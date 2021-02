Season 13 in Destiny 2 hat schon ihr erstes „Highlight“, noch vor ihrem Start

Destiny 2 hat die Saison der Auserwählten präsentiert, doch bei der Enthüllung war das Design der Rüstungen das Gesprächsthema und nicht die Waffen oder Aktivitäten.

Darüber reden die Spieler: Destiny 2 hat am 2. Februar die Season 13 enthüllt. Die heißt Saison der Auserwählten und startet schon am 9. Februar. Die Hüter konnten in einem bombastischen Trailer etwas zu den 3 neuen Strikes, neuen saisonalen Aktivitäten und massig Waffen erfahren.

Das Hauptgesprächsthema ist aber momentan nicht womit oder worauf die Hüter da in Season 13 bald ballern, sondern wie sie dabei aussehen. Das gezeigte Gear sorgt nämlich für allerlei Lacher, aber auch völliges Unverständnis und Kopfschütteln.

Was ist das für eine Rüstung? Der Stein des Anstoßes ist das Set, welches ihr auch im Titelbild seht. Genau genommen handelt es sich da um keine Rüstung, sondern universelle Ornamente, die es im Seasonpass gibt.

Das heißt, ihr könnt das Aussehen auf (fast) alle Panzerungen übertragen und jeder legendären Rüstung diesen Look verleihen … wenn ihr das denn wollt. Weil die spitzen Hüte, vor allem vom Titan, und die Bommeln scheinen nicht so wirklich den Geschmack der Spieler zu treffen.

Rüstungen aus Season 13 von Destiny 2 sind jetzt ein Meme

So reagiert die Community: Die Spieler sind derzeit Zwiegespalten. Manche kommen aus dem Lachen nicht mehr raus und erstellen mit Feuereifer Memes.

Diese verbreiten sie dann auf reddit – sehr zur Freude anderer User:

Besonders der Titan ist zur Zielscheibe des Spottes geworden:

Häufig fällt in diesem Zusammenhang der Name „Season of the Pinhead“, also etwa Saison des Stecknadelkopfs oder der Verkehrshütchen.

Es lachen nicht alle: Andere Hüter finden das aber so gar nicht witzig und finden die Rüstungen einfach hässlich. So sagen sie via reddit: „Liebes Rüstungs-Design-Team…“ – nach dem Motto: wir müssen reden.

Aber auch hier auf MeinMMO sprechen die Leser gefühlt mehr über das Design der Rüstungen, als über den neuen Trailer oder die frischen Inhalte.

Mr.Tarnigel wundert sich: „Hab mir die Ornamente mal genau angeschaut, puh schwer sehr, sehr schwer vorstellbar, dass das jemand ohne Zwang programmieren konnte. Was zum Geier soll diese Kugel auf dem Helm?“

Bienenvogel lässt es raus: „Also eines muss ich direkt loswerden: Ich bin ja sonst keiner von denen, die sagen die Rüstungen in D2 [Destiny 2] sind schlecht oder gar ‚hässlich‘, aber die in dem Bild oben… Hilfe! 🤪 Ich nehme an, das ist die saisonale-Rüstung? Uff, leider gar nicht mein Fall.“

Shin Malphur pflichtet trocken bei und sagt aber zum wesentlichen: „Joa, die Rüstungen sind nicht der Hit, aber der Rest macht richtig Lust auf die Season!“

Doch die Rüstungen finden auch etwas Zuspruch und manche Hüter halten das Design für eine willkommene Abwechslung:

Diese Rüstungen wurden ausnahmsweise mal nicht von europäischen oder japanischen Rüstungen inspiriert, sondern, wenn ich mich nicht sehr irre, von persischen. Mora via MeinMMO

Was haltet ihr von den Rüstungen? Übertreiben die Hüter gerade und bald kommt ja sowieso Transmog? Oder könnt auch ihr euch absolut nicht mit dem neuen Rüstungsdesign anfreunden? Fest steht: die Season 13 sorgt für Gesprächsstoff und ab dem 2. Februar geht es dann sicher auch um die Aktivitäten und Knarren.

