Destiny 2 bringt 9 verschollene Exotic-Upgrades in Season 13 zurück – Das können sie

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Habt ihr alle Exotics schon zum vollen Meisterwerk gemacht und steht drauf, den Katalysatoren hinterherzujagen? Welche exotische Waffe sollte als Nächstes ihr Upgrade erhalten? Oder sollten Exotics nicht auf so etwas wie einen Katalysator angewiesen sein – sagt es uns doch in den Kommentaren.

Die beiden Katalysatoren zählen zu den besten, was Destiny 2 in Sachen Exotic-Meisterwerk zu bieten hat. Die Exotics an sich könnt ihr momentan selbst ebenso nicht bekommen.

Das kommt zurück: Mit Beyond Light sind zahlreiche Locations, Items und Aktivitäten unerreichbar geworden, sie sind in die Conten Vault gewandert. Dazu zählen auch einige Meisterwerk-Katalysatoren für exotische Waffen .

Bei Destiny 2 könnt ihr in der Saison der Auserwählten endlich wieder Katalysatoren für eure Exotics jagen, die seit Beyond Light unerreichbar sind.

Insert

You are going to send email to