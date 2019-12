Wo steht Destiny 2 kurz vorm Jahr 2020?

Für Destiny 2 war 2019 ein seltsames, drittes Jahr, ein Übergangsjahr. Der Online-Shooter schien nur mit halber Kraft entwickelt zu werden. Wie lief 2019 für Bungie und wohin geht die Reise 2020? Können Spieler sogar mit der Ankündigung von Destiny 3 rechnen?

Das war die entscheidende Änderung 2019: Das letzte Jahr begann für Destiny-Fans mit einem Paukenschlag: Im Januar 2019 gaben Bungie und Activision bekannt, dass sie sich voneinander trennen. Ab sofort würde Bungie die Marke Destiny und das Spiele Destiny 2 alleine weiterentwickeln:

Bungie hatte ab sofort volle Kontrolle über die Marke Destiny

Verlor aber auch die Unterstützung von Activision beim Publishing und die beiden „Hilfs-Studios“, die für den PC-Port zuständig waren und für Teile der hochgelobten Kampagne von Forsaken

Luke Smith (links) und Mark Noseworthy (rechts). Das war das Bild der „neuen Ära“ Destiny 2

Im Juni 2019 rief Bungie „die neue Ära Destiny“ aus

Diese Entscheidung bekamen die Spieler erst fünf Monate später wirklich zu spüren. Als Destiny 2 Shadowkeep vorgestellt wurde, im Juni 2019, gaben die beiden Frontmänner von Destiny, Luke Smith und Mark Noseworthy bekannt, dass eine neue Ära für Destiny 2 startet:

Destiny 2 war ab sofort ein „MMO“ und würde als solches betrachtet werden – Mechaniken wie „Armor 2.0“ oder Artefakte sollten zu mehr Spieltiefe führen

Das waren damals erste Blicke auf „Armor 2.0“

Das Grundspiel Destiny 2 wurde Free2Play – in Zukunft sollten sich Spieler aussuchen können, welchen Content sie kaufen und welche nicht

Destiny 2 kam zudem auf Google Stadia und beim PC auf Steam

Im Vorfeld dieser neuen Ära fiel auf, dass einige langjährige Entwickler das Studio verließen. Es verließen gerade Leute das Studio, die über Jahre für die Balance von Destiny 2 zuständig waren.

Einige von denen sind jetzt bei „Probably Monsters“ gelandet, der Firma von Harold Ryan, dem ehemaligen Chef von Bungie. Der hat offenbar einige Veteranen wie Weisnewski und Hamrick von Destiny 2 zu sich geholt.

Josh Hamrick (links), immer mit Mütze – die neue Ära von Bungie beginnt ohne ihn.

Seasons statt DLCs prägen das Gesicht von Destiny

Wie hat sich das auf das Spiel ausgewirkt? In den letzten 6 Monaten waren die Auswirkungen dieser angeblich richtungsweisenden Entscheidung noch wenig zu spüren. Eine ältere Entscheidung aus Jahr 2 dominiert nach wie vor das Spielgefühl: Bungie ist bei Destiny 2 von zwei kostenpflichtigen 15€-Erweiterungen pro Jahr auf 3 Seasons á 10 € umgestiegen:

Die Erweiterungen kommen nicht mehr an einem Tag und schalten dann alle neue Inhalte auf einmal frei

Sondern die Inhalte kommen über Monate nach und nach ins Spiel. Events und kleinere Aktionen sind wichtiger als früher. Inhalte sind „time-locked“, werden zu einem bestimmten Zeitpunkt freigeschaltet

Die Roadmap von Season 8 zeigt, wie zersplittert die Inhalte über Wochen verteilt ins Spiel kommen.

Die Änderung in der Philosophie hin zu einem „MMO“ hat zu einem erheblichen Anstieg des „Grind-Anteils“ in Destiny 2 geführt. Viele der wichtigeren Aufgaben erfordern, dass Spieler einiges an Zeit aufwenden.

Das ist die Kritik an der neuen Ära von Destiny 2: Die Kritik ist konsequent, dass sich Spieler mehr „echte neue Inhalte“ wünschen. Vieles, was neu zu Destiny 2 kommt, besteht letztlich aus wiederverwerteten Teilen und grindlastigen Spiel-Mechaniken:

Der Inhalt wird als „gestreckt“ wahrgenommen

es wird kritisiert, dass Season-Aktivitäten wieder verschwinden oder irrelevant werden

Dieselben Muster etwa bei Gruppenaktivitäten wiederholen sich von Season zu Season.

Die Menagerie galt als Highlight in Destiny 2 – doch ähnliche Aktivitäten nutzen sich ab.

Zudem wird der stärkere Fokus auf das Everversum kritisiert – hier gibt es regelmäßig die neuen Items, die sich Spieler auch in anderen Teil des Spiels wünschen

Das PvP ist im Laufe von 2019 zwar besser geworden, weist aber immer noch Schwächen auf – so fehlen die Trials weiterhin

Es gab 2019 durchaus Highlights: Die Erweiterung „Shadowkeep“ wurde von Fans als „okay bis gut“ angesehen, ohne an die Große und Bedeutung der 2018er Erweiterung „Forsaken“ heranzureichen: Die Mehrzahl der MeinMMO-Leser gab Shadowkeep eine gute Wertung im Bereich von 8 von 10 Punkten.

Die neue Season 9 um den verlorenen Hüter, Saint-14, kommt ebenfalls gut an.

Wo steht Destiny 2 gerade? 2019 war ein Übergangsjahr, in dem hinter den Kulissen von Destiny 2 sicher mehr passiert ist als vor den Kulissen:

So muss Bungie jetzt eine neue Publishing-Struktur aufbauen, weil Activision wegfällt. Es wurde etwa ein neuer Community-Manager für Deutschland gefunden

Zudem ging Bungie neue Allianzen mit Steam und Google ein – wobei gerade der Deal mit Google Stadia wohl viel Zeit gekostet hat, sich aber in einem ersten Schritt nicht auszuzahlen scheint

Man kann davon ausgehen, dass viel der eigentlichen Entwicklungsarbeit von Bungie dieses Jahr nicht zu sehen war, sondern bestenfalls in Teile von Destiny geflossen ist, die erst 2020 mit einem vermeintlichen Destiny 3 zu sehen sind – einige Fans fürchten aber, die Arbeit könnte in „Nicht-Destiny“-Titel gewandert sein

Destiny bemüht sich um neue Spieler, aber wird älter

Darum ist die Lage schwierig: Destiny ist als Franchise jetzt 5 Jahre alt. Damit kommt eine gewisse Müdigkeit: Es wird für neue Spieler unattraktiver in ein gewachsenes Universum einzusteigen.

Das Zwischenjahr 2019 hat wenig dazu beigetragen, den Ruf der Franchise aufzumöbeln oder Destiny für neue Spieler attraktiver zu machen.

Im Moment bemüht sich Bungie zwar, über New Light oder Stadia neue Spieler zu erreichen – generiert aber weniger Schlagzeilen und Aufmerksamkeit durch neue Inhalte als früher.

Destiny 2 war 2019 noch gut in den Medien präsent, aber es gibt viel mehr Konkurrenz als früher: Titel wie Fortnite, Apex Legends, CoD Modern Warfare oder Borderlands 3 waren 2019 alle stärker präsent als Destiny 2.

Während Destiny in früheren Jahren die Medienberichterstattung in einigen Monaten dominierte, ist das heute nicht mehr der Fall: Destiny 2 ist ein Spiel unter vielen Titeln, die um die Aufmerksamkeit der Gamer buhlen.

2019 war Destiny, laut ICO Partners, das am 7. meist gecoverte Game. Quelle: Gamesindustry

Destiny wird zwar „einsteiger-freundlicher“, erscheint aber gleichzeitig für Einsteiger weniger attraktiv, je älter es wird.

2019 hat Bungie offenbar durch den Wegfall von Activision viel Energie investieren müssen, um den bisherigen Status zu halten und sich für die Zukunft besser aufzustellen. Dadurch ist das Tagesgeschäft in Mitleidenschaft geraten: Von dem Schwung aus der Ankündigung der neuen Ära ist wenig geblieben. Der letzte Stream zu Season 9 wirkten wie früher zu Activision-Zeiten.

Destiny 2 ist durch die neue MMO-Ausrichtung besser in der Lage, die bestehenden Spieler mit geringem Aufwand zu beschäftigen als früher, grenzt so aber seine Wirkung nach außen ein.

Es braucht spielerische Highlights und echten neuen Content, um das Feuer am Lodern zu halten.

Unter den aktuellen Umständen hat Bungie 2019 einen guten Job abgeliefert, die Marke Destiny weiterzuentwickeln – allerdings war es auch ein verlorenes Jahr, was die Weiterentwicklung des Spiels auf eine nächste Stufe angeht.

Die Entscheidung, auf ein Season-Pass-Modell zu setzen, wirkt 2019 aus der Zeit gefallen – das macht sonst kaum noch ein Spiel.

Die bestehende Ausrichtung ist verfeinert worden: Das hilft aber nur aktive Spieler zu halten und nützt nichts dabei, neue Spieler zu gewinnen oder alte zurückzubringen. Das funktioniert eher Highlight-Content, wie ein neues Spiel oder große Erweiterungen – mit Detailverbesserungen und Tröpfchen-Content über Seasons wird das nicht funktionieren.

Leak sagt: Destiny 3 kommt 2020 als Launch-Titel für PS5 und neue Xbox

Was ist mit Destiny 3?

Im Moment kann oder will Bungie offenbar noch nicht vorstellen, wie es 2020 konkret weitergeht:

ob man Destiny 2 mit einer großen neuen Erweiterung voranbringt und damit Ende 2020 auf die PS5 und Project Scarlett gehen will

Ob Bungie mit Destiny 3 eine neue Inkarnation für die neuen Konsolen entwickelt und einen weiteren Neustart plant

Oder ob sich Bungie neuen Spielen zuwendet und ein „Mehr-Spiele“-Studio werden will, worauf einiges langfristig hindeutet

Das Problem ist: Sobald Bungie ein Destiny 3 ankündigt, werden einige Spieler kein Geld mehr in ein Design 2 investieren wollen, unter anderem wegen der katastrophalen Entscheidung, dass Spieler nichts Gekauftes aus Destiny 1 mit zu Destiny 2 nehmen durften.

Diese seltsame Situation scheint es Bungie noch mindestens ein halbes Jahr zu verbieten, genau zu sagen, wann der nächste größere „Happen“ kommt.

Diese Unsicherheit lässt Destiny 2 vor 2020 wie ein Spiel wirken, das mit reduziertem Tempo und halber Kraft entwickelt wird – wie schon 2019. Es geht voran, aber nicht mit der Kraft und Energie, wie sich das die Fans von einem so großen Studio wünschen.

Durch die Methode, Spieler mit einer Season häppchenweise zu füttern, bleiben Spieler zwar bei der Stange, richtig satt werden sie so aber nicht.

Die Roadmap für die Season 9 reicht bis in den Februar 2020.

So geht es 2020 weiter: Bis Mitte 2020 werden wir kaum Überraschungen von Destiny 2 erleben. Die jetzige Season 9 geht bis in den Februar.

Die Season 10 wird dann wohl bis in den Juni gehen und einen stärkeren PvP-Fokus bringen – vielleicht kehren sogar die Trials zurück.

So im Mai oder Juni 2020 werden wir wohl erfahren, was die nächsten, wirklichen Schritte für Destiny 2 im dann 6. Jahr der Franchise sind. Dann wird sich entscheiden, ob es Bungie gelingt nach einigen Jahren in halbem Tempo wieder an Fahrt zu gewinnen.