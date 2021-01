Destiny 2 verbessert für 7 Likes seine Europa-Location – Neue Landezone kommt

In Season 13 dürfte euch Destiny 2 das Leben auf dem neuen Schauplatz Europa mit einem breit geforderten „Quality of Life“-Feature etwas einfacher machen und eure Laufwege verkürzen.

Dieses Problem geht Bungie in Season 13 an: So gut Europa als neue Location auch ankommen mag – schon kurz nach dem Release von Destiny 2: Beyond Light waren zahlreiche Hüter genervt von den langen Wegen auf dem Eismond des Jupiter, viele sind es immer noch.

Denn der Schauplatz ist groß und die verschiedenen Aufgaben dort schicken euch oft quer von einer Ecke der Map in die komplett entgegengesetzte, teilweise mehrmals. Und trotz Sparrow verbringt man dort dadurch viel Zeit unterwegs. Es gibt zwar 2 Landezonen, doch die liegen gefühlt 500 Meter weit auseinander und beide direkt am unteren Rand der Map. In den oberen Gebieten gibt es hingegen keine Landezone – nicht einmal in der Nähe. Doch genau dort ist man eben häufig unterwegs.

Europa ist groß, doch Landezonen gibt’s bislang und im unteren Teil der Karte zwischen Charion’s Crossing und Beyond

Und genau das regt viele auf. Sogar von künstlicher Content-Streckung war da bereits die Rede, da so manch einer der Ansicht ist, dass Bungie die Hüter ganz bewusst ständig auf solch lange Wege schickt – zumindest auf Europa. Entsprechend gab es zahlreiche Forderungen aus den Reihen der Community, endlich eine weitere Landezone auf Europa hinzuzufügen. Schließlich seien viele doch bereits mit den Inhalten von Beyond Light durch. Und so wie es aussieht, ist es bald tatsächlich so weit.

Europa bekommt neue Landezone in Season 13 spendiert

So will Destiny 2 das in Season 13 lösen: Was sich so viele gewünscht haben, wird in der neuen Season 13 in Erfüllung gehen. Das hat Bungie aus eigenem Antriebt nun auf Twitter bestätigt.

So postete der offizielle Account von Destiny 2 am 27. Januar: „Wenn das hier 7 Likes bekommt, fügen wir eine neue Landezone auf Europa in der nächsten Saison hinzu“.

Das war erwartungsgemäß binnen Sekunden erreicht, war also im Prinzip eh schon beschlossene Sache, die Bungie einfach mit dieser Aktion auf Twitter bekannt gab.

Wo kommt die neue Landezone hin? Das ist aktuell noch nicht genau bekannt, doch man geht fest davon aus, dass diese in den Eventide-Ruinen, also am oberen Ende der Karte, platziert wird.

Zwar scherzen einige herum, dass Bungie sich für ihren berühmten Plan C (Hüter wollen A oder B, Bungie weiß es besser und gibt ihnen C) entscheiden könnte und das Ganze dann am Ende so aussieht:

Doch die Eventide-Ruinen sind an sich wirklich die naheliegendste und auch die sinnvollste Lösung. So wäre die schnelle Zugänglichkeit der oberen Gebiete der Europa-Karte sicherstellt und die Location endlich gleichmäßig aufteilt. Das dürfte auch Bungie wissen und genau das wurde ja schließlich auch gefordert.

Was haltet ihr davon? Freut ihr euch auf diese Neuerung? Oder kommt sie für euch viel zu spät? Übrigens, in der neuen Saison kommen auch die beliebten Umbral-Engramme zurück: Destiny 2 bringt in Season 13 Loot-Mechanik zurück, die viele von euch mochten