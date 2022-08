Top-Anwalt von Destiny 2 sagt Cheatern und Belästigungen den Kampf an – Ist „ein gutes Geschäft“

Jeder Spieler in Destiny 2 kennt es. Wer sich in den Schmelztiegel einloggt, der muss sich inzwischen häufiger mit nervigen Cheatern herumplagen. Und auch sonst herrscht ein rauer Ton in der Community, der von Belästigungen bis Diffamierungen und Hass alles beinhaltet. Doch jetzt schlägt der Entwickler des Space-Shooters einen deutlich aggressiveren Ton an. Bungies Top-Anwalt Don McGowan erklärt, warum.

Was ist gerade in Destiny 2 los? In den letzten Monaten gab es in Destiny 2 immer wieder Ärger mit Cheatern, Cheatanbietern, Copyright-Scherzkeksen oder Spielern, die sowohl Bungie als auch andere Spieler aktiv beleidigten und bedrohten.

All dem ließ Bungie eine beispiellose Welle von Klagen folgen und schränkte zudem die Kommunikation mit den Spielern bis auf Weiteres drastisch ein.

Destiny 2: Bungie erklärt, warum sie kaum noch mit den Fans reden – Haben leider sehr gute Gründe

Im August 2021 verklagte Bungie gemeinsam mit Ubisoft den Aimbot und ESP-Cheathersteller Ring-1. Die Klage läuft allerdings noch und auch die Cheats sind noch verfügbar.

Im März 2022 führten 96 falsche Deaktivierungsanzeigen zu YouTube-Strikes für bekannte Destiny-Streamer. Schuld daran war Nicholas Minor, alias LordNazo, der sich damit an Bungie für seine eigene Sperre rächen wollte. Er bekam daraufhin vom den Destiny-Anwälten eine 7,5 Millionen Euro Schadensersatzklage. Das Verfahren läuft noch.

Im April 2022 war dann der nächste Cheatanbieter dran. Mit AimJunkies musste Bungie zuletzt jedoch eine kleine Niederlage hinnehmen. Hier könnte es zu einer außergerichtlichen Vereinbarung kommen. AimJunkies bietet derzeit zumindest keine Cheats für Destiny 2 mehr an.

Im Juni 2022 gewinnt Bungie seine Klage gegen den Cheatersteller Elite Boss Tech und bekommt aus der Urheberrechtsverletzung 13 Millionen Euro für „nicht lizenzierte Derivate“.

Und im Juli 2022 verklagt Bungie erstmals direkt einen Spieler wegen Cheaten in Serie und Hassrede. Ihn erwarten 2500 Euro Schadensersatz für jeden Fall, in dem Luca Leone alias „MiffysWorld“ Cheat-Software in Destiny 2 verwendet hat. Oder alternativ Anspruch auf ca. 147.000 Euro „für jedes verletzte urheberrechtlich geschützte Werk“ von Bungie.

Hinter vielen dieser Klagen steht Bungies Top-Anwalt Don McGowan. Er ist General Counsel von Bungie und somit die offizielle, externe Rechtsberatung des Shooter-Studios. Davor war er bereits für Pokémon GO tätig und hat die Ausgliederung von Bungie aus dem Microsoft Game Studio betreut.

Mit Axios hat der Anwalt nun über diese durchaus neue und aggressive Rechtstaktik für Bungie gesprochen und erklärt, dass man die ehrlichen Spieler in Zukunft besser schützen will.

Bungie wird aggressiver gegen Cheater und Hater vorgehen

Schlechte Zeiten, um böse zu sein – es könnte sehr teuer werden.

Nach der Meinung von Bungies Anwalt wurden potenzielle Betrüger und Hater schon viel zu lange toleriert. Deswegen wird man jetzt einen „strategischen Vorstoß“ unternehmen.

Oft sind die Fähigkeiten und die Macht dagegen vorzugehen bei Entwicklern zwar vorhanden, erklärt er, aber die Bemühungen werden leider nicht genug darauf konzentriert.

Dies ist ein Problem, das viele Studios in der gesamten Branche betrifft, und es ist von entscheidender Bedeutung, sich damit auseinanderzusetzen, um eine gesunde und glückliche Community zu erhalten, die Ihr Spiel spielen möchte. Viele Spielefirmen vermeiden es möglicherweise, Klagen einzureichen, weil sie nicht glauben, dass sie anonyme Online-Täter identifizieren können, oder nicht glauben, dass sie die Kosten für die Verfolgung von „Cheatern, Beleidigern und Missbrauchern“ zurückerhalten können.



Um es einfach auszudrücken: Wir sind anderer Meinung. erklärt Bungies Anwalt Don McGowan

Das wird sich jetzt ändern: Bungie wird in Zukunft als Teil der neuen „rechtlichen Strategie zur Verbesserung der Community rund um seine Spiele“ eine härtere Gangart nutzen. Zum einen, damit die Spieler sich wieder sicher fühlen können und zum anderen, damit auch die Mitarbeiter von Bungie ihrer Arbeit wieder nachgehen können, ohne beschimpft, bedroht oder belästigt zu werden.

Cheater und Hater verklagen ist „ein gutes Geschäft“

Bungies Anwalt gibt in diesem Zusammenhang auch offen zu, dass er darin „ein gutes Geschäft“ sieht. Wie ernst ihm das ist, zeigte bereits der Eintrag in der Klage gegen Nicholas Minor.

„Jeder, der so dumm ist, sich freiwillig als Angeklagter zu melden und die Bungie-Community anzugreifen, muss mit ernsten Konsequenzen rechnen.“

Ob Bungie damit gewinnen kann, wird die Zukunft zeigen. Doch klar ist auch, dass viele Spieler in Destiny 2 nicht in einer Community sein wollen, in denen Betrug oder Belästigung normal sind.

Was sagt ihr zu dem aggressiven Vorstoß von Bungie. Denkt ihr, das ist der richtige Weg und im Sinne der Spieler oder glaubt ihr, Bungie braucht darüber hinaus noch andere Ansätze. Hinterlasst uns doch bitte eure Meinung in den Kommentaren und sagt uns: Fühlt ihr euch wohl in der aktuellen Destiny-2-Gemeinschaft?