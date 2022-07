Spieler in Destiny 2 verzweifeln am Grind – „Ist das erste Spiel, dass meine Zeit nicht respektiert.“

In Destiny 2 geht es nach dem Abschluss der Kampagne nur noch um den Grind des besten Loots. Der Aufwand, diesen zu bekommen, steigt jedoch immer weiter an und zwingt inzwischen sogar hart gesottene Farmer in die Knie.

Inflation auch in Destiny 2: Nicht nur die reale Welt hat mit der Inflation zu kämpfen, sondern auch die Welt der Hüter. Spieler klagen über unfassbar harten Grind für minimalen Loot-Output. Dabei gehts um die gezielte Fokussierung der Umbral-Engramme und den Glanzstaub-Shop des Everversums.

Spieler des Space-Shooters müssen inzwischen Stunden damit verbringen, in Aktivitäten ihre benötigte Währung zu erspielen, um sie dann für überteuerte und steigende Preise wieder in den Sand zu setzen. Deshalb fordern Spieler endlich ausgewogene Preise von Bungie, damit nicht noch mehr eiserne Reserven geplündert werden müssen und bald noch mehr Hüter bankrott dastehen.

Destiny 2 respektiert die Zeit der Hüter nicht

Auf verschiedenen Plattformen diskutiert die Community schon über die stetig steigenden Preisen, der nicht sinkende Aufwand und die Unverschämtheit von Destiny 2. Dabei beklagen sich viele darüber, dass der Space-Shooter das einzige Spiel ist, welches die Zeit der Hüter nicht respektiert.

Es wird wild in der Community diskutiert: Auf reddit und MeinMMO diskutieren Neuankömmlinge wie auch Veteranen über die Shopping-Zustände in Destiny 2. Spieler werden regelrecht gemolken, während sie auf der Suche nach ihrem God-Roll für die eine saisonale Waffe sind. Dabei teilt der reddit-User nihhtwing seine Erfahrung mit den überteuerten Preisen im Loot-Shooter.

Ich habe meinen gesamten Vorrat an 20.000 legendären Bruchstücken bei Rahool ausgegeben, um eine „Die Altmodische“ mit QD + KC zu bekommen. Ich habe nie eine bekommen. Bis heute stecke ich ständig unter 200 Bruchstücken fest. Ich bin ein D1Y1-Veteran, der Destiny jedes Jahr bis zu einem gewissen Grad gespielt hat. Ich habe Tausende von Stunden auf der Uhr, ich spiele fast 100 Stunden pro Woche und weil ich mich auf die Fokussierung von Engrammen konzentriere und Sachen von Xur kaufe, sitze ich derzeit bei 1 legendären Bruchstück fest. Verdammt EINS. Ich komme nie aus diesem Loch der Armut heraus, es sei denn, ich gebe es auf Engramme zu fokussieren und bei Xur zu einzukaufen, und ich hasse es absolut. […]

Und auch unsere MeinMMO-User beklagen die derzeitigen Preise und Zustände, vor allem auf den Blick auf das Everversum. So meint Lionel der Boss unter unserem Glanzstaub-Guide folgendes:

[…] Alles im Everversum ist arschteuer! Inzwischen hat man die Preise für Shader auch um 650% erhöht (von 40 auf 300 Glanzstaub (GS)) Inflation kickt rein. […]

Dabei sagt Lionel selbst, dass die einzige farmbare Quelle des Glanzstaubs nicht optimal für das Farmen genutzt werden kann. Es wird zu viel Zeit verlangt, damit Spieler endlich das bekommen oder kaufen können, was sie möchten. Hüter schmeißen entweder ihr ganzes Glimmer oder ihren planetaren Resscourcen-Vorrat auf den Kopf, nur um ein cooles Schiff für 2000 Glanzstaub kaufen zu können, meint Lionel. Da steht die Menge, die man pro Zeit erspielen kann, in keinem Verhältnis zu den Preisen, die Bungie im Spiel verlangt.

Hüter verlangen Anpassungen: Auf reddit verlangen die Spieler Anpassungen, was die Menge an er spielbaren legendären Bruchstücke angeht. Sie wollen eine Aktivität haben, in der man regelrecht damit zugeschüttet wird und nicht dazu gezwungen ist Stunden in denselben Aktivitäten zu versauern nur, um die Möglichkeit zu haben ein Engramm zu fokussieren.

Der Grind ist ein großer Teil von Destiny 2, doch dieser soll nicht den Spaß des Loot-Shooters durch überteuerte Preise dämpfen.

Was haltet ihr von den Preisen und dem mit verbundenen Aufwand die Währungen dafür zu erspielen? Findet ihr sie gerechtfertigt oder muss Bungie die Preise anpassen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!