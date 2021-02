Destiny 2 zeigt neue Waffen aus Season 13: Auftragswaffe, Trials- und Nightfall-Loot

In Destiny 2 startet bald die Saison der Auserwählten und Bungie hat uns frische Infos zum Arsenal gegeben.

In Destiny 2 herrschte direkt nach dem Erscheinen von Beyond Light und dem Start von Season 12 eine regelrechte Loot-Armut. Bungie hat das Problem zur Chef-Sache gemacht und fleißig Waffen nachgeschoben.

Zur am 9. Februar startenden Saison der Auserwählten möchte man diesen Fehler vermeiden und stellt jetzt einen Teil des neuen Arsenal vor. Erstmals gibt es Infos zur Auftragswaffe aus Season 13. Zudem erhaltet ihr einen genaueren Blick auf Knarren und Belohnungen aus herausfordernden Aktivitäten.

Diese Auftragswaffe kommt: Der Granatwerfer „Plünderer-Salve“ (eng. „Salvager’s Salvo“) ist die neue Auftragswaffe der Season 13.

Dabei handelt es sich um einen Hinterlader-Granatwerfer. Ihr habt standardmäßig also nur einen Schuss, bis ihr eine neue Granate in den Lauf befördert – denkt an die berüchtigte Waffe „Der Gipfel“. Solche Knarren schlucken in Destiny 2 Spezial-Munition.

Plünderer-Salve erinnert an eine Holz-Version des Gipfels

Woher gibt’s den Granatwerfer? Bungie geht bei Auftragswaffen den Weg aus Season 12 weiter. Wie beim Scharfschützengewehr „Verehrt“ könnt ihr die Waffe über eine Quest erspielen. Diese könnt ihr in den 3 Kernaktivitäten abschließen.

Strikes (PvE)

Schmelztiegel (PvP)

Gambit (PvEvP)

Habt ihr Plünderer-Salve erspielt, könnt ihr bei Zavala, Shaxx und dem Vagabunden Folge-Quests annehmen und so die Waffe mit einem Ornament veredeln.

Wie die Quests aussehen oder welche Perks Plünderer-Salve hat, wissen wir derzeit noch nicht. Wir wissen aber schon, dass Hinterlader-Granatwerfer in Season 13 überarbeitet werden: Destiny 2 schraubt zur Season 13 kräftig an der Sandbox – Wichtigste Buffs und Nerfs

Saison der Auserwählten will euch in die Dämmerung und Trials locken

Das gibt’s in der Feuerprobe: Seit einiger Zeit wissen die Hüter, dass 3 beliebte Knarren aus Destiny 1 zurückkommen und exklusiv durch die Dämmerung: Feuerprobe zu erspielen sind.

Der Schwarm – ein schweres MG

Das Palindrom – eine Handfeuerwaffe

Shadow Price – ein Automatikgewehr

Bungie hat nun gezeigt, wie die aufpolierten Rückkehrer in Destiny 2 aussehen – große Überraschung, nahezu identisch:

Diese 3 Rückkehrer wollen euch in die Feuerprobe locken

So steigert ihr die Chancen: Je höher ihr die Schwierigkeit der Feuerprobe einstellt, desto höher ist die Chance, eine der drei Waffen am Ende der Aktivität zu erhalten.

Garantiert ist der Drop aber selbst auf Großmeister nicht.

Erzielt ihr einen Platin- oder Gold-Score, steigt die Chance zusätzlich. Erledigt also Champions.

Nur durch die Spitzenreiter-Schwierigkeit habt ihr dann die Chance auf die Meister-Version der genannten Waffen. So habt ihr Zugriff auf Adept-Mods und erhaltet einen Statuswerte-Bonus, wenn die Waffe ein volles Meisterwerk ist.

Welche besonderen Adept-Mods in Season 13 kommen oder welche Rolls ihr auf der Schwarm, das Palindrom und Shadow Price vorfindet, ist derzeit unbekannt.

Neuer Loot in den Prüfungen von Osiris aus Season 13

Bungie hat kürzlich schon die neuen Rüstungen aus der Endgame-PvP-Aktivität Trials of Osiris angeteasert und den Hütern den Mund wässrig gemacht.

Jetzt haben wir einen besseren Blick auf das Trials-Gear (Titelbild)

Aber es gibt auch mehr zu den frischen Waffen und Cosmetics

Für diese Waffen sollt ihr schwitzen: Das neue Bild zeigt 3 neue Waffen, die den Loot-Pool erweitern: Ein Impulsgewehr, eine Handfeuerwaffe und ein Schwert.

Für die Trials-Waffen muss man schwitzen

Das Impulsgewehr erinnert stark an „Der Bote“ („The Messenger“) aus der ursprünglichen Trials-Variante.

Das Schwert hat sich die „Kralle der Versuchung“ aus Season 11 zum Vorbild genommen.

Die Handfeuerwaffe macht den Eindruck einer 180er oder 140er Variante und war kurz im Ankündigungs-Trailer der Season 13 zu sehen.

Die Waffen können zusätzlich zur normalen Version als Meister-Version aus der Makellos-Truhe kommen.

Über die Namen der ägyptisch angehauchten Schmuckstücke wissen wir nichts. Auch hier können wir übrigens nichts zu den Perks sagen oder dazu, ob das schon alle neuen Trials-Waffen sind.

Diese Cosmetics gibt’s: Mit viel Glück und nach gewonnen Matches sowie Makellos-Siegen, habt ihr die Chance auf eine neue Geist-Hülle, einen Sparrow und ein Trials-Schiff. Die Items dürften also zum ordentlichen Angeben dienen.

Ist das schon der ganze neue Loot aus Season 13?

Das kommt noch: Nein, das sind noch nicht alle neuen Waffen, die ihr in der Saison der Auserwählten jagen könnt. Wir kennen bis dato noch nicht den ganzen Loot, der ab dem 9. Februar auf euch wartet. Das ist aber schon angekündigt:

Für jede Kernaktivität kommen jeweils zwei neue Waffen. Also für Strikes, Schmelztiegel und Gambit.

Wir wissen von zwei neuen Exotics, die mit Season 13 kommen: Der Solar-Bogen „Ticuus Wahrsagung“ und ein bisher geheimes Exotic von Tex Mechanika.

Neue Rüstungs-Sets kommen – eines davon ist schon jetzt zum Destiny-Meme geworden.

Die Waffen aus der Träumenden Stadt und vom Mond erhalten neue Perks und neue Infundier-Grenzen.

Season 13 soll 3 neue Rüstungs-Exotics bringen, die ihr über legendäre Verlorenen Sektoren farmt.

Bungie hat schon weitere Kabal-Waffen gezeigt. Diese verdienen wir durch saisonale Aktivitäten und beispielsweise den Seasonpass.

3 sehr unbeliebte und ungenutzte Exotics werden gründlich saniert und überarbeitet – mehr dazu findet ihr in Kürze auf MeinMMO.

Die legendären Waffen im Kabal-Style erinnern an den Leviathan-Raid

Was haltet ihr von den vorgestellten Waffen? Könnt ihr es nicht erwarten, den Loot zu jagen und macht dafür gerne einen Abstecher in die Feuerprobe oder die Trials? Oder schlägt euch der Fakt auf den Magen, dass ihr viele der Knarren schon mal irgendwo, irgendwie gesehen habt? Teilt eure Meinung dazu doch in den Kommentaren.

In der Saison der Auserwählten kommen übrigens die Umbral-Engramme wieder: Destiny 2 bringt in Season 13 Loot-Mechanik zurück, die viele von euch mochten