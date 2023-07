Cheater haben einen der coolsten Shooter der letzten Jahre zerlegt und das sollte Destiny 2 eine Warnung sein

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wer LetsHugo ist und wie er so berühmt auf Twitch werden konnte.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Aber mich interessieren auch eure Erfahrungen. Welche Auswirkungen haben Cheater auf euer Spielerlebnis? Meldet ihr Betrüger ingame und findet ihr, es wird schlimmer? Oder hat sich bei euch nichts verändert? Glaubt ihr die derzeitigen Maßnahmen von Bungie sind ausreichend, um die Betrüger erträglich in Schach zu halten? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.

Die schwindende Motivation der Spieler, PvP zu spielen, sowie die Sorge um ein faires Spielerlebnis sollten also ein Warnsignal für Bungie sein. Denn es passiert bereits dasselbe, wie bei „The Cycle: Frontier“, nur das diese Abwärtsspirale in Destiny 2 viel langsamer von statten geht.

Bungie ist sicherlich nicht untätig: Wie der Entwickler in einem Verfahren gegen den Cheat-Anbieter VeteranCheats mitteilte , hat Bungie mehr als 2 Millionen US-Dollar in seine Anti-Cheat-Maßnahmen investiert, um Destiny 2 und sein Wettbewerbsumfeld zu schützen.

Die Sorge, dass sich dieses Problem weiter verschlimmert und den Niedergang des Spiels herbeiführen könnte, liegt also bereits in der Luft.

Ich sehe hier durchaus Parallelen zu Destiny 2. Auch wenn die beiden Spiele in Größe und Konzept nicht vergleichbar sind. Doch in beiden Spielen haben sich Cheater wie ein Heuschreckenschwarm ausgebreitet und zerstören den fairen Wettbewerb.

Was ist mit „The Cycle: Frontier“ passiert? 2022 erschienen der Free2Play-Extraktions-Shooter „The Cycle: Frontier“ vom Berliner Entwicklerstudio Yager. Spieler hatten Spaß in dem Spiel und lobten sogar das solide Gunplay sowie die Abwägung aus Risiko und Belohnung.

Die Gaming-Welt ist nicht frei von Schatten und in Destiny 2 sind es Cheater, die das Spielerlebnis derzeit so manchem vermiesen. Bereits jetzt ist die Motivation der PvP-Spieler spürbar gesunken. Erst kürzlich hat der Science-Fiction-Shooter „The Cycle: Frontier“ seinen Kampf gegen die Cheater-Seuche verloren. Und das könnte auch Bungie drohen, wenn nicht bald etwas passiert.

