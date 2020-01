Mit dem Weekly Reset vom 7. Januar gibt es in Destiny 2 wieder eine neue Exo-Quest für eine exotische Waffe: „Des Teufels Ruin“. Lest hier, wie ihr die Quest für die Handfeuerwaffe startet und was die Knarre so kann.

Wie starte ich die Exo-Quest? Um die Quest für Des Teufels Ruin zu starten, müsst ihr lediglich eine Runde in der neuen Aktivität „Sonnenuhr“ abschließen. Der Start ist seit dem Weekly Reset vom 7. Januar möglich.

Wie die Sonnenuhr funktioniert und was ihr zu tun habt, erklären wir euch in diesem Guide. Es scheint dabei egal zu sein, auf welcher Schwierigkeit ihr die Sonnenuhr abschließt. Es gibt allerdings ab der heroischen Variante kein Matchmaking mehr.

Nach dem Abschluss der Sonnenuhr könnt ihr zum Sonnenuhr-Turm gehen und euch dort die Quest „Ein Moment in der Zeit“ abholen. Das ist die Quest, die euch mit der Handfeuerwaffe „Des Teufels Ruin“ belohnt.

Einen ausführlichen Guide für „Des Teufels Ruin“ und die Exo-Quest findet ihr in Kürze bei uns auf MeinMMO.

Was ist Des Teufels Ruin?

Das kann die Waffe: „Des Teufels Ruin“ ist eine der neuen Waffen von Season 9. Das Exo kommt mit einigen nützlichen Perks, von denen besonders zwei die Waffe ausmachen:

Die Lücke schließen (intrinsisch): Drücken und Loslassen des Abzugs feuert Einzelschüsse. Gedrückt halten feuert einen Laser ab, der Gegner taumeln lässt.

Pyrogenese: Das vollständige Aufladen des Lasers füllt das Magazin aus den Reserven wieder auf.

außerdem führt light.gg die Perks Verlängerter Lauf, Projektionszünder und Kampfgriff auf.

Die Lücke schließen ist besonders gegen Unaufhaltsame Champions nützlich. Zusammen mit dem Perk Pyrogenese könnt ihr mit Des Teufels Ruin ordentlich austeilen. Kurz nach „Des Teufels Ruin“ wird übrigens das Fusionsgewehr „Bastion“ erscheinen.

Wenn ihr noch Probleme dabei habt, die Sonnenuhr abzuschließen, probiert doch ein in Vergessenheit geratenes Exo aus. Es könnte euch dabei helfen: