Destiny 2 spricht über Fix für nerviges PvP-Phänomen, deutet dabei neue Waffen an

Die Entwickler von Destiny 2 haben angekündigt, sich endlich das Three-Peeking, ein nerviges Problem der Third-Person-Ansicht, genauer anzuschauen. Dabei haben sie nebenbei mögliche neue Waffen für die Third-Person-Perspektive angedeutet.

Um dieses Problem geht’s: Vor Kurzem hat der Community Manager Cozmo ein leidiges Thema der PvP-Community aufgegriffen. Es geht um das sogenannte Three-Peeking oder Third Person Peeking. Dabei handelt es sich um ein Phänomen, das verstärkt im Schmelztiegel beobachtet werden kann – besonders in kompetitiven Modi wie den Trials.

Spieler nutzen dabei die Third-Person-Perspektive von Destiny 2 zu ihrem Vorteil, um beispielsweise um die Ecke blicken zu können oder um sich einen besseren Überblick zu verschaffen, ohne sich selbst dabei zu exponieren. Dafür greifen sie beispielsweise zum Schwert, das bei Destiny 2 automatisch in der Third-Person-Ansicht gespielt wird, oder führen eine Geste aus, die ebenfalls in 3rd-Person dargestellt wird.

So sieht das Three-Peeking aus

Das finden zahlreiche Spieler unfair, das Thema wird bereits seit langem in der Community diskutiert.

Was hat Bungie nun zum Three-Peking gesagt? Nichts Handfestes. Das Team von Bungie sei sich des Feedbacks rum um 3-Peeking bewusst und diskutiert aktuell mögliche Optionen. Man mache aber keine Versprechen, da man immer noch prüfe, welche Änderungen realisierbar sind. Schließlich sei es eine komplizierte Sache, die Gesten, Schwerter und jegliche, potenzielle Third-Person-Waffen in der Zukunft betreffe.

Kurzum: Man schaut sich das Ganze bei Bungie aktuell an, aber noch gibt es nichts Konkretes, was man den Hütern mitteilen könnte. Doch es gibt durchaus auch etwas Spannendes an dem Tweet.

Zukünftige Third-Person-Waffen für Destiny 2?

Diese Aussage ist noch interessant: Und zwar geht es um die „potenziellen, zukünftigen Thrid-Person-Waffen“, die Bungie in ihrem Post erwähnt.

Denn aktuell können nur Schwerter regulär in Third-Person gespielt werden – ab und an kommen Hüter noch an Versengungswaffen (Scorch Cannon), die jedoch nicht fest zu ihrem Arsenal gehören. Die Aussage hört sich aber so an, als spiele man bei Bungie durchaus mit dem Gedanken, weitere Waffen einzuführen, die in Third-Person gespielt werden können.

Kommen in Zukunft weitere Third-Person-Waffen wie beispielsweise Äxte?

Potentielle neue Nahkampfwaffen wie beispielsweise Äxte, Speere oder Sicheln wären dabei gar nicht so abwegig. Denn Destiny 2 hat bereits eine Menge Waffengattungen, so ziemlich alles Gängige hat man bereits durch. Doch das Spiel soll noch eine ganze Weile laufen, die bisher bekannten Pläne gehen bis Herbst 2022 und mit Seasons sogar noch darüber hinaus. Frisches Spielzeug für den Nahkampf à la Warframe würde sich also bestens anbieten, um die bislang einsamen Schwerter zu ergänzen.

Mit irgendetwas komplett Neuem muss man die Hüter in den nächsten Jahren ja schließlich überraschen. In manchen Aktivitäten gab es bereits einen Vorgeschmack darauf, wie sich beispielsweise Äxte spielen könnten – wie in der Archon-Schmiede aus Destiny 1.

Bedenkt, es handelt sich lediglich um Spekulationen, vielleicht kommt auch gar nichts. Doch komplett aus der Luft gegriffen ist es angesichts Bungie Aussage und der aktuellen Waffenartenvielfalt in Destiny 2 nicht.

Was denkt ihr? Wird Destiny 2 in Zukunft mehr Nahkampf-Waffen im Stile der Third-Person-Schwerter bringen? Oder wird hier zu viel in eine beiläufige Aussage hineininterpretiert? Übrigens, folgende Waffenänderungen kommen hingegen schon ganz sicher – und das schon nächste Woche: Destiny 2 schraubt zur Season 13 kräftig an der Sandbox – Wichtigste Buffs und Nerfs