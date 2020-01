In Destiny 2 könnt ihr auch in Season 9 erneut auf die prestigeträchtige Titel-Jagd gehen. Wir erklären, wie Ihr euch den neuesten Zusatz Retter (Savior) verdient.

Was hat es mit dem neuen Titel auf sich? Bungie führt die Tradition fort und lässt euch auch in der Saison der Dämmerung einen neuen Titel jagen. Die Titel sind prestigeträchtige Individualisierungsmöglichkeiten und erscheinen für alle anderen Hüter sichtbar neben eurem Spieler-Namen.

Solch einen Titel gibt’s in Destiny 2 nicht geschenkt. Ihr müsst euch in vielen Bereichen des Spiels beweisen und unterschiedlichste Aufgaben bewältigen. Wie Ihr den Namenszusatz „Retter“ erhaltet und mächtig damit angeben zu könnt, zeigen wir in diesem Artikel.

Stört euch nicht am fehlerhaften Fortschritt – ihr müsst nur 16 Triumphe absolvieren

So werdet Ihr zum Retter

Ist dieser Titel zeitlich begrenzt? Kurz und knapp: ja. Seit Shadowkeep sind die saisonalen Titel auch nur in der entsprechenden Saison zu erspielen. Davor bildete der MMXIX-Titel von den Triumph-Momenten 2019 die einzige zeitlich begrenzte Ausnahme.

Wie für den Namenszusatz Unsterblich (Season 8) benötigt ihr für den Titel Retter zahlreiche Errungenschaften in der saisonalen Aktivität. Diese verschwindet mit dem Ende der laufenden Saision. So soll neuer Content während der jeweiligen Season verbraucht werden, Bungie möchte ein „ich war dabei“-Gefühl bei den Spielern erzeugen.

Ihr habt nach aktuellen Plänen bis zum kommenden März Zeit, um alle erforderlichen Triumphe zu meistern. Aktuell ist es indes noch nicht möglich, den Retter-Titel zu besitzen. Denn ein Blick auf die Roadmap enthüllt, dass noch relevante Inhalte erscheinen.

Das steckt hinter dem neuen Titel: Um Euch „Retter“ nennen zu dürfen, müsst Ihr insgesamt 16 unterschiedliche Triumphe erringen. Euren aktuellen Fortschritt könnt Ihr Euch jederzeit im Triumphe-Tab anschauen.

Für eingelöste Triumph erhaltet ihr zudem eine Belohnung in Form der saisonalen Währung. Die nötigen Aufgaben teilen sich in folgende drei größeren Bereiche, welche wir separat betrachten:

Die Sonnenuhr-Aktivität

Die Obelisken

Saisonale Quests

Die Sammlungs-Plakette

Noch sind nicht alle Geheimnisse der Season 9 gelüftet

Diese Aufgaben warten in der Sonnenuhr auf Euch:

Schinder-Schlächter: Besiegt jeden einzelnen der drei Psion-Schinder. Ihr müsst die Zungenbrecher Ozletec, Tazaroc und Niruul bezwingen. Diese warten als End-Boss der Aktivität auf euch.

Inotams Ruin: Besiegt Inotam, in der Sonnenuhr. Der vierte und letzte Boss ist aktuell noch nicht verfügbar. Ihr könnt den finalen Schinder ab dem 4. Februar herausfordern.

Legendärer Psion: Abermals muss Inotam bezwungen werden. Diesmal allerdings in der härteren Variante der Sonnenuhr. Auf der legendären Schwierigkeit gibt es keine Spielersuche.

Rennen durch die Zeit: Für diesen Triumph dürfte ihr bei keinem der Encounter das Zeitlimit überschreiten. Es wird angenommen, dass ihr die Sonnenuhr unter 15 Minuten abschließen müsst.

Unbesiegbar: Absolviert einen ganzen Durchlauf in der Sonnenuhr ohne einmal zu sterben. Dies gilt nur für euch, es spielt keine Rolle, wie oft eure Mitstreiter sterben.

Destiny 2 Guide: Sonnenuhr – Alles zu Obelisken, Loot, Funktion

Das müsst ihr über die Obelisken-Aufgaben wissen:

Ihr müsst für alle vier Obelisken (ETZ, Mars, Wirrbucht und Nessus) den Resonanz-Rang auf Stufe 10 erhöhen. Was es mit dem Level der Obelisken auf sich hat, lest ihr in diesem Artikel.

Zusätzlich müsst ihr insgesamt 40 Level mit all euren Obelisken zusammengezählt erreichen. Diesen Triumph schließt ihr mit den vorherigen automatisch ab.

Verbindung reparieren: Ihr müsst beim Turm-Obelisk alle vier zerstörten Verbindungen herstellen. Dazu erledigt ihr an jedem der planetaren Obelisken einen zeitverirrten Waffen-Beutezug und interagiert im Anschluss mit dem Obelisken im Turm.

Diese Quests müsst ihr erledigen:

Heiliger Retter: Der 14. Heilige (Saint-14) muss für diesen Triumph aus den Fängen der Vex im Immerforst befreit werden. Absolviert dazu die Questline von Osiris auf dem Merkur. Nach der zweiten unmöglichen Aufgabe habt ihr den legendären Titanen gerettet.

Des Teufels Ruin: Um die exotische Pistole Des Teufels Ruin zu erlangen, müsst ihr eine kurze, aber witzige Quest abschließen.

Erlangt das Exotic Bastion: Dieser Triumph ist mit „geheim“ gekennzeichnet und noch nicht im Spiel verfügbar. Am 28. wird die Quest für das Fusionsgewehr Bastion im Spiel verfügbar. Wir haben aber schon jetzt erste Tipps für diese Aufgabe.

Empyriansiches Fundament: Der zweite geheime Triumph bezieht sich auf das sogenannte Emypyriansche Fundament. Momentan ist noch nicht allzu viel über diese Aktivität bekannt. Als Startdatum ist der 4. Februar angegeben.

Der legendäre Titan Saint-14 überraschte mit seinem Besuch die Hüter

Die Sammlungs-Plakette vervollständigt ihr so: Wer sehen will wie es um seine Sammlung in Season 9 steht, verfolgt den Fortschritt unter dem Tab „Sammlungen“. Eure saisonale Kollektion umfasst dabei Waffen, Rüstungen und kosmetische Objekte. Wer die Plakette komplettieren möchte, muss sich neben den saisonalen Aktivitäten in Strikes, PvP und Gambit beweisen.

Eine wichtige Info: Ihr müsst die Sammlung nur für eine der drei Klassen (Jäger, Titan, Warlock) komplett abschließen, um die Plakette freizuschalten. Diese 24 Einträge stehen in der Sammlung:

Die Zeitverschobene Hülle: Diese Geisthülle nennt ihr zusammen mit dem Obelsiken-Triumph „Globale Resonanz“ euer Eigen.

Bei den Aktivitäten-Vorstehern Zavala, Lord Shaxx und dem Vagabunden erhaltet ihr Aufgaben, welche euch mit erforderlichen Shadern und Emblemen belohnen. Diese Aufgaben erledigt ihr im Prinzip nebenbei. Denkt nur daran die Beutezüge abzuholen.

Erhaltet ein komplettes saisonales Rüstungs-Set. Dieses könnt ihr recht zügig aus dem Season-Pass beziehen, sowohl in der Premium- als auch in der Freien-Schiene.

Ihr benötigt alle drei saisonalen Exotic-Waffen.

Erspielt alle drei Ritual-Waffen aus Season 9. Der Grind für die besonderen Knarren fällt diesmal nicht so zeitaufwendig wie früher aus.

Besorgt euch die sechs Waffen aus der Sonnenuhr, welche von Saint-14 inspiriert sind.

So rüstet Ihr den Retter-Titel aus: Sobald Ihr alle nötigen Triumphe freigeschaltet habt, lässt sich das passende Siegel im Triumphe-Menü aktivieren. Der Titel erscheint dann im Charakter-Menü und ist für alle anderen Spieler sichtbar. So zeigt Ihr anderen Hütern, dass ihr ein wahrer Timecop seid. Weder die paradoxe Zeitreise noch die mit der manipulativen Kabale konnten euch das Wasser reichen.

Begebt ihr euch diese Season auf die Titel-Jagd oder reizen euch solche Prestigeobjekte nicht im Geringsten?