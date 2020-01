Ende Januar wartet bei Destiny 2 mit der Bastion das dritte neue Waffen-Exotic der Season 9 auf die Hüter. Doch bereits jetzt könnt Ihr einige Vorbereitungen treffen, um schneller an die neue exotische Waffe zu kommen, sobald die Quest live geht. Wir erklären, was Ihr schon tun könnt.

Um diese Waffe geht es: Die Bastion ist ein exotisches Fusionsgewehr für den Primär-Slot. Es teilt Kinetik-Schaden aus, braucht jedoch Spezial-Munition (also die grüne).

Die Waffe ist eines der drei bisher bekannten exotischen Schießeisen aus der Season 9. Was die Waffen im Detail kann, erfahrt ihr hier: Diese neuen Waffen-Exotics erwarten Euch in Season 9

Wie bekommt man die Bastion? Die Bastion erhaltet ihr über die exotische Quest „Das gesprochene Wort“. Diese ist jedoch noch nicht live und startet erst am 28. Januar, doch die Schritte sind in den Daten von Destiny 2 bereits ausführlich einsehbar.

Laut Datamining führt euch die Quest von Saint-14 zu Spider in die Wirrbucht, wo es dann unter anderem gilt,

verlorene Sektoren zu säubern

Gegner auszuschalten

und zum Schluss noch den Strike „Das hohle Versteck“ zu absolvieren.

Diesen Schritt könnt ihr schon jetzt vorbereiten: Wollt ihr nach dem Start der Quest schnellstmöglich an die neue exotische Waffe kommen, dann könnt ihr bereits einen Schritt vorbereiten – und das, obwohl die Quest selbst noch nicht bestritten werden kann.

Im Rahmen des Quest-Schrittes „Ein starker Arm“ wird man nämlich unter anderem 10 Spider-Beutezüge absolvieren müssen. Das dürfte gerade für gestandene Spieler zwar relativ einfach klingen, doch auch diese Aufgabe kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Zudem werden die regulären Beutezüge von Spider nur in geringer Stückzahl angeboten und die Gesuchten-Bounties gibt es außerdem nur gegen die Ressource Geist-Fragmente (maximal 20 können mitgeführt werden), die es gerade für frische Hüter oftmals erst noch zu verdienen gilt. Wenn man also kurzfristig und ohne entsprechende Ressourcen diesen Schritt angeht, kann man einiges an Zeit verlieren.

Wollt ihr ab dem 28. Januar jedoch keine zusätzliche Zeit dafür verschwenden, unter Umständen quer durch das Sonnensystem zu reisen und Spiders Beutezüge abzubacken, dann könnt ihr sie bis zum Start der Quest fortan Stück für Stück erledigen und 10 davon dann in eurem Inventar horten. Bis zum 28.01. dürfte das auch für frisch gebackene Hüter kein Problem darstellen.

Sobald die Quest für die Bastion live geht und ihr beim entsprechenden Schritt angekommen seid, könnt ihr dann gemütlich die 10 Bounties einlösen und mit der Quest fortfahren. So spart ihr dann Arbeit und Zeit.

Das erwartet Euch noch in der Season 9: Was erwartet uns 2020 noch außer neuen exotischen Waffen? Alles, was wir bisher zu den wichtigsten Events und Inhalten, die Season 9 im neuen Jahr zu bieten hat, wissen, erfahrt ihr hier: Was Euch 2020 noch in der Saison der Dämmerung erwartet

Freut ihr euch bereits auf dieses neue Fusionsgewehr? Bereitet ihr euch eigentlich auf neue Inhalte vor, wenn die Möglichkeit besteht, oder lasst ihr es eher ruhig angehen und arbeitet dann alles gemütlich ab, wenn es auch wirklich live ist?