In Destiny 2 warten alle auf Beyond Light – Das erwartet euch bis dahin in Season 11

Bei Destiny 2 dauert der Release der großen Erweiterung Jenseits des Lichts noch etwas. Welche Gründe zum Einloggen bietet die Saison der Ankunft den Hütern bis dahin?

Darauf fiebern die Spieler hin: Im Herbst steuert das Destiny-Jahr traditionell auf seinen Höhepunkt zu. Dann kommen die großen Erweiterungen und geben den Ton für die nächsten Seasons vor. So ist es auch 2020, nur leider wurde Beyond Light (Jenseits des Lichts) vom September auf den 10. November verschoben.

Im Zuge der Verschiebung wurde auch die Season 11 verlängert und der Fahrplan angepasst. Seitdem kürzlich die finale Exotic-Quest in der Saison der Ankunft live ging, fragen sich nun viele Hüter: „kommt da noch was?“

MeinMMO wirft einen Blick auf das, was euch bis zum Release von Beyond Light bei Laune halten soll und ob wie schlimm die Dürreperiode ausfällt.

Das ist von Bungie noch für die Saison der Ankunft bestätigt

Hier zählen wir Content und Events auf, den Bungie selbst auf der Roadmap nennt oder bereits in Blogposts vorgestellt hat.

Festival der Verlorenen: Auch in Destiny wird Halloween gefeiert und kann Datums-technisch nur schwer verschoben werden. Daher findet das jährliche Event nun in Season 11 statt.

Als was verkleiden sich die Hüter dieses Jahr?

Vom 6. Oktober bis zum 3. November stehen auf dem Programm:

kostümieren und sich gruseln

neue Triumphe jagen

wahrscheinlich wieder dem Spukforst einen Besuch abstattet

Dataminer haben bereits das Aussehen vieler Event-Items und sogar der Kostüme ausgebuddelt:

Triumphmomente 2020: Mit den Moments of Triumph feiert Destiny sein nunmehr 6. Jahr und lässt euch dabei viele Belohnungen jagen. Das Event ist schon in vollem Gange und wurde bis zum Release von Beyond Light verlängert.

Neue Aktivitäten warten dabei leider nicht auf euch.

Ihr habt lediglich mehr Zeit um Ingame-Items wie Titel und Embleme zum Protzen freizuspielen

Durch Errungenschaften holt ihr euch Codes für den Bungie-Store, um euch da dann Goodys wie einen Siegelring oder Shirts zu kaufen

Boni für bestehende Aktivitäten: Bungie kündigte an, dass man bekannte Missionen und Modi durch eine Reihe von Extras attraktiver machen möchte. Den ersten Bons kennen wir nun: Seit dem Weekly Reset am 15. September verteilt Bungie eine Woche lang großzügig Loot.

Es wurde auch bestätigt, dass noch weitere solcher Boni folgen sollen. Wer sich also für Beyond Light mit seltenen Ressourcen eindecken oder Ränge im Schmelztiegel sowie Gambit nach oben klettern möchte, hat so ein paar Gründe sich einzuloggen.

Destiny 2 verdoppelt morgen den Dämmerungs-Loot – Diesmal sogar legal

Zusätzliche Eisenbanner-Events: Normalerweise findet das Eisenbanner etwa 3 Mal in einer Season statt. Bungie kündigte an, dass ihr euch auf zusätzliche Besuche von Lord Saladin einstellen könnt. Wer also starke Rüstungen und verbesserte Mods sucht, hat ein paar Extra-Chancen.

Das könnte noch kommen, bevor Beyond Light aufschlägt

Was ist mit dem geheimen Endgegner? Schon vor Längerem fand ein Spieler in den Interferenz-Missionen den verlorenen Sohn von Oryx wieder. Aktuell wiederholen sich diese Missionen nur wöchentlich und wir werden dort wohl erst kurz vor dem Season-Finale mit Abwechslung rechnen dürfen.

Der Entdecker fand übrigens auch noch weitere Details, wurde aber wegen unlauterer Methoden gebannt.

Kommt ein Live-Event als Finale? Zum Abschluss der Season 11 veranstaltete Destiny sein erstes Live-Event. Wir konnten vom Turm aus gemeinsam zusehen, wie ein gewaltiges Raumschiff abstürzte und von Millionen Raketen zu Klump geballert wurde – Die herabfallenden Trümmer verfehlten nur knapp den verhassten Cash-Shop.

Hunderttausende versammelten sich und sahen der Allmacht beim Näherkommen zu

Solche Spektakel kennen die Spieler beispielsweise aus Fortnite und auch bei den Hütern kam das ganz gut an. Eure Kritik war aber, dass das ganze viel zu lange dauerte und deutlich geraffter sein müsse. Bungie ließ schon durchsickern, dass dieser erste Versuche in Experiment war und man sich das Feedback zu Herzen nehme.

Eventuell krönt ein Live-Event die Season 11 krönen. Denn wir wissen schon, dass die Dunkelheit zahlreiche Planeten verschluckt und haben daher das halbe Universum evakuiert. Um die Dramatik für Beyond Light richtig zu schüren, die Dunkelheit als den Über-Feind zu inszenieren, wäre solch ein Live-Event passend.

Gegen die Pyramidenschiffe der Dunkelheit wappenen wir uns seit 6 Jahren

Die kommenden Boni sind sicher ganz nett, aber mehr leider auch nicht. Eine geheime Mission nach dem Vorbild der Whisper oder des Perfektionierten Ausbruch wäre toll, aber erscheint aktuell sehr unwahrscheinlich – aber nein würden wir dazu sicher nicht sagen.

Was denkt ihr, könnte uns noch in Season 11 erwarten? Was macht ihr, wenn die Destiny-Butter so dünn verstrichen wird? Die nächsten Wochen dürfte Bungie nutzen, um den Blick nach vorne zu richten und mehr zu Beyond Light präsentieren.

Immerhin wissen wir jetzt mehr über die neuen Stasis-Klassen und auch die Optik einiger Items ist schon bekannt – auch wenn das teilweise für Ärger in Destiny 2 sorgt.