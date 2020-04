In Destiny 2 zählen Exo-Waffen zu den heißesten Schusseisen im Game. Unser Autor Philipp Hansen wirft in dieser Top-Liste aber einen Blick auf die Waffen, die mit Optik und nicht mit Power überzeugen.

Mittlerweile gibt es 150 Exotics in Destiny 2, die meisten davon haben einzigartige Fähigkeiten. Aber nicht immer muss oder möchte man nur mit der absoluten Meta-Waffe, dem krassesten Damage Dealer in der Hand rumlaufen.

In dieser Aufzählung steht nicht die Power, sondern die Optik im Fokus. Ich habe euch 9 Exotics herausgesucht, die wegen ihres coolen Aussehens einen festen Platz in meinem Inventar verdient haben.

Meine Top 9 Exo-Waffen, die einfach unschlagbar gut aussehen

Ihr werdet in meiner Exo-Aufzählung schnell einen Trend feststellen und ziemlich genau wissen, was eine Waffe in Destiny braucht, um mir zu gefallen. Ein kleiner Hinweis vorweg: Dürre Scouts oder Schmalspur-SMGs haben in meiner Top-Liste nichts verloren. Waffen müssen mächtig sowie gefährlich aussehen, gerne düster angehaucht sein und Charakter haben.

Ich stelle euch das Schießeisen kurz vor und erzähle, warum ich die Optik so toll finde. Im Anschluss habe ich für jedes Exotic das coolste Ornament herausgesucht, das die Waffe entweder perfekt ergänzt oder ihr einen ganz anderen Spin verleiht.

1. Dorn

Was kann die Waffe? Der exotische Revolver Dorn verschießt keine gewöhnlichen Kugeln, sondern die namensgebenden, daumendicke Dornen. Diese vergiften eure Opfer und fügen ihnen Schaden über Zeit zu. Erledigt ihr einen Gegner mit der fiesen Giftspritze, nährt sich die düstere Waffe an dem Verderben und wird noch tödlicher.

Das macht die Optik so genial: Dorn gilt nicht umsonst als eine der berühmtesten Waffen aus dem Destiny-Universum. Neben ihrer Kraft ist das Design so gut durchdacht wie bei kaum einem anderen Exotic. Die Kanten und Spitzen, die schroff auf dem Revolver jagen, verleihen ihm eine böse Optik und passen hervorragend zu den exotischen Eigenschaften.

Auch die Story hinter Dorn wird durch das Aussehen schön unterstrichen. Ursprünglich war das Exotic die „gute“ Waffe Rose. Wurde dann aber durch dunkle Magie korrumpiert.

Das Ornament „Ketzer-Robe“ gab es in Season 8 bei Tess

Dieses Ornament veredelt die Knarre: Einst verdarben dunkle Schar-Hexen Dorn. Das Ornament „Ketzer-Robe“ treibt den Schar-Fluch auf die Spitze und erinnert an die blutrote Festung der Schatten, durch die wir uns auf dem Mond kämpfen. Der Skin verleiht der Waffe mehr Stachel und hat einen Storybezug, so muss das sein.

2. Schwingen der Wachsamkeit

Was kann die Waffe? Das exotische Impulsgewehr Schwingen der Wachsamkeit heilt euch, wenn Verbündete in eurer Nähe das Zeitliche segnen. Solltet ihr der letzte lebende Kämpfer eures Einsatztrupps sein, dreht das Exo richtig auf. Ihr und das Gewehr erhalten viele nützliche Buffs, damit ihr das Blatt noch zu euren Gunsten wenden könnt.

Das macht die Optik so genial: Unübersehbar ist die Waffe vom alten Ägypten inspiriert. Kleine Anubis-Elemente, Mumien-Bandagen und Horus-Flügel schmücken das Gewehr. Dazu passt hervorragend, dass alle Perks wie für die Prüfungen von Osiris geschaffen sind. Auch die Story hinter der Waffe spielt auf die Trials an.

Das Design zeichnet sich also wieder durch die Verschmelzung von Lore, Perks und Optik aus. Schon in den Anfangstagen habe ich mich in den Look des Impulsgewehrs verliebt.

Mit dem Ornament „Buch der Toten“ wirkt das Exotic wie ein uralter Pharaonen-Schatz

Dieses Ornament veredelt die Knarre: Dank des Ornaments „Buch der Toten“ wirkt das Exo noch mehr wie ein Schatz, den Archäologen aus dem inneren einer Pyramide ausgegraben haben. Der Glanz der vergangenen Tage ist noch zu erahnen, aber alles ist dreckiger, geheimnisvoller und düsterer. Erledigt ihr eure Feinde, heilt ihr euch und ladet den „Revolver“ nach.

3. Scharlach

Was kann die Waffe? Bei Scharlach handelt es sich quasi um ein Impulsgewehr, das in den Körper einer Handfeuerwaffe gezwängt wurde. Der charakteristische Burst-Schuss erinnert an die Herkunft, wird aber durch mächtige Perks ergänzt. Ihr heilt euch durch Kills und ladet zudem automatisch nach.

Das macht die Optik so genial: Schaut euch das Teil doch an, alles an Scharlach schreit: Gefahr! Ihr habt ein Bajonett, fiese Spikes und die Spritzer sind sicher keine rote Farbe. Wieder einmal unterstreicht die Optik die Geschichte um die Waffe, denn „Laut offiziellen Vorhut-Aussagen existiert diese Waffe nicht.“

Für einen Hüter ziemt es sich nicht, solch eine „Verbotene Waffe“ zu nutzen und sich durch das „Grausame Heilmittel“ am Leben zu halten. Trage ich Scharlach, fühle ich mich wie ein Soldat, der den Krieg eigentlich verloren hat, aber zu allen Mitteln greift, um nach Hause zu kommen. Und seien wir ehrlich, das Verbotene macht doch meist am meisten Spaß.

„Silber Kugel“ verwandelt den Revolver in den Alptraum jedes Werwolfes

Dieses Ornament veredelt die Knarre: Das Ornament „Silber Kugel“ verleiht der Waffe einen komplett anderen Dreh. Statt einer dreckigen Knarre seid ihr jetzt mit dem wohl edelsten aller Exos unterwegs.

Die filigrane Gravur und verspielten Schnörkel wollen so gar nicht zu der düsteren Lore passen und brechen gekonnt mit dem Thema. Sofort werden Fantasien an die Jagd nach Werwölfen wach.

