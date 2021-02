Destiny 2 zeigt Roadmap für Season 13 – Diese Inhalte erwarten euch bis Mai

Destiny 2 enthüllt, wie euch die Saison der Auserwählten beschäftigen möchte. Die neue Roadmap zeigt, welche Aktivitäten und Events euch 2021 erwarten.

Das ist neu: Destiny 2 hat offiziell die Saison der Auserwählten (Season of the Chosen) angekündigt. Diese startet am 9. Februar 2021 und soll euch bis zum 11. Mai beschäftigen. Zunächst durften sich die Hüter einen (wie immer) bombastischen Trailer anschauen, der die neuen Inhalte cool in Szene setzt.

Nun legt Bungie nach und hat eine Roadmap zur Season 13 veröffentlicht. Darauf findet ihr genaue Daten dazu, wann welche Aktivität in den nächsten Monaten online geht – aber es gibt auch ein paar Geheimnisse und Lücken im Kalander.

Fahrplan für die Saison der Auserwählten von Destiny 2

Das ist die offizielle Roadmap für Season 13 auf Deutsch:

MeinMMO stellt euch in diesem Artikel die Roadmap genauer vor und erklärt, was hinter den Einträgen steckt und was noch bis Mai kommen könnte. Am Ende gibts dann eine Übersicht über alle Inhalte, die euch völlig kostenlos zur Verfügung stehen.

So sieht der Saison-Start am 9. Februar aus

Schlachtfelder: In der saisonalen Aktivität kämpft ihr zu 3. gegen die Kabal-Streitmacht. Dabei bietet Schlachtfelder eine automatische Mitspielersuche. Zum Start erwarten euch mit „Koloss“ und „Hagelkorn“ gleich zwei Versionen der Aktivität.

Strike „Die Höhle des Teufels“: Der aus Destiny 1 bekannte Strike erweitert das Kosmodrom und lässt euch einen erhabenen Servitor jagen.

Strike „Gefallenen S.A.B.E.R“: Auch dieser Strike spielt im Kosmodrom und kommt aus Destiny 1. Hier eilt ihr Rasputin zur Hilfe, um den wohl größten Schweber auszuknipsen.

Die H.E.L.M.: Ihr erhaltet zutritt zur neuen Vorhut-Kommandozentrale. Hier sollt ihr euch am Strategietisch versammeln, mit Zavala Taktiken planen sowie den Feuerprobenhammer erhalten. Die H.E.L.M sieht aus, als würde sie sich im alten Turm befinden, der momentan wiederaufgebaut wird.

Stasis-Aspekt-Quets: In Season 13 baut ihr euren individualisierbaren Stasis-Fokus weiter aus. Wie die Quest-Reihe darum aussieht, oder welche neuen Fragmente und Aspekte warten, ist derzeit noch nicht bekannt. Im Trailer sah man aber schon einen Jäger, dessen Super keinen Wirbelsturm erzeugte, sondern die Kama-Sicheln von Gegner zu Gegner fliegen ließ (Minute 1:20).

Auf den Schlachtfeldern findet ein ritueller Kampf gegen die Kabal statt

Das geht auch live: Zum Start einer neuen Season erhaltet ihr traditionell noch einige andere Inhalte.

Neuer Seasonpass: Auch in der Saison der Auserwählten teilt sich der Seasonpass in eine freie und eine kostenpflichtige Schiene. Hier finden Hüter saisonale Waffen, Rüstungs-Sets, Ressourcen, Booster, Glanzstaub und jede Menge Cosmetics.

Saisonales Artefakt: Diesmal heißt das Artefakt „Glocke der Eroberung“. Dieses Item levelt ihr passiv durchs Zocken und erhaltet so Zugriff auf mächtige Mods und erspielt euch einen (zusätzlichen) Powervorteil.

Es gibt neue Exotics, wie den Jötunn-artigen Solar-Bogen „Ticuus Wahrsagung“ und auch frische Ritual- sowie Meister-Waffen.

Die Story geht weiter: Season für Season treibt Destiny die Geschichte voran, die dann gegen Ende von 2021 im DLC „Witch Queen“ münden soll. Unser Sieg gegen die Schar und die Zorngeborenen aus Season 12 ruft jetzt die Kabal und ihre Anführerin Caiatl auf den Plan. Die nette Dame ist die Tochter von Imperator Calus und die erste weibliche Kabal, die die Spieler zu Gesicht bekommen.

Schaut euch hier den Ankündigungs-Trailer an, wenn ihr ihn verpasst habt:

Mit im Gepäck hat die Saison der Auserwählten zudem zahlreiche Sandbox-Änderungen und schraubt auch an fundamentalen Spielmechaniken, wie dem Token-System, und bringt ein neues Titel-System zum Angeben.

Das kommt noch im Februar 2021 zu Destiny 2

Trials of Osiris: Am 12. Februar starten die ersten Prüfungen des Osiris. Die Endgame-PvP-Aktivität bietet in dieser Season ein neues Rüstungs-Set für Warlocks, Jäger und Titanen – für das sich so manche Hüter „durchsterben“ wollen. Die Trails bringen aber auch neue Waffen in den Loot-Pool. Im Trailer sah man beispielsweise ein auffälliges Osiris-Auge auf einer Handfeuerwaffe (Minute 1:30).

Schlachtfeld „Säuberung“: Am 16. Februar wird die saisonale Aktivität erweitert

Schlachtfeld „Orakel“: Der 23. Februar bringt dann die nächste Schlachtfeld-Zugabe.

Eisenbanner: Auch am 23. Februar startet das erste Eisenbanner-Event der Season 13. Dann sollt ihr eine Woche lang im Schmelztiegel die Eisernen-Lords mit eurem Können beeindrucken.



Die neue Trials-Rüstung für Jäger und Waffen im Kabal-Style

Was bringt der März in Season 13?

Neuer Strike „Prüfgelände“: Ab dem 23. März kämpft ihr in der frischen Strike-Mission gegen eine fahrende Festung der Kabal (eine Woche exklusiver Zugang für Seasonpass-Besitzer)

Eisenbanner: Am 23. März startet zudem das zweite Eisenbanner der Season

Strike „Prüfgelände“: Ab dem 30. März öffnet der Strike seine Pforten auch für Free2Play-Hüter und ist regulär in der Playlist. Eine Woche lang dürft ihr euch dann auch gleich in der Dämmerung: Feuerprobe an dem Strike in einer härteren Variante austoben.

April und Mai geben sich geheimnisvoll: Gegen Ende der Season sieht der Fahrplan recht dürftig aus. Das kennen die Spieler so aus vorherigen Seasons.

Hüter-Spiele: Der olympische Wettstreit von Destiny 2 kommt am 20. April zurück. Der Kampf Hüter gegen Hüter endet am 9. Mai.

Eisenbanner: Am 12. April steht zudem das nächste Eisenbanner im PvP an.

Abschlusszeremonie: Vom 7. Mai bis zum 9. Mai sollen die Hüter-Spiele eine Abschlusszeremonie halten. Hoffentlich wird diese prunkvoller als im Vorjahr – das Stichwort lautet Statue-Fiasko: Titanen gewinnen Hüter-Olympia – Der Preis dafür ist ein Witz

Deswegen war das nicht alles für die Saison der Auserwählten

Traditionell endet die Roadmap mit den Worten „Und mehr…“. Das spielt einerseits auf die dort nicht genannten Änderungen wie die Umbral-Engramme oder Dinge wie frische Waffen an. Anderseits verspricht es aber auch, dass noch unangekündigte Dinge auf die Hüter im Laufe der Season zukommen.

Was könnte noch kommen? Ein gutes Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit ist hier die Omen-Mission der Season 12. Die hat die Spieler überrascht und vor ihrem Erscheinen überall kleine Hinweise versteckt.

Wir wissen aber auch von Bungie selbst, dass uns auch noch eine Exotic-Quest während Season 13 ins Haus steht:

Der Büffel-Schädel auf dem Bild steht sehr wahrscheinlich für Tex Mechanika. Der Waffen-Fabrikant hat uns Schmuckstücke Wie Das letzte Wort, Die Huckleberry oder Der Chaperon beschert.

Eine geheime Story-Mission oder ein kleines Event zum Season-Abschluss ist auch recht wahrscheinlich, wenn auch nicht gesichert. Zum jetzigen Zeitpunkt ist auch offen, ob die Season 12 mit einem kleinen Film oder Event in die Saison der Auserwählten überleitet – eventuell dann am Wochenende?

Welche Inhalte von Season 13 sind gratis?

Viele der Inhalte sind frei zugänglich, egal ob ihr die Season kauft oder nicht. Die Saison der Auserwählten kostet übrigens 1.000 Silber – umgerechnet also etwa 10 €. Alternativ ist die Season 13 auch in manchen Varianten von Beyond Light inkludiert.

Was haltet ihr bisher von der Saison der Auserwählten? Holt ihr euch die Season 13 oder reichen euch die Gratis-Inhalte erst einmal völlig aus? Habt ihr sogar eine Idee, welche Geheimnisse auf die Hüter warten könnten – sagt es uns doch in den Kommentaren.

