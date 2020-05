In Destiny 2 gibt’s haufenweise coole Waffen und einige von ihnen sind sogar lebendig. MeinMMO präsentieren hier 6 dieser fühlenden oder mit Bewusstsein ausgestatteten Exotics.

Worum geht’s hier? Die exotischen Waffen sind mit ihren einzigartigen Eigenschaften eines der Aushängeschilder von Destiny. Die Hüter stehen auf ihre besonderen Knarren. Der Story-Experte My Name is Byf hat sich ein paar dieser Schießeisen genauer angeschaut und 6 Exotics ausfindig gemacht, die ein eigenes Bewusstsein haben oder irgendwie lebendig sind.

In dieser Liste findet ihr zwei Arten von gefühlsbetonten Waffen. Entweder verleiht eine hoch entwickelte KI oder ein mysteriöser Gott den Knarren das gewisse Etwas. Wir stellen euch jeweils die Waffe kurz vor und zeigen, welche Story hinter ihrem Bewusstsein steckt.

Diese 4 Waffen-Exotics haben fühlende KIs

Vor vielen Jahrhunderten herrschte in Destiny ein Goldenes Zeitalter. Aus dieser längst vergangenen Zeit existieren einige mächtige künstliche Intelligenzen (KIs). Die berühmteste dürfte der zwielichtige Kriegsgeist Rasputin sein, mit dem sich die Spieler aktuell in Season 10 verbünden müssen. Aber auch neben diesen Maschinen-Göttern führen wir die ein oder andere KI als Waffe spazieren.

Unbarmherzig – die lernfähige Tötungsmaschine

Um diese Waffe geht’s: Das exotische Fusionsgewehr Unbarmherzig war in der Anfangszeit von Destiny 2 ein echter Killer. Grund dafür sind zwei Eigenschaften, die das Exo im Kampfverlauf immer tödlicher machen:

Bewegungskonservierung – Bei nicht-tödlichen Treffern lädt die Waffe schneller auf, bis der Spieler einen Kill erzielt.

Impetus – Nachladen sofort nach einem Kill erhöht für kurze Zeit den Schaden.

So steht’s um die KI: Unbarmherzig wurde als Waffe erschaffen, die aus ihren Fehlern lernen sollte. Das erklärt auch die exotischen Perks. Wird der Kill nicht erzielt, bemerkt das Fusionsgewehr, dass seine tödliche Aufgabe nicht erfüllt wurde und versucht, sein Ziel effektiver zu erreichen.

Die KI soll im Prinzip alles auf dem Schlachtfeld töten – und das so gut wie möglich. Bleiben nach den ersten Exekutionen noch Feinde am Leben, erhöht sich nach dem nötigen Nachladen abermals der Schaden, um den weiteren Bedrohungen Herr zu werden – eine grausame, nie stoppende und lernfähige Maschine.

„Wenn die Waffe zerstören soll, was passiert dann, wenn man ihr ihr Ziel bewusst macht? Was würde passieren, wenn sie auf jeden Fehlschlag reagieren würde, indem sie die Parameter und Funktionen anpasst, um voller Ehrgeiz die erfolgreiche Ausführung ihres Zweckes zu erreichen?“ Lore-Text von Gnadenlos

MIDA Multi-Werkzeug & MIDA Mini-Werkzeug – Die Schweizer Taschenmesser

Um diese Waffen geht’s: Das MIDA Multi-Werkzeug gilt seit Destiny 1 als ein echter Alleskönner. In Destiny 2 kommt das MIDA Mini-Werkzeug als Begleitwaffe hinzu und zusammen ist die Liste der nützlichen Eigenschaften ziemlich lang:

Beide Waffen geben euch Tempo-Boosts

Auch beim Zielen bleibt das Radar aktiv

Großkaliber-Geschosse lassen Feinde zurückweichen

Das Multi-Werkzeug hat zudem Zielhilfe auf 100 / 100 und Statuswerte wie Handhabung oder Nachladetempo auf über 80 /100.

Das MIDA Multi-Werkzeug

Die legendäre Maschinenpistole MIDA Mini-Werkzeug Die beiden MIDA-Werkzeuge scheinen die Bedürfnisse des Nutzers zu spüren

Von den im Spiel zu spürenden Eigenschaften werben die Waffenbeschreibungen mit allerhand weiteren Anwendungsbereichen. Darunter auch für recht kuriose Waffen-Funktionen: Leuchtpistole, Wasserreiniger, Interplanetarisches Positionssystem sowie Rettungs-Schwimmkörper oder Grabungsgerät sind integriert.

So steht’s um die KI: Der Ursprung der KIs ist nicht mehr zurückzuverfolgen, aber während Kämpfen auf dem Mars haben die MIDA-Waffen ihre Benutzer beschützt und durch ihre vielfältigen Anwendungen und Funktionen ohne direkten Befehl am Leben gehalten.

Ein Beispiel aus den Lore-Einträgen zeigt, wie ein verdurstender Kämpfer durch Thermal- und Reinigungs-Geschosse Eis in Trinkwasser verwandeln konnte. Die Waffe führt ihren Träger aus Gefahren-Zonen und der Kämpfer beginnt, sich zu fragen, ob die Waffe seine Gedanken lesen könne.

Selbst dieses K.I.-Wunderwerk würde mich dann nicht retten können […] Ich frage mich, ob die Waffe mich gehört hat, als ich den Gedanken äußerte, ein besseres Lager zu finden. Warum sie mich wohl hierher gebracht hat? Lore-Text von MIDA Mini-Tool

D.A.R.C.I. – Gut vernetzte Waffe sucht Partner fürs Leben

Um diese Waffe geht’s: Das exotische Scharfschützengewehr D.A.R.C.I. ist die beste Waffe, wenn es um Aufklärung in Destiny 2 geht. Möglich machen dies folgende Perks:

Persönlicher Assistent – Zielt auf einen Gegner, um seine Gesundheit und andere wichtige Infos im Fernrohr zu sehen.

Ziel erfasst – Wenn „Persönlicher Assistent“ aktiv ist, ist die Zielerfassung besser und die Waffe bewirkt mehr Präzisionsschaden.

Das Ornament „Cyber-Intellekt“ von D.A.R.C.I. stellt die KI in den Fokus

So steht’s um die KI: Die Sniper sehnt sich nach einem würdigen Träger, einem „Partner“ auf dem Schlachtfeld. Durch ihr Bewusstsein analysiert die KI die Schwachstellen von Feinden – so werden die exotischen Perks erklärt.

Die intelligenten Waffen wie D.A.R.C.I. haben sogar eine Gesellschaft gebildet. Dieses Netzwerk aus denkenden Schießeisen analysieren ihre Träger genauso wie Feinde und tauschen sich über unser Hüterverhalten aus. Sie registrieren laut Lore-Text beispielsweise, ob der Träger ein PVP-Match vorzeitig verlässt oder andere Hüter im Strike die Arbeit machen lässt.

Woher der Name D.A.R.C.I. kommt, erklärt die Waffe übrigens selbst:

Danke, dass Sie das Gerät für Datenanalyse, Aufklärung und Kooperative Intelligenz benutzen (im Englischen: Data Analysis, Reconnaissance and Cooperative Intelligence device). Nennen Sie mich doch Darci. […] Hüter, wir wissen alles. Wir wissen alles ganz genau. Lore-Text von D.A.R.C.I.

Auf der nächsten Seite geht’s mit einem echten Klassiker der KI-Waffen und den Göttern in Waffengestalt weiter