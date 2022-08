Weil einige Hüter einfach fies sind, können alle Spieler in Destiny 2 jetzt nicht mehr chatten

Einige Hüter in Destiny 2 finden ständig Wege, um Spieler zu sabotieren oder sie durch Hacks zu vernichten. Diesmal wurde ein Trick verwendet, wodurch man mithilfe des hauseigenen Text-Chats von Bungie andere Hüter einfach aus dem Spiel kicken konnte.

Was ist am Wochenende passiert? Am Wochenende dem 29.07 – 31.07 kursierte ein wirres Chaos in Destiny 2. Spieler konnten andere Hüter dank des Text-Chats aus dem Spiel kicken. Das nutzen viele aus, um sich einen gemeinen Vorteil im PvP zu ergaunern.

Dabei handelte es sich um einen Trick, indem Hüter den Text-Chat eines Gegners mit Copy-Paste-Nachrichten überluden. Der Chat wurde so überlastet, was mit einem Programm-Absturz des betroffenen Spielers endete. Das bekam Bungie mit und deaktivierte kurzerhand den Text-Chat temporär auf allen Plattformen.

Bungie schiebt dem Text-Chat einen Riegel vor

Hüter konnten sich selbst helfen: Als dieser Trick die Runde machte, versuchten Spieler, sich selbst zu helfen. Um nicht Opfer eines solchen Spam-Angriffs zu werden, riet die Community, den Chat manuell in den Einstellungen zu deaktivieren.

Trotz dessen wüteten weitere Gauner in den Servern von Destiny 2 umher und malträtierten Spieler, die nichts vom Fix wussten. Deshalb war Bungie gezwungen den Text-Chat komplett zu deaktivieren, um das Problem genauer zu untersuchen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wie lange wird der Textchat deaktiviert sein? Es ist noch nicht abzusehen, wann der Chat wieder ohne Komplikationen online gehen kann. Da es sich möglicherweise um ein komplizierteres Problem handelt, wird Bungie vielleicht eine Zeit lang schrauben müssen, um es zu beheben.

Hüter müssen entweder auf andere Plattformen wie Discord oder den intrigierten Sprach-Chat ausweichen, falls sie kommunizieren wollen. Bleibt abzuwarten, ob und wann die Spieler wieder munter in die Tasten hauen dürfen.

Was haltet ihr vom schnelle Eingreifen seitens Bungie? Findet ihr es gut, dass der Text-Chat so schnell deaktiviert wurde? Und wie war es für euch? Wart ihr auch ein Opfer eines solchen Kick-Versuchs? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!