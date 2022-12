Destiny 2 Weihnachtsevent „Anbruch 2022“ startet heute, zeigt Schneeballschlachten im Trailer

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Diese war kurzfristig als Reaktion auf Probleme zum Start des neuen Dungeons “Säule der Wächterin” deaktiviert worden. Was in dem Patch steckt, welche Änderungen das Update bringt und was ihr sonst noch wissen solltet, könnt ihr hier nachlesen.

Das kostenlose In-Game-Event bringt ebenfalls die beliebte Event-Händlerin Eva Levante zurück in den Turm. Wie in den Vorjahren auch können Spieler Kekse aus fragwürdigen Zutaten für ihre Lieblingscharaktere im System backen und dafür Belohnungen von der Händlerin erhalten.

Eine Woche nach dem Launch der Saison der Seraphe startet Bungie das jährliche Weihnachtsevent in Destiny 2. Der Anbruch ging heute mit dem Weekly Reset , am 13. Dezember 2022 um 18:00 unserer Zeit live und läuft bis Anfang Januar 2023.

In Destiny 2 wird es weihnachtlich: Wie jedes Jahr im Dezember startet heute das traditionelle Weihnachtsevent, der Anbruch 2022. Passend dazu veröffentlichte Bungie einen neuen Trailer. Wir von MeinMMO zeigen euch, was drin steckt.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

