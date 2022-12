Destiny 2: Neuer Trailer zu Lightfall zeigt spektakuläre Stunts mit Hütern, die sich an donnernde Titanen klammern

Destiny 2 hat bei den Game-Awards 2022 erneut seine starken Trailer-Künste unter Beweis gestellt und lässt mit den neongrünen Fähigkeiten seiner Hüter in Lightfall selbst Spiderman alt aussehen. Die kleine Vorschau offenbarte überrasche Hüter-Moves, surfende Wolkenreiter, Quäler, sowie einen entsetzten Gegenspieler des Reisenden.

Was ist das für ein Trailer? Beim neuesten Trailer von Bungie handelt es um eine weitere Preview auf die kommende Erweiterung Destiny 2: Lightfall, der bei den Game-Awards 2022 Premiere hatte:

Das neue DLC wird am 28. Februar 2023 veröffentlicht und nimmt die Hüter mit nach Neomuna, eine futuristische Stadt in den Wolken.

Was zeigt das Video genau? Zum einen sieht man die neue Fähigkeit der Dunkelheit „Strang“ in Aktion. Damit sollen Spieler sprichwörtlich an den neongrünen „Fäden der Realität“ zupfen können.

00:14 – Hier wird ein Jäger zum Movement-King. Man sieht, wie er seine neue Super-Fähigkeit aus Lightfall aktiviert, um damit lässig einen legeren Salto von einem Hochhaus zu wagen.

00:30 – Jetzt kommt der neue Greifhaken zum Einsatz. Aber nicht, um damit wie Spiderman von Ecke zu Ecke zu schwingen. Echte Hüter nutzen ihr Strang-Lasso, um sich damit an einem Titan festzuklammern, der gerade seine Donnerkrachen-Super gezogen hat. Schneller und cooler kann man in Destiny 2 ab Lightfall wohl nicht von A nach B kommen.

00:53 – Beim Titan manifestieren sich neongrüne Klauen, mit denen er seine Feinde, in diesem Fall Vex, spielend zerreißen kann.

00:53 – Auch als Mobkiller eignet sich das Lasso anscheinend. So ist zu sehen, wie ein Jäger damit seine Feinde in einem Rundumschlag spielend pulverisieren kann.

01:03 – Der Warlock hingegen wird in Lightfall das neongrüne Gewebe mit seinen Gedanken manipulieren und schleudert grüne Projektile auf seine Feinde.

Neben dem Fähigkeiten-Gameplay der Hüter sieht man zusätzlich auch ein paar Gegner:

So ist bei 01:18 einer der riesigen „Quäler“ im Trailer zu sehen. Sie kommen als brandneue Gegner mit dem Lightfall-DLC ins Spiel. Dieser Widersacher kniet und fokussiert sich auf einen Hüter, der ihm anscheinend nicht entkommen kann. Danach schleudert er ihn mit einem Schuss aus seiner Hand und in hohem Bogen weg.

Ein „Quäler“, neue Gegner in Lightfall, hat sich einen Hüter geschnappt.

Zusätzlich zu den Quälern müssen die Hüter aber vor allem gegen die Soldaten der Schattenlegion antreten. Diese Kabal-Armee untersteht dem neuesten Schüler des Zeugen: Calus.

Lassen sich auch Details zur Story entdecken? Nicht konkret – aber es gibt kleine Andeutungen. Starke Eindrücke aus Hollywood sind ebenso inklusive.

Aufmerksamen Hütern ist der Sprecher des Trailers aufgefallen. Hierbei handelt es sich um Osiris, der davon redet, dass auch er gelernt hat „durch Verlust das Unmögliche überwinden zu können“.

Man sieht einen Wolkenläufer, wie er auf einem silbernen Board durch die Luft surft.

Kein Silversurfer, aber ein Wolkenläufer aus der Bungie Feder.

In Teilen des Trailers sind auch Planeten, wie die Erde, zu sehen. Aber eben kein Reisender.

Ein entsetzter Gesichtsausdruck des Zeugen war für die Spieler ebenso überraschend. Bisher war dieser eher unnahbar und wirkte, als könnte ihn nichts stoppen. Doch nun, als sich im Trailer vor ihm eine Art weißer Baum mit blutroten Blättern öffnet, um wuchtig Energie in seine Richtung zu entladen, scheint ihm das gar nicht zu gefallen zu haben.

Das erwartet Spieler ebenfalls in Lightfall: Das neue DLC Lightfall soll auch die Systeme von Destiny 2 verbessern. Bungie teilte bereits mit, dass es ein Hüterrangsystem geben wird. Hilfen, damit neue Spieler das Spiel besser verstehen. Auch Veteranen sollen durch ein Hüter-Rang-System neue Ansätze finden, anderen im Spiel zu helfen. Als Highlight gilt jedoch das intergrierte Loadout-System, sodass ihr im Spiel eure Builds speichern könnt.

Musikalisches Highlight des Trailers: Wie schon zum letzten DLC „Witch Queen“, hat Bungie auch in diesem Trailer erneut eine sehr individuelle und starke Musikuntermalung genutzt. Dabei handelt es sich um den Song „Used to the Darkness“ von Des Rocs.

Wie hat euch der kleine Ausblick gefallen? Und vor allem, was hat euch besonders gefallen? Erzählt es uns gerne in den Kommentaren.