die Sonnenuhr. Der vierte und finale Psion-Schinder hört auf den Namen „Inotam, die dreieinige Vergessenheit“.

Ob der Boss eine Kombination aus den drei ursprünglichen Psionen wird oder für sich selbst steht, lässt sich aktuell nur vermuten. Zumindest der Beinahme „dreieinige Vergessenheit“ lässt Spekulationen auf eine Art Fusion oder eine Art Best-Off-Schinder zu.

Die drei Psione sind Schwestern – wie Inotam in das Verwandtschaftsverhältnis passt, sehen wir am 4.2.

Das wissen wir über Quests: In der Datenbank Light.gg lassen sich aktuell schon Quests finden, welche mit dem Empyrianischen Fundament in Zusammenhang gebracht werden.

Im Verlaufe der Aufgaben müsst ihr euch in der Sonnenuhr beweisen und einen Kern ergattern. Dieses Item müsst ihr mit Sphären des Lichts aufladen und in den Turm-Obelisken integrieren.

Auf der Roadmap ist verzeichnet, dass das Empyrianische Fundament für alle Spieler zugänglich sein wird. Die Sonnenuhr steht jedoch nur Besitzern der aktuellen Season 9 zur Verfügung. Ob es sich hier um getrennte Aufgaben handelt oder ob eventuell alle Nutzer die Sonnenuhr besuchen dürfen, können wir derzeit nicht sagen.

Titel-Jäger werden endlich zum „Retter“: Durch die Ankunft von Inotam und die Aktivitäten rund um das Empyrianische Fundament, können Titel-Jäger endlich den saisonalen Titel abschließen.

Bislang fehlen für den prestigeträchtigen Namenszusatz noch drei Triumphe:

Inotam bezwingen

Inotam in der legendären Version der Sonnenuhr erledigen

„Torch-Bearer“ (etwa Fackelträger) – Für diesen Triumph müsst ihr die Restaurationsarbeiten am Emyprianischen Fundamant beenden (warscheinlich durch Spenden).

Habt ihr auch diese letzten Hürden überwunden, dürft ihr euch endlich „Retter“ (eng. Savior) nennen. Der finale Triumph gewährt euch zudem einen Shader mit dem verheißungsvollen Namen Leuchtturm-Sonne.

Wie großzügig ihr gespendet habt, lässt sich mit dem Emblem „Restoratives Licht“ verfolgen

Seid ihr auf das letzte Mysterium der Season 9 gespannt? Spart ihr schon kräftig Fraktalin oder freut ihr euch auf den saisonal Titel? Warum wir mit dem Empyrianischen Fundament etwas Großes aufbauen könnten, lest ihr hier: