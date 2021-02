Destiny 2: Umbral-Engramme 2021 – So fokussiert ihr sie in Season 13

Destiny 2 hat die beliebten Umbral-Engramme zurückgebracht, mit denen ihr euren Loot selbst bestimmt. Wie ihr sie fokussiert, was der Prüfungshammer damit zu tun hat und wo ihr diese Engramme öffnet, erklären wir in diesem Guide.

Das Wichtigste in Kürze: In Destiny 2 ist am 9. Februar 2021 die Season 13, die Saison der Auserwählten, gestartet. Die Hüter jagen neuen Exotics hinterher und müssen die Streitmacht einer Kabal-Prinzessin stoppen. Das frische Destiny-Kapitel hat aber auch die Sandbox umgekrempelt.

Mit an Bord sind jetzt sogenannte Umbral-Engramme.

Diese kennen zahlreiche Spieler schon aus Season 11 (2020), aber die Loot-Mechanik funktioniert im neuen Jahr anders.

MeinMMO erklärt euch hier, was es mit Umbral-Engrammen auf sich hat, wie ihr sie fokussiert und was der Prisma-Umformer sowie der Prüfungshammer in der neuen H.E.L.M.-Zentrale für eine wichtige Rolle dabei spielen.

Was sind Umbral-Engramme in Destiny 2? Damit könnt ihr euren selbst Loot bestimmen und so gezielt God Rolls auf Waffen und Rüstungen aus einem großen Pool farmen. Wo finde ich Umbral-Engramme in Season 13? Ihr müsst einfach Aktivitäten in Destiny 2 spielen (Mehr im Artikel). Auch durch Gegner-Kills könnt ihr zufällig ein Umbral-Engramm erhalten. Wenn ihr eines habt, seht ihr das oben rechts im Charakter-Inventar. Wie öffne ich Umbral-Engramme? Es handelt sich um Engramme (dunkles Lila), die aber nicht wie legendäre oder exotische Engramme beim Kryptarchen eingelöst werden. Ihr müsst damit zum Umbral-Dekodierer oder Prisma-Umformer. Wo ist der Prisma-Umformer 2021? Um ein Umbral-Engramm zu fokussieren oder zu entschlüsseln, müsst ihr in die H.E.L.M. Wählt diese neue Location oben links in der Karte des Turms aus.

Eine Sammlung verschiedener Umbral-Engramme

In diesen Aktivitäten erhaltet ihr Umbral-Engramme:

Schlachtfelder

Patrouillen

Strikes

Schmelztiegel

Gambit

Die Feuerprobe

Öffentliche Events

Der Blinde Quell

Albtraumjagden

Exo-Herausforderungen

Imperium-Jagden

Obendrauf schaltet ihr durch saisonale Upgrades Möglichkeiten auf mehr oder bessere Umbral-Engramme frei. Wie erwähnt habt ihr auch durch das Besiegen von regulären Feinden überall in der Welt eine geringe Chance darauf.

Ihr könnt übrigens im Inventar bis zu 10 Umbral-Engramme tragen – dann wandern sie an den Postmeister. Bedenkt aber, dass ihr hier auch Platz für legendäre Engramme braucht.

Der Umbral-Dekodierer und der Prisma-Umformer im Detail

Habt ihr ein Umbral-Engramm erbeutet, stehen euch zwei Möglichkeiten zur Verfügung.

Gleich entpacken am Umbral-Dekodierer

Fokussieren am Prisma-Umformer und dann dekodieren

Beide Apparaturen findet ihr in der H.E.L.M direkt nebeneinander.

Am Umbral-Dekodierer öffnet ihr Umbral-Engramme

Das kann er Umbral-Dekodierer: Hier öffnet ihr ein Umbral-Engramm ohne weitere Umschweife. Diese Maschine findet ihr direkt am Spawnpunkt der H.E.L.M., wenn ihr vom Turm aus beitretet – nicht mehr wie in Season 11 beim Vagabunden.

Entpackt ihr das Umbral-Engramm direkt, kann eine zufällige legendäre Waffen oder Rüstungen als Belohnung rausspringen. Dafür kostet das Entpacken euch aber nichts. Das ist dann quasi wie beim Kryptarchen und normalen Engrammen.

Umbral-Engramme fokussieren und so Loot selbst bestimmen

Das kann der Prisma-Umformer: Hier wirds komplizierter. Mit dieser Maschine interagiert ihr etwas rechts vom Spawn-Punkt in der H.E.L.M. Klickt ihr den Prisma-Umformer an, müsst ihr das Kabal-Symbol auswählen und ein weiterer Bildschirm mit einem Hammer im Hintergrund öffnet sich:

Hier findet ihr 3 Fokussierungs-Stufen

Was ist die Fokussierung? Ihr öffnet hier auch Umbral-Engramme, es kostet jedoch diesmal Ressourcen. Dafür könnt ihr aber bestimmen, was für Loot in eurem Umbral-Engramm steckt. Den Inhalt eines Umbral-Engramms zu bestimmen, heißt in Destiny „fokussieren“.

Ihr könnt auswählen, ob ihr eine Waffe wollt, eine Rüstung oder sogar nur neue, saisonale Ausrüstung.

Je genauer ihr den Loot-Pool eingrenzen wollt, aus dem das Item im Engramm kommt, desto teurer wird das.

Anfangs stehen euch nur recht grobe Fokussierungs-Optionen zur Verfügung.

Im Laufe der Season schaltet ihr jedoch genauere Fokussierungs-Optionen frei, die euch bestimmen lassen, welche Statuswerte eine Rüstung haben soll oder ob ihr im Engramm beispielsweise das neue Kabal-Scharfschützengewehr findet.

Ist ein Umbral-Engramm fokussiert, müsst ihr es übrigens noch zum Umbral-Dekodierer bringen.

Wenn ihr euch wundert, wo ihr in Season 13 Rangaufstiege durchführt oder saisonale Mods findet, müsst ihr noch ein paar Meter weiter laufen. Im hinteren Teil der H.E.L.M. findet ihr den Strategietisch. Hier verbessert ihr euren Prüfungshammer und erhaltet Pakete, wenn ihr saisonale Herausforderungen meistert.

So erhaltet ihr Prismalinsen und schaltet neue Fokussierungen frei

Insgesamt stehen euch 3 Stufen von Fokussierungen zur Auswahl. Die erste Stufe schaltet ihr direkt zum Start der Season frei. Damit ihr aber die bessere Eingrenzung für Umbral-Engramme habt, müsst ihr Fokussierungen der Stufe 2 und 3 freischalten – das macht ihr mit Prismalinsen.

So gibts mehr Möglichkeiten: Durch Waffen- oder Fähigkeiten-Kills oder das Erfüllen bestimmter Ziele. Ihr seht jeweils die genaue Aufgabe, wenn ihr über die Fokussierung beim Prisma-Umformer navigiert.

Erledigt beispielsweise 750 Feinde mit Scharfschützengewehren oder Bögen, um die Stufe-2-Fokussierung zu erhalten und garantiert ein Scharfschützengewehr oder Bogen im Umbral-Engramm zu haben.

Schaltet ihr dann 2.100 Gegner mit diesen Waffen aus, erhaltet ihr die Stufe-3-Fokussierung dafür und habt bei euren Scharfschützengewehren und Bögen einen zusätzlichen Perk zur Auswahl.

Manche Prismalinsen erhaltet ihr auch aus zerschmetterten Tribut-Kisten am Ende der Schlachtfeld-Aktivität. Die 3. Möglichkeit, an einer Prismalinse und neue Fokussierung zu kommen ist, ist zufällig beim Abschluss einer Aktivität.

Einige der neuen Waffen aus Season 13, die ihr auch in Umbral-Engrammen findet

Kurz zusammengefasst: Wollt ihr Einfluss auf euren Loot nehmen, sogar gezielt bestimmte Waffen farmen oder Rüstungen mit passenden Werten erhalten, müsst ihr das Umbral-Engramm am Prisma-Umformer fokussieren.

Ihr erhaltet im Laufe der Season 13 immer mehr Fokussierungs-Optionen. Merkt euch, dass je genauer die Fokussierung ist, desto höher der Preis wird.

Stopp… deswegen ist der Prüfungshammer so wichtig

Das kosten Fokussierungen: Falls ihr euch gefragt habt, warum da ein imposanter Hammer im Hintergrund des Prisma-Umformer schwebt – das hat einen guten Grund. Ihr bezahlt die Fokussierungen der Stufe 2 und 3 Großteils mit eurem Feuerprobenprüfungshammer. Sogar auf Stufe 1 kosten einige Fokussierungen Hammer-Ladungen.

Die benötigten Hammer-Ladungen variieren dabei von 1 bis 5. Zusätzlich müsst ihr auch Kabal-Gold oder Legendäre Bruchstücke locker machen.

Einen ausführlichen Guide zum neuen Feuerporbenprüfungshammer, wie ihr diesen verbessert und woher es Kabal-Gold gibt, findet ihr hier auf MeinMMO:

Destiny 2: So nutzt und verbessert ihr den neuen Prüfungshammer aus Season 13

Deswegen habt ihr viel Zeit: Die Loot-Mechanik rund um die Umbral-Engramme und den Prisma-Umformer kann zunächst recht erschlagend wirken. Unser Tipp daher: Spielt die Season 13 in eurem Tempo, fokussiert nach und nach Loot aus den Umbral-Engrammen und wertet den Prisma-Umformer auf.

Durch die saisonalen Herausforderungen werdet ihr langsam an das Thema herangeführt. Und gegen Ende der Season dürftet ihr eh fast in Umbral-Engrammen ertrinken. Obendrauf kommt, dass die saisonalen Inhalte das ganze Jahr 4 von Destiny 2 relevant bleiben sollen.

MeinMMO aktualisiert diesen Artikel übrigens im Laufe der Season, damit ihr stets auf dem neusten Stand seid.

Habt ihr noch Fragen zu Umbral-Engrammen oder den Fokussierungen? Oder seid ihr sogar auf ein paar gute Tipps gestoßen, die ihr hier vermisst? Lasst es uns und die anderen Leser doch in den Kommentaren wissen.

Die neue Auftragswaffe der Season 13 findet ihr jedoch nicht in Umbral-Engrammen. Die müsst ihr euch via Quest erspielen: So holt ihr schnell den neuen Granatwerfer in Destiny 2 – Wie stark ist er?