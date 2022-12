Neuestes Exotic in Destiny 2 kommt mit Raid-Feeling und 4 Katalysatoren – So holt ihr es euch

Gestern Abend startete in Destiny 2 Season 19 und das markanteste Highlight ist bisher eine neue exotische Waffe, die man nicht sofort bekommt. MeinMMO sagt euch, wie und wann ihr Revision Null freischalten könnt und vor allem, was sie so besonders macht.

Nach einer am Ende stark schwächelnden Season 18 hatten die Hüter in Destiny 2 hohe Ansprüche an den neuen Content der Season 19. Vor allem treue Hüterseelen sehnen sich inzwischen immer stärker nach Abwechslung und den guten alten Bungie-Innovationen.

Season 19 ist bisher recht geizig, denn sie hat noch keine neuen Rüstungs-Exotics offenbart. Doch immerhin kennen wir 3 exotische Waffen, welche sich die Hüter erspielen können:

Die exotische Maschinenpistole „Der Mantikor“ kommt aus dem Seasonpass und besitzt neben einer 900er-Feuerrate auch den Perk „Gleitender Reißzahn“. Dank ihrer Anti-Schwerkraft-Repulsoren lässt sie Hüter fliegen.

Im neuen Dungeon, der am 09. Dezember starten wird, scheint die Hüter ein exotischer Bogen zu erwarten, wie Infos via light.gg vermuten lassen. Mehr können wir euch derzeit jedoch noch nicht dazu sagen.

Die dritte exotische Waffe ist „Revision Null“, welche über mehrere Katalysatoren verfügen wird, die die Kraft der Waffe weiter steigern können.

Die MP „Der Mantikor“ ist das Seasonpass-Exotic mit 900er-Feuerrate und „Schwebeoption“.

Es war also nicht verwunderlich, dass besonders „Revision Null“ in den ersten Stunden die größte Aufmerksamkeit bekam. Vor allem, weil die dazugehörige Quest timegated ist, also nicht wie „Der Mantikor“ sofort und easy verfügbar.

Was macht die Waffe so besonders? „Revision Null“ ist ein exotisches Impulsgewehr mit einem futuristischen, hochklappbaren Visier. Gut möglich, dass sich damit vielleicht auch der Zoomfaktor der Waffe variieren lässt. Über die Feuerrate und den Schaden ist noch nichts bekannt. Doch dafür wird „Revision Null“ wohl anderweitig extrem flexibel sein.

Nur bei einem speziellen Team-Rüstungsexotic für alle Klassen, den Äonenseelen, hatte Bungie ähnliche Auswahloptionen eingebaut, als man dieses kaum gespielte Exotic in Season 13 Anfang 2021 verbesserte.

So pimpt Destiny 2 sein wohl miesestes Rüstungs-Exotic zur neuen Season 13 auf

Bis jetzt hatten exotische Waffen in Destiny 2 immer nur die Option auf einen einzigen Katalysator, der ihre Eigenschaften verbesserte. Doch Revision Null soll gleich 4 Katalysatoren bieten. Sowas gabs in dieser Form bei Waffen bis jetzt noch nicht im Loot-Shooter.

Wie der YouTuber MoreConsole herausgefunden hat, wird das Exotic „Revision Null“ diese 4 Katalsatoren bieten:

Gesetzloser (Outlaw)

Raserei (Frenzy)

Timer

Unter Druck (Pressurized)

Ob diese Namen der Katalysatoren dann auch mit den bekannten Waffenperk-Eigenschaften einhergeht, ist möglich, aber aktuell noch nicht sicher.

Erstes Gameplay mit der Waffe „Revision Null“ könnt ihr im Trailer ab Minute 1:15 sehen:

So bekommt ihr „Revision Null“ in Destiny 2

Um an die neue Exo-Waffe „Revision Null“ heranzukommen, schickt Bungie die Hüter auf geheime Mission. Ihr sollt euch Zugang zur sichersten Anlage im Sonnensystem verschaffen: der BrayTech-Orbitalplattform über der Letzten Stadt.

Bei dieser Location könnte es sich um die bereits bekannte Raid-Location „Tiefsteinkrypta“ aus dem DLC „Jenseits des Lichts“ handeln. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass es eine ähnliche aber andere Plattform ist. Der bekannte Raid ist nämlich über dem Jupiter Eismond Europa und diese Orbitalstation ist am Ende des Raids offiziell auch abgestürzt.

Der Kriegsgeist-Standort auf dem Mars Die Raid-Location „Tiefsteinkrypta“ über Europa. In Season 19 kehren Spieler an alte Standorte zurück, die mit neuen Details aufgepeppt wurden.

Ab wann ist die Exo-Mission für „Revision Null“ verfügbar? Jede Woche wird es verschiedene Sicherheitsebenen geben, die man überwinden muss. Sobald die Hüter dann tief genug in die Anlage eingedrungen sind, erreichen sie die Waffe „Revision Null“. Das wird ab dem 20. Dezember 2022 um 18:00 Uhr, also direkt nach dem Weekly-Reset, der Fall sein.

Wir wissen noch nicht genau, wie ihr die Waffe am Ende bekommt und wie die Quest dazu aussieht. Aber sobald wir dazu mehr Informationen haben, werden wir dies hier ergänzen.

Wie bekommt man die Katalysatoren für „Revision Null“? Sobald die exotische Quest verfügbar ist, wird es in den darauffolgenden Wochen die Aufgabe der Hüter sein, die Katalysatoren für Revision Null auf der Schwierigkeitsstufe Legendär einzusammeln. Dies lässt vermuten, dass auch die Kats nicht alle sofort verfügbar sind, sondern erst nach und nach ins Spiel kommen. Auch, welche Vorteile die jeweiligen Katalysatoren bieten werden, ist noch unbekannt und bleibt abzuwarten.

Während man also das Seasonpass-Exo „Der Manticor“ recht schnell in die Finger bekam und somit ausprobieren konnte, entzieht sich Revision Null derzeit noch eurem Zugriff. Es ist jedoch auch etwas, dass die Hüter neugierig macht, auf das, was da kommt. Und es ist derzeit auch noch nicht bekannt, ob das wirklich schon alles war, was die neue Season 19 zu bieten hat.

Wie findet ihr die Umsetzung dieser exotischen Quest? Findet ihr es gut, dass Bungie euch ein Exotic nicht sofort in die Hand drückt und ihr es euch erst „erarbeiten“ müsst? Oder wollt ihr alles, was eine Season beinhaltet, sofort bekommen? Schreibt es uns bitte in die Kommentare.