Destiny 2 will kein Beutezug-Simulator mehr sein – Mehr Beutezüge sollen helfen

Bei Destiny 2 kommen in Season 13 saisonale Herausforderungen. Die sollen Beutezüge ersetzen und euch reichlich mit Glanzstaub fürs Everversum belohnen.

Das kommt neu: In Destiny 2 startet am 9. Februar die nunmehr 13. Season. Die hat zahlreiche Änderungen im Gepäck, darunter auch die neuen saisonalen Herausforderungen (eng. seasonal challenges).

Die sollen euch Woche für Woche durch die Season führen und verdrängen viele Beutezüge, die für viele Spieler richtig nervig geworden sind.

Dabei belohnen euch die Challenges mit Glanzstaub fürs Everversum und Erfahrungspunkten und sollen sogar FOMO reduzieren (fear of missing out – die Angst etwas zu verpassen).

Die Hüter kritisieren aber, dass saisonalen Herausforderungen großteils einfach Beutezüge mit neuem Namen sind.

Was hat es mit der Beutezug-Müdigkeit auf sich? So mancher Hüter „scherzt“, dass Destiny 2 den Beinamen „Beutezug-Simulator“ verdient. Bevor die Action losgeht, deckt man sich mit zahlreichen Aufträgen bei all den NPCs ein. Die Aufgaben à la „wie erreiche X Kills mit Element Y“ arbeitet man akribisch ab und löst sie dann ein. Das bringt vor allem Erfahrung und in manchen Fällen wertvollen Glanzstaub für das Everversum, den Cashshop.

Einerseits ja cool – so hat man ein kleines Ziel in seiner Aktivität, das einem Fortschritt bringt. Das Problem: Alles ist in Destiny 2 mit Beutezügen überschwemmt und Beutezüge bestimmen maßgeblich den Spielverlauf und das Quest-Design. Selbst während Events hangelt man sich von Beutezug zu Beutezug.

Bereits im Mai 2020 hat MeinMMO geschrieben, dass Beutezüge eine Kernaktivität von Destiny 2 sind und sich mit dem Problem beschäftigt.

Wöchentlicher Beutezug von Lord Shaxx

Immerhin kann man seit Kurzem Beutezüge via Smartphone schon im Orbit annehmen, muss also nicht jedem NPC langwierig zu Fuß einen Besuch abstatten.

Saisonale Herausforderungen in Season 13 von Destiny 2

So funktioniert das System: In den ersten 10 Wochen einer Season erhaltet ihr automatisch saisonale Herausforderungen. Jede Woche findet ihr in einem neuen Menü dann 3 bis 10 frische Aufgaben. Diese Aufgaben gewähren euch Erfahrung, Glanzstaub oder saisonale Items. Nebenbei fallen dafür die wöchentlichen Beutezüge von NPCs ab Season 13 weg.

Das Besondere: Die Herausforderungen lassen sich nachholen. Ihr könnt also beispielsweise retrospektiv die Aufgaben von Woche 1 und Woche 2 angehen, wenn ihr die Herausforderungen damals nicht erfüllt habt oder eine Destiny-Pause eingelegt hattet. Ab Woche 10 einer Season kommen dann keine weiteren Herausforderungen hinzu. Eine Season hat im Normalfall 12 bis 13 Wochen.

Solche Aufgaben warten: Bungie gab im TWaB vom 28. Januar (via Bungie.net) bereits einen kleinen Vorgeschmack auf mögliche Herausforderungen von Season 13:

Urzeitler-Gesandte im Gambit besiegen

Gambit-Matches abschließen

Feinde in „Dämmerung: Die Feuerprobe“ mit saisonalen Waffen besiegen

Gefallene besiegen

Ruchlosigkeits- oder Tapferkeits-Ränge verdienen

Ritualwaffen und deren kosmetische Ornamente verdienen

Runden in Prüfungen von Osiris gewinnen

Eine Spitzenreiter-Dämmerung abschließen

Dabei sollen aber nicht alle Aufgaben so fordernd sein, wie ein Sieg in den Trials. Das Ziel ist eher, einen ungefähren Fahrplan für die Season zu geben und den Spielern eine breite Palette an möglichen Spielweisen zu bieten.

Glanzstaub für die Beutezüge, ähh Herausforderungen

Das ist die Belohnung: Da die wöchentlichen Beutezüge wegfallen, die sonst die Haupteinnahmequelle für Glanzstaub waren, wandert die Ressource nun in die Herausforderungen. Meistert ihr einzelne Herausforderungen, gibt es unterschiedliche Mengen Glanzstaub.

Die saisonalen Herausforderungen sollen zu 60 % auch von Spielern gemeistert werden können, die keinen Seasonpass besitzen. Wobei aber nur diese 60 % Glanzstaub gewähren.

Erledigt ihr zudem am Ende einer Season genug Herausforderungen, gibt es einen dicken Batzen Glanzstaub.

6.000 Glanzstaub gibt es für kostenlose saisonale Aktivitäten

4.000 Glanzstaub gibt es, wenn ihr fast alle saisonalen Herausforderungen abschließt.

Woher kommt noch Glanzstaub?

7.500 Glanzstaub steckt im kostenlosen Pfad des Season Pass, den alle Hüter automatisch besitzen.

3.000 Glanzstaub steckt im Premium-Pfad für Besitzer des Season Pass.

Die wöchentliche Ritual-Händlerherausforderung (schließe 8 Beutezüge ab) spuckt jeweils 120 Glanzstaub aus – Erfüllt ihr jede Woche alle, kommt ihr in Season 13 somit auf 14.040 Glanzstaub.

Die täglichen und wiederholbaren Beutezüge bleiben weiterhin im Spiel und für Events bleibt man bei Beutezügen, die Glanzstaub gewähren.

Die totale Menge an Glanzstaub ist nicht wirklich mehr als früher. Der Vorteil ist jetzt, dass die Herausforderungen Account-weit sind. So muss man für eine ordentliche Menge Glanzstaub nicht mehr sklavisch mit allen 3 Charakteren Beutezüge abgrasen bis der Arzt kommt. Insgesamt dürften gerade die Durchschnitts-Hüter ab Season 13 mehr Glanzstaub zur Verfügung haben – wenn denn die Herausforderungen für sie erfüllbar sind.

Das Everversum ist jede Woche gut gefüllt – Im Gegensatz zum Inventar anderer Händler

So kommt das bei den Hütern an

Die Nachholbarkeit der saisonalen Herausforderungen und dass durchaus knackige Aufgaben dabei sind, kommt bei den Hütern super an. Auch, dass man jetzt nicht mühsam alle NPC abklappern muss, sondern alles komprimiert in einem Tab hat, stößt auf Liebe.

Das ist die Kritik: Doch so manche Hüter wundern sich, ob Bungie hier nicht einfach Beutezüge in saisonale Herausforderungen umbenannt hat und dem Problem so nur einen neuen Namen gibt. Das Gefühl „ich muss eine Aufgabenliste haargenau abarbeiten, um Destiny richtig zu zocken“ bleibt für sie bestehen.

Wie seht ihr das? Sind saisonale Herausforderungen nur Beutezüge, die nicht nach einer Woche ablaufen? Oder lasst ihr euch erst Mal von den Aufgaben überraschen und seht das als guten Schritt in Richtung weniger FOMO und Bounty-Müdigkeit? Sagt es uns und anderen Hütern doch in den Kommentaren.

