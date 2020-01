Der härteste Kerl in Destiny 2 singt über einen Mond aus Käse

In Destiny 2 könnt ihr euch während einer Quest ein neues Exotic sichern. Doch das Highlight der Mission sind Witz und ganz besonderer Gesang, der von vielen Spielern gefeiert wird.

Um diese Quest geht’s: Mit dem Weekly Reset am 7. Januar haben neue Inhalte ihren Weg nach Destiny 2 gefunden. Neben der heroischen Variante der Sonnenuhr will die exotische Pistole „Des Teufels Ruin“ erbeutet werden.

Die Quest für diese neue Waffen-Exotic führt euch aber nicht zum Grinden durch verschiedene Modi oder verlangt euch einen harten Boss-Kampf ab. Im Gegenteil: ihr müsst nicht einmal einen einzigen Schuss abfeuern.

Ihr besucht lediglich die leere Schmelztiegel-Map „Dämmerbruch“. Während eures Aufenthalts dort lauscht ihr den Stimmen berühmter NPCs, dabei hört ihr ein echtes Highlight.

Die Karte Dämmerbruch (eng. Twilight Gap) gab es schon in Destiny 1

Das gibt’s auf die Ohren: Während ihr 10 defekte Schmelztiegel-Übungsroboter ausfindig macht und diese um ihre Ersatzteile erleichtert, werdet ihr Zeuge interessanter Gespräche. Zu hören sind der Warlock Osiris, der lange verschollene Saint-14 und schließlich Lord Shaxx.

Der geneigte Zuhörer erfährt, wie sich Saint-14 mit der für ihn neuen Welt vertraut macht. Dabei hören wir vom Respekt für Eris Morn und eine witzige Unterhaltung über die Schmelztiegel-Waffen, die Lord Shaxx für uns Hüter fertigte.

Zum Schluss der Unterhaltung verlangt Saint-14 vom Schmelztiegel-Vorsteher Shaxx, ein Liedchen zu trällern. Der grimmige Titan weigert sich zuerst, gibt dann aber doch ein Ständchen zum Besten. Und genau das ist für viele Hüter das absolute Highlight der neuen Quest.

Hört euch das Gespräch im Video von Boadcius Steve an. Der Gesang startet ungefähr bei 3:50.

Warum ist der Gesang so besonders? Shaxx ist bestens bekannt für seine flotten Sprüche im Schmelztiegel. Seine Ausrufe im PvP genießen in den Reihen der Community absoluten Kult-Status. Doch singen? Das passt einfach nicht zu Shaxx. Dazu ist er eigentlich ein viel zu harter Kerl.

Und wer das eine oder andere Mal sein Glück im Eisenbanner versucht hat, könnte jetzt hellhörig werden. In diesem PvP-Modus kommentiert nämlich nicht Lord Shaxx das Geschehen. Vielmehr spricht Lord Saladin zu den Hütern. Sein berühmtester Ausruf ist dabei: „Es ist erst vorbei, wenn Shaxx singt und er ist sehr schüchtern.“

Das entwickelte sich schon fast zu einer Art Running Gag. Über die Jahre fragten sich die Hüter immer wieder: Werden wir den kernigen Schmelztiegel-Moderator jemals singen hören?

Doch siehe da, Lord Shaxx singt in der neuen Exo-Quest tatsächlich – wie ein schüchterner Junge und passend zur Titel-Melodie von Shadowkeep „Ich bin auf dem Mond. Er ist aus Käse gemacht“. Und wird dann prompt von Saint-14 unterbrochen („das ist grauenhaft“). Dieser fürchtet wohl um sein Hörvermögen, nachdem Shaxx hier widerwillig offenbar eine alte Schuld begleicht.

Lenny James spricht Lord Shaxx im englischen Original.

Wie kommt das Gespräch nach der eigentlichen Quest an?

Was sagt die Destiny-Community dazu? Wie reagiert die Community nun auf den Gesang und die Dialoge, in der sonst abwechslungsarmen Quest?

Über das eigentliche Quest-Design streiten die Hüter. Viele empfinden die Aufgabe als zu kurz und nicht wirklich spannend umgesetzt. Ihnen fehlt Action oder ein knackiger Boss-Kampf. So sehen das auch einige Mein-MMO-Leser:

Da wäre es noch witziger gewesen, wenn man die Waffe einfach irgendwo im Turm hätte aus Einzelteilen zusammensuchen müssen. Einfach unfassbar, wieviel Mühe sich Bungie hier gegeben hat …. Andreas straub via Mein-MMO.de

Andere Spieler haben allerdings nichts an der kürzeren Mission auszusetzten. Der_Frek meinte: „Die Quest war zwar nun extrem kurz, unter aktuellen Umständen finde ich das aber besser als irgendwelchen alten Mist zu grinden.“

Dem stimmt unter anderem der PvE-Experte Datto zu. Dieser möchte ebenfalls nicht alles künstlich aufgebläht haben und beispielsweise 500 Pistolen-Kills in Gambit erwirtschaften müssen.

Lord Shaxx ist außer sich – Quelle: tenor.com

Darüber sind sich die meisten einig: Aber über die Tatsache, dass sie Dialoge, Witze und vor allem der Gesang einfach klasse sind, herrscht Einklang in der Community. Viele sind der Meinung, das alleine würde über das kurze Quest-Design hinwegtrösten und wünschen sich mehr von solchen Einlagen. Der entsprechende Reddit-Thread hat in kürzester Zeit mehr als 1.500 Upvotes erhalten. Einige Belohnungen sind wohl mehr wert, also nur Loot.

Was haltet Ihr vom Gesagt von Lord Shaxx – ohrenbetäubend oder engelsgleich? Hättet ihr lieber eine actionreiche Quest gehabt oder kann eine Mission wie im aktuellen Fall auch mal anders sein?