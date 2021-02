Destiny 2: Alle neuen Exotics aus Season 13, die bisher bekannt sind

Bei Destiny 2 hat nun die Season 13, die Saison der Auserwählten, begonnen. Und traditionell kommen mit der neuen Season auch neue exotische Waffen und Rüstungsteile in Spiel. MeinMMO zeigt euch, welche neuen Exos dabei schon bekannt sind, wie ihr sie bekommt und was noch kommen könnte.

Die Season 12 ist live: Mit dem neuen Update 3.1.0 und dem Weekly Reset vom 9. Februar ist nun die nunmehr 13. Saison von Destiny 2 angebrochen.

Diese dreht sich um eine erneute Konfrontation mit dem Kabal-Imperium, wobei wir es diesmal mit einer neuen Kriegsherrin der Weltraumschildkröten zu tun bekommen – nämlich Kaiserin Caiatl, der Tochter von Imperator Calus höchstpersönlich.

In diesem Rahmen gibt es auch traditionell frische Spielzeuge für die Hüter – auch exotische. Wir fassen nachfolgend zusammen, welche neuen Waffen- und Rüstungs-Exotics eure Hüter sich in der Saison der Auserwählten erspielen können.

Neue exotische Waffen in Season 13

Offiziell bekannt ist nach aktuellem Stand nur eine neue exotische Waffe. Es gibt aber bereits konkrete Hinweise auf ein weiteres Waffen-Exotic, das im Verlauf der neuen Saison erscheinen dürfte.

Der neue Solar-Bogen

Ticuus Wahrsagung – Bogen

Was kann diese Waffe? Der neue Bogen wird im Spezial-Slot geführt und richtet Solar-Schaden an.

Durch seinen exotischen Perk „Heilige Flamme“ feuert dieser Bogen aus der Hüfte mehrere Verfolgungsprojektile ab. Mit diesen Projektilen markierte Ziele explodieren im Falle ihres Todes oder bei Treffern durch eine weitere Heilige-Flamme-Explosion.

Abgerundet wird die Waffe durch den Perk „Kausalitätspfeile“. Über die Zielvorrichtung abgefeuerte Pfeile lassen dadurch Heilige Flammen sofort explodieren.

Wie bekommt man dieses Exotic? Ticuus Wahrsagung bekommt ihr über den neuen Season Pass der Season 13.

Käufer des Season Pass können sich den Bogen dabei bereits auf Stufe 1 holen.

Über den kostenlosen, freien Belohnungszweig gibt’s das Exo dann auf Stufe 35.

So gibt’s den exotischen Meisterwerk-Katalysator: Die entsprechende Quest erhaltet ihr von Waffenmeister Banshee-44 im Turm, kurz nachdem ihr die Waffe selbst erhalten habt. Banshee wird dann entsprechend mit einem blauen Quest-Marker gekennzeichnet sein. Habt ihr die Aufgaben gemeistert, gibt den Kat. Diesen müsst ihr dann noch leveln, indem ihr 700 Feinde damit besiegt.

Als Meisterwerk erhält der Bogen durch den Katalysator dann den zusätzlichen Perk „Causality Quiver“. Perfekt gezogene Pfeile, die Heilige Flammen explodieren lassen, erhöhen den Pfeil-Schaden. Trefft ihr Ziele, die nicht von Heilige Flamme betroffen sind, frischt das die Dauer der Causality-Pfeile auf.

Scout-Gewehr von Tex Mechanica

Offiziell ist dazu im Prinzip noch so gut wie nichts bekannt, doch so wie es aussieht, wird diese Saison ein weiteres Waffen-Exotic das Arsenal der Hüter verstärken – und zwar eine neue Scout mit dem Namen „The Dead Man’s Tale“. Darauf lässt zumindest ein Datenfund schließen.

Bungie selbst hat bereits in der Roadmap für Season 13 eine noch geheime Exo-Quest angeteasert. Diese hängt dem verwendeten Logo zufolge mit dem Hersteller Text Mechanica zusammen, der für seine wuchtigen Cowboy-Knarren wie Das Letzte Wort, Huckleberry oder Chaperone bekannt ist.

Die in den Daten gefundene Waffe, oder besser gesagt ihr Ornament, passen da perfekt ins Bild.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was kann diese Waffe? Das ist aktuell nicht bekannt. Man weiß nur, dass es ein Scout-Gewehr wird. Die Spekulationen um die Rückkehr von „Der Erste Fluch“, ebenfalls eine Waffe von Tex Mechanica, dürften sich also offenbar nicht bewahrheiten.

Wie bekommt man dieses Exotic? So wie es aussieht wird dieses neue Scout-Gewehr über eine eigene, exotische Quest kommen, die wohl am 16. März 2021 starten dürfte.

An diesem Tag soll laut Daten erstmals das dazugehörige Ornament im Everversum verfügbar werden. Und bisher sind Ornamente für entsprechende Waffen immer an dem Tag erschienen, an denen auch die Quest für die Waffe selbst live ging, beziehungsweise an dem Tag, wo die Waffe erstmal erspielt werden konnte.

Neue exotische Rüstungsteile in Season 13

Bislang sind 3 neue Rüstungs-Exotics bekannt – eine für jede Rüstungsklasse. Aktuell gibt es keine Hinweise darauf, dass weitere exotische Rüstungsteile im Laufe von Season 13 eingeführt werden.

So bekommt ihr die neuen Rüstungs-Exos: Alle 3 nachfolgenden Exotics erhaltet ihr als Zufalls-Drop aus Verlorenen Sektoren (auf Schwierigkeitsstufe Legendär und Großmeister), wenn ihr diese Aktivitäten solo meistert.

Omnioculus -Jäger-Brustschutz

Was kann dieses Exotic? Dieses richtet sich an Nachtpirscher-Jäger.

Der Träger erhält eine zweite Rauchbombenladung und hat Schadensresistenz, wenn er unsichtbar ist.

Macht man als Träger einen Verbündeten unsichtbar, erhält dieser Schadensresistenz, während er unsichtbar ist, und man selbst erhält Nahkampf-Energie.

Mantel der Kampfharmonie – Warlock-Brustschutz

Was kann dieses Exotic?

Durch diesen Mantel gewähren Todesstöße mit Waffen, die einen Schadenstyp haben, der eurem Fokuselement entspricht, euch Super-Energie.

Wenn eure Super-Energie voll ist, erhaltet stattdessen einen temporären Bonus für Waffenschaden, der eurem Fokuselement entspricht.

Dieses Exo kann also von allen Sub-Fokussen des Warlocks verwendet werden

Harnisch der Sternschnuppe – Titan-Brustschutz

Was kann dieses Exotic? Dieses Exo ist für Arcus-Titanen gedacht, die den Code der Rakete nutzen.

Denn der Brustschutz erhöht deutlich den Donnerkrachen-Einschlagschaden.

Zudem erhält man als Träger dadurch einen Überschild, der länger hält, je weiter man sich bewegt, bevor man ein Ziel trifft.

Was haltet ihr von den neuen Exotics der Season 13? Ist irgendetwas dabei, was ihr unbedingt haben müsst und darauf brennt, es auszuprobieren? Oder lassen euch diese Exos komplett kalt? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.