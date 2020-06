Bei Destiny 2 haben findige Spieler den Boss Nokris außerhalb seines Strikes gefunden. Mit etwas Geschick könnt ihr ihn sogar selbst besuchen, doch was macht der verbannte Sohn von Oberschurke Oryx soweit ab vom Schuss?

Wer wurde da auf Abwegen gefunden? Spieler haben bei ihren Streifzügen durch den neuen Content von Season 11 einen alten bekannten gefunden: Nokris.

Der Schargott wurde von uns erschlagen und stellt sich den Spielern sonst als Strike-Boss in den Weg. Wir zeigen euch in diesem Artikel, wo sich der Fiesling jetzt aufhält und warum der Fund große Hoffnungen macht.

Dort wurde der Boss gefunden: Die komplette Saison der Ankunft über begleiten wir Eris Morn und tauchen tiefer in die Geschichte der Dunkelheit ein. Dafür dürfen wir uns jede Woche an der fortlaufenden Story-Mission „Interferenz“ versuchen.

Findigen Spielern ist es gelungen, sich in bisher unzugängliche Bereiche der Missionen zu glitchen. Dort befindet sich ein größeres Gebiet, der Hof von Savathûn und in der Ferne lauert Nokris:

Schaut euch hier an, wie der YouTuber JB3 auf Norkis trifft und gegen ihn kämpft

Im Video ist zu sehen, dass Nokris kein stiller Statist wird, sondern ein Boss-Kampf samt Mechanik auf die Hüter wartet. Er bombardiert seinen Entdecker aus der Distanz mit Feuerbällen und wird nach einiger Zeit immun.

Nokris wird von einem Ritter begleitet, welcher ein Relikt fallen lässt. Das Item kann sogar schon geborgen werden, nur was genau damit angestellt werden muss, ist nicht bekannt. In seinem ursprünglichen Strike, müssen mit ähnlichen Relikten Kristalle beworfen werden.

Nokris könnte endlich die Rolle spielen, die ihm zusteht

Wer ist Nokris eigentlich? Klar, Nokris ist ein echt finster aussehender Schar-Obermacker, aber so wirklich wichtig ist er nicht, oder? Schließlich wurde er mal nebenbei in einer Story-Mission abgefrühstückt und wird in seinem Strike in Sekunden verdroschen.

Besonders interessant wird es, wenn man sich den Stammbaum von Nokris anschaut:

Er ist der Sohn von Oryx – dem wohl ikonischstem Destiny-Bösewicht, nämlich dem König der Besessenen höchstselbst.

Nokris wurde von Oryx verstoßen, da er schwächer als sein Bruder Crota war – Wie stark Raid-Boss Crota wirklich ist, ist fraglich. Immerhin wurde er schon mit Bongos tot getrommelt.

Nokris wandte sich der Nekromantie, statt der Schwertlogik zu

Die Tante des Totenbeschwörers ist Savathûn – Die Hexen-Königin wird der neue Hauptfeind in den kommenden Jahren.

Genau das bereitet Story-Liebhaber schon länger Magenschmerzen. Nokris ist eigentlich ein sehr interessanter Schurke und kommt bisher viel kürzer, als er es verdient hätte – was sich jetzt hoffentlich bald ändert.

Der bekannte Destiny-Lore-Experte My Name is Byf, hat Nokris kürzlich ein Video gewidmet (via YouTube). Dort geht er darauf ein, dass der Schar-Gott es ist, der für die namengebenden Interferenzen bei den wöchentlichen Missionen verantwortlich ist. Savathûn soll mit Nokris zusammen arbeiten, um ihren Feldzug voranzutreiben. Das Finale davon werden wir dann im Herbst 2021 zu spüren bekommen.

Oryx hat ein Machtvakuum hinterlassen, das jetzt wohl Savathûn füllen will

Wir dürfen gespannt sein, welche Rolle Nokris noch spielen wird und wann wir dem versteckten Boss endlich (legitim) gegenübertreten dürfen.

Genauso spannend dürfte es mit Savathûn weitergehen. Denn die Intrigen spinnende Hexe beobachtet uns wohl mit 50 Augen: Destiny 2: Mysteriöse Sphären lassen Hüter rätseln – Was hat es damit auf sich?