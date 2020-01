Im Januar 2020 werden 2 neue exotische Waffen zu Destiny 2 kommen: die Pistole „Des Teufels Ruin“ und das Fusionsgewehr „Bastion“. Wir bei MeinMMO schauen darauf, wann die Waffen kommen, wie Hüter sie erhalten und was die beiden Waffen können.

Woher sind die Informationen? Es gibt zwei Quellen:

Wir wissen, wann die Waffen kommen aus der offiziellen Roadmap von Bungie zu Destiny 2

Wir wissen, was die Waffen können und wie man sie erhält aus dem Datamining von Seiten wie light.gg. Das ist aber inoffiziell. Diese Informationen könnten sich noch ändern, sind aber normalerweise zuverlässig.

Spoiler-Warnung: Das ist eine Spoiler-Warnung der Marke „Vorsicht, heißer Kaffee ist heiß.“ Wir werden im weiteren Artikel darauf eingehen, was über die Waffen und ihre Quests bekannt ist. Wer das selbst rausfinden will, sollte nicht weiterlesen.

Neue exotische Pistole „Des Teufels Ruin“

Wann kommt die Waffe? Die Quest zu der Waffe soll am Dienstagabend, dem 7.1., mit dem Weekly Reset live gehen; zusammen mit der schwereren Version der Sonnenuhr-Aktivität.

Wie bekommt man die Waffe? Die Pistole wird an eine exotische Quest geknüpft sein. Die Schritte, die bereits bekannt sind, deuten darauf hin, dass die exotische Quest mit der Aktivität „Sonnenuhr“ und Saint-14 zu tun hat. Die Quest spielt offenbar im Inneren der Sonnenuhr und in der ETZ. Bis jetzt sind nur zwei Schritte bekannt.

Das kann die Waffe: Des Teufels Ruin (Devil’s Ruin) ist eine Energie-Waffe, die Solarschaden anrichtet. Die exotische Pistole soll aber Primärmunition verwenden und hat zwei besondere Perks:

Der Perk „Die Lücke schließen“ sorgt dafür, dass man die Pistole auf zwei Arten abfeuern kann: Mit einem einfachen Druck werden Einzelschüsse abgefeuert Hält man den Abzug, wird ein hoch aufgeladener Laserstrahl abgefeuert, der Gegner ins Taumeln bringt

Pryogenese – Der Perk sorgt dafür, dass das Magazin wieder aufgefüllt wird, wenn ein voll aufgeladener Laser abgefeuert wurde.

Klingt nach einer interessanten Laserpistole, die situativ nützlich ist, um Gegner zu stoppen, durch den Fokus auf „zum Taumeln bringen.“

Neues exotisches Fusionsgewehr „Bastion“

Wann kommt die Waffe? Die ist etwas weiter weg. Die Waffe soll am 28. Januar zu Destiny 2 kommen: wieder ein Dienstag.

Wie bekommt man Bastion? Bastion wird an die exotische Quest „Das gesprochene Wort“ gekoppelt sein. Laut Datamining beginnt die Quest bei Saint-14, führt aber rasch zu Spider in die Wirrbucht. In der Wirrbucht gilt es verlorene Sektoren zu säubern, Gegner auszuschalten und am Ende den Strike „Das hohle Versteck“ zu bezwingen.

Das kann die Waffe: Das Fusionsgewehr Bastion ist eine Kinetikwaffe, die Spezialmunition verwendet:

Sie hat zwei besondere Perks:

Fäuste des Heiligen – Aufladen, um drei Slaven an kinetischen Geschossen abzufeuern

Durchbruch – Ein Teil des Schadens dieser Waffe umgeht Elementarschilde

Was haltet Ihr von diesen neuen Waffen in Destiny 2?