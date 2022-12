Destiny 2 hat das Gameplay einer saisonalen Aktivität aus Season 19 härter gemacht. Auf reddit loben Spieler diese Veränderung. Man vermutet sogar, dass es weitere Tests sind, um das Powerlevel komplett abzuschaffen. MeinMMO sagt euch, was sich konkret verändert hat und welche Idee vielleicht dahinter steckt.

Welche Änderung aus Season 19 begeistert gerade die Spieler? Bisher kann man die meisten Aktivitäten in Destiny 2 in zwei Kategorien aufteilen.

Entweder man ist in gewissem Maße „überlevelt“, also wesentlich stärker im Vergleich zu seinen Gegnern, sodass vor allem saisonale Aktivitäten zunehmend einfacher und langweiliger werden.

Daneben gibt es den Schwierigkeitsgrad „Spitzenreiter“, wo man als Spieler permanent unterlevelt ist, egal wie hoch das eigene Powerlevel liegt. Hier setzt Destiny 2 automatisch das eigene Powerlevel 25 unter der Aktivitätsanforderung an und zwingt Spieler bis zur Aktivitätsanforderung aufzuleveln, um sie überhaupt starten zu können.

Doch Season 19 hat in dieses System eine prägnante Änderung eingebracht. Wer nämlich derzeit die saisonale Aktivität „Raub-Schlachtfelder“ spielt, ist nun auch dort automatisch unter der Aktivitätsanforderung, um genau 5 Powerlevel. Das kommt in der Community richtig gut an.

Statt Builds oder Waffen zu nerfen, hat Destiny 2 diesmal einfach die saisonale Herausforderung insgesamt in der Schwierigkeit angehoben. Minus 5 Powerlevel mögen hierbei vielleicht nicht viel klingen, sind aber anscheinend ausreichend, um Aktivitäten langfristig knackig zu halten. In Kombination mit Champions und der Vielzahl an Feinden fühlt sich die saisonale Aktivität immer herausfordernd an.

Wie war es vorher? In Season 18 spielte es keine Rolle, ob man blaues Standard-Gear oder eine mühsam freigeschaltete und dann gecraftete Endgame-Waffe und ein perfektes Gear-Build besaß. Es war einfach nicht wichtig und viele Spieler haben sich deswegen auch den Aufwand dafür nicht gemacht.

Inzwischen berichtet der Spieler Lankygit im Destiny-2-reddit jedoch, dass es sich seit dieser Season 19 schwach anfühlt, mit einem zufälligen Impulsgewehr auf die Feinde loszugehen. Sein mühevoll gecraftetes Impulsgewehr „Pein von Merain“ aus dem Königsfall-Raid erledigt den Job jedoch einwandfrei und merklich besser.

„Es ist großartig, jetzt das Gefühl zu haben, dass meine besten Waffen es wert sind, benutzt zu werden, und nicht nur ein glänzendes Schmuckstück, das man sich auf light.gg ansehen kann. findet Lankygit im Destiny-2-reddit

Jetzt ist es schon viel mehr eine Herausforderung, die Spieler auch dazu zwingt, sich aktiv mit Buildcrafting und strategischem Spiel auseinander zu setzen.

Und nicht nur das: Diese kleine Änderung könnte auch ein weiterer Hinweis darauf sein, was Bungie in Lightfall vielleicht geplant hat. Powerlevel wird in Destiny 2 schon länger zunehmend irrelevanter, da es von immer mehr Aktivitäten entfernt wird.

Was bringt die Zukunft? Im August berichtete MeinMMO nach einem Leak, dass der lästige Powerlevel-Grind vielleicht bald nicht mehr nötig sein könnte. Damals teilte Liz vom Twitterkanal Destiny Leaks mit, dass Bungie angeblich schon daran arbeiten soll.

Jetzt könnte die kleine Powerlevel-Änderung der saisonalen Aktivität aus Season 19 diese Behauptung noch weiter bekräftigen. Angeblich soll Bungie planen, das alte Powerlevel-System des Loot-Shooters durch etwas Universelleres zu ersetzen:

Levelaufstiege sollen dann durch das Abschließen von Aktivitäten erreicht werden und nicht mehr durch Beutezüge.

Wenn dies zutrifft, könnte es mit der Veröffentlichung des neuen Lightfall-DLC die gesamte Struktur der Progression von Destiny 2 verändern.

Destiny 2: Leak deutet Wegfall des Powerlevels an – Wird bereits von Spielern gefeiert

Der Loot-Shooter ist bereits jetzt an einem „Sweet Spot“ angekommen, wo das Gameplay hart, aber nicht brutal einschränkend ist. Auf reddit haben einige Spieler sogar schon den Vorschlag gemacht, diese kleine Powerlevel-Anpassung auch in die Strike-Playlist zu übernehmen, wie der Spieler Gandarii anmerkt.

Ich hoffe, dass Bungie das positive Feedback auf die „Season der Seraphe“-Playlist hört und nicht nur die -5 Powerlevel zu einem festen Bestandteil der saisonalen Playlists macht, sondern auch mit -10 und vielleicht -20 in verschiedenen Aktivitäten experimentiert. -10 könnte eine gute Option für eine schwierigere Strike-Playlist sein, während -20 etwas sein könnte, das man für exotische Missionen oder die Beherrschung verlorener Sektoren in Betracht zieht. Letztendlich könnten wir zu einem Punkt kommen, an dem die Powerlevel komplett aus dem Spiel gestrichen werden können und wir nur noch 6 verschiedene Schwierigkeitsstufen haben (0, 5, 10, 15, 20, 25). schreibt der Hüter Gandarii via reddit

Ist euch diese Veränderung bereits aufgefallen? Würdet ihr es begrüßen, wenn es so zum neuen Lightfall-DLC kommt? Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet.

