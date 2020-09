Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

So startet ihr euren virtuellen Europa-Rundgang: Ihr könnt euch auch selbst durch die Zonen von Bungies interaktiven Karten klicken und so Bilder und kurze Beschreibungen der Areale erhalten.

Deswegen bietet die DLC-Location wohl noch mehr: Aus Trailer, Screenshots und Vorschauberichten zu Beyond Light wissen wir, dass ein Großteil der Action sich tief unter der gefrorenen Oberfläche Europas abspielt. Darauf spielte Bungie auch im gestrigen Trailer erneut an.

Bis die nächste große Erweiterung am 10. November endlich kommt, müssen sich die Hüter noch etwas gedulden. Doch Bungie veröffentlicht Häppchenweise neue Infos zu Beyond Light (Jenseits des Lichts).

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 5 × vier =

Insert

You are going to send email to