In Destiny 2 gibt es über 60 exotische Waffen. Wir sagen euch, weshalb ihr aber gerade jetzt ein altes Schießeisen aus dem Tresor kramen solltet.

Um diese Waffe geht’s: Das Exotic „Sonnenschuss“ (eng. Sunshot) ist eine primäre Handfeuerwaffe, die im Spezial-Slot geführt wird. Der Revolver richtet Solar-Schaden an. Sonnenschuss hat eine Feuerrate von 150 und schießt damit etwas schneller als beispielsweise das Pikass.

Die einzigartigen exotischen Fähigkeiten der Waffe sind:

Sonnenbrand – Die Waffe feuert Explosivgeschosse und markiert getroffene Ziele

Sonnenexplosion – besiegte Ziele detonieren und verketten Solar-Explosionen

Die Stats überzeugen bei Sonnenschuss

Warum solltet ihr jetzt Sonnenschuss ausprobieren? Das Waffen-Exotic ist seit dem Launch von Destiny 2 am Start. Sonnenschuss war tatsächlich schon in der Beta von Destiny 2 verfügbar. Ihr könnt die Waffe in der Story erbeuten oder sie von Xur kaufen. Auch als zufälliger World-Drop könnt ihr auf den Revolver stoßen.

Die Waffe hat in der vergangenen Zeit einige Änderungen spendiert bekommen. Im Gegensatz zur Ursprungsversion kann Sonnenschuss jetzt:

Deutlich größere Explosionen verursachen. Verglichen mit den meisten explosiven Fähigkeiten fällt der Knall von Sonnenschuss um einiges größer aus. Einzigartig ist zudem, dass die Explosion sich verkettet. Besiegte Feinde lösen jedes Mal eine neue Detonation aus.

Die Magazingröße wurde erhöht. Statt der ursprünglichen 8 Schüsse, fasst das Magazin von Sonnenschuss aktuell 12 Kugeln.

Der exotische Katalysator verleiht dem Exotic zusätzliche Power. Dadurch erhält die Waffe einen beachtlichen Bonus auf Reichweite (+30) und Stabilität (+20). Somit verfügt Sonnenschuss durch die Bank über phänomenale Stats:

Reichweite 68/100

Stabilität 66/100

Handhabung 83/100

Nachladetempo 75/100

Rückstoßrichtung 98/100

Durch die positiven Änderungen und die Tatsache, dass viele andere Waffen mittlerweile generft wurden, stellt Sonnenschuss aktuell wieder eine echte Alternative dar.

Destiny 2: Das sind die besten Waffen aus Season 9 – so bekommt ihr sie

Solar-Explosionen im Praxistest

So schlägt sich Sonnenschuss im PvP: Handfeuerwaffen gelten für viele Hüter als „die“ Waffengattung im Schmelztiegel. Präzise, tödlich und eine coole Optik – so lassen sich die Revolver im PvP zusammenfassen.

Diese Aspekte treffen in besonderer Form auf das explosive Exotic zu. Dadurch, dass viele Handfeuerwaffen vor Kurzem eine Anpassung erhielten, kann Sonnenschuss nun umso mehr glänzen.

Fast alle Revolver haben an Reichweite verloren. Bei Sunshot wird ein Teil des Schadens aber in die explosiven Geschosse verlagert. Diese haben keinen Schadens-Abfall – egal auf welcher Distanz.

Im Zuge der Nerfs wurde die Animation zahlreicher Handfeuerwaffen angepasst. Sie schießen jetzt deutlich genauer. Von den Änderungen profitiert Sonnenschuss also doppelt. Ihr solltet dem Exo im PvP unbedingt eine Chance geben.

Sonnenschuss zählt zu den optisch beeindruckendsten Waffen

So schlägt sich Sonnenschuss im PvE: Im Kampf gegen die Dunkelheit und die K.I.-Feinde der Hüter macht Sonnenschuss genau das, was eine Primär-Waffe sollte: Adds aufräumen.

Die Expolsionen erledigen auf einen Schlag gleich eine ganze Horde von Leibeigenen oder anderen Minions. Dazu müsst ihr nur einen einzelnen Gegner erledigen und das nicht einmal mit einem gut gezielten Kopfschuss.

Oft reicht durch die explosive Verkettung ein Treffer, um einer ganzen Feindes-Welle Herr zu werden. Durch die ordentliche Magazingröße und das hervorragende Nachladetempo habt ihr immer eine Kugel bereit. Zusätzlich macht diese Spielweise einfach unglaublich viel Spaß.

So könnte ein PvE-Build mit Sonnenschuss aussehen: Da ihr eine der besten Waffen zur Beseitigung von Adds dabei habt, benötigen wir etwas gegen Majors und Bosse:

Spezial-Waffe: Schrotflinte oder Sniper

Power-Waffe: Granatwerfer

Mit eurer Schrotflinte rückt ihr kräftigeren Majors auf die Pelle. Das Perfekte Paradoxon erledigt beispielsweise Kabal-Zenturios problemlos. Wollt ihr lieber aus der sicheren Distanz gegen Oger kämpfen, rüstet ihr im Kinetik-Slot die Sniper Ruhe aus.

Sollte es um guten Boss-Schaden gehen, seid ihr längst nicht mehr auf Exotics im Power-Slot angewiesen. Granatwerfer wie Wendigo oder Rabenschwarm machen selbst mit den härtesten Endgegnern kurzen Prozess.

Habt ihr Sonnenschuss auch beinahe vergessen? Werdet ihr nun das Exotic aus dem Tresor holen? Mit kaum einer anderen Waffe lösen sich die Feinde so sehr in Wohlgefallen und Feuerbällen auf.