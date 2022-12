Destiny 2: Der König der Raketenwerfer wird in Season 19 endlich generft, doch völlig nutzlos wird er nicht

Bungie hat in seiner neuen TWaB-Ausgabe von Destiny 2 eine Menge Anpassungen für Exos, Perks und Rüstungen bekannt gegeben. Eine davon betrifft den Exo-Raketenwerfer „Gjallarhorn“. Wir zeigen euch, welche Änderungen ihr erwarten könnt und wie hart es den König der Raketenwerfer tatsächlich trifft.

Was möchte Bungie in Season 19 ändern? Einiges, denn Bungie hat in seinem neuen TWaB angekündigt, viele Dinge in Destiny 2 anzupassen. Exos, Perks, Rüstungen und sogar eine ganze Waffengattung wird überarbeitet und erhält Änderungen, die in Season 19 in Kraft treten. Unter den Anpassungen geselltet sich sogar ein befürchteter Nerf für einen ikonischen Raketenwerfer von Destiny 1 – Die Gjallarhorn.

Wir zeigen euch, welche Anpassungen die Exos durchlaufen werden und ob der Nerf für den Raketenwerfer verheerend ist.

Nach Season 19 erscheint auch gleich die nächste Erweiterung von Destiny 2:

Mehr als 20 Exos nimmt Bungie unter die Lupe

Im TWaB werden viele Dinge angesprochen. Die wichtigsten Änderungen sind jedoch die von den Exos. Diese bestimmen, ob sich eine neue Meta herauskristallisiert oder nicht.

Dabei hat sich Bungie die aktive Benutzung der Exos in PvP und Raids angesehen und dadurch entschieden, welche Waffen ausgebremst werden sollen und welche einen frischen Anstrich verdienen. Folgende Änderungen erwarten euch:

Alle Nerfs für Exo-Waffen

Dürrensammler – Granatenwerfer Reduzierte Dauer der Besessenen-Pfütze von 7.5 auf 4.5 Sekunden

Göttlichkeit – Spurgewehr Effekt der Schwäche ist von 30 % auf 15 % reduziert

Arbalest – Linear-Fusionsgewehr Schaden für Körpertreffer wurden reduziert

Wegbereiter – Pistole Grundschaden von 40 auf 37 reduziert Kritischer Schaden von 72 auf 67 reduziert

Gjallarhorn – Raketenwerfer Schaden des Einschlags und der Explosion der primären Rakete wurde um 25 % reduziert (Rudelgeschosse sind ausgenommen)



Fazit: Die Gjallarhorn und die Dürrensammler haben es beide hart erwischt. Beide Waffen sind nicht nur stark im PvP, sondern auch im PvE. Die Änderungen sollen somit die Waffen in ihre Schranken weisen, sie jedoch nicht endgültig aus der Meta streichen.

Bungie selbst offenbart, dass sie die Gjallarhorn nicht in Grund und Boden nerfen, sondern lieber in die Sparte eingliedern wollen, in die sie gehört.

Alle Buffs für Exo-Waffen

Keine Zeit für Erklärungen – Impulsgewehr Vollautomatisches Abzugssystem durch Fressrausch ausgetauscht

Auserwählte des Reisenden – Pistole Vollautomatisches Abzugssystem im Katalysator durch Überschuss ausgetauscht

Schwingen der Wachsamkeit – Impulsgewehr Vollautomatisches Abzugssystem im Katalysator durch Ensemble ausgetauscht

Erzählung eines Toten – Scout-Gewehr Bevorzugt kritische Treffer über Körpertreffer beim Feuern aus der Hüfte, wenn ihr euch in der richtigen Reichweite befindet Körperschaden von 46 auf 54 erhöht Kritische Treffer von 81 auf 80 verringert

D.A.R.C.I. – Scharfschützengewehr Schreckt Gegner jetzt auf, wenn sie mit dem aktiven Perk „Persönlicher Assistent“ getroffen werden Effektivität in der Luft auf 80 erhöht

Wunschender – Bogen Erhöht den Schaden an Gegner, die vom Dürrensammler infiziert sind, von 10 % auf 25 %

Wispern des Wurms – Scharfschützengewehr Effektivität in der Luft auf 80 erhöht

Der Prospektor – Granatenwerfer Intrinsischer Perk erhält zusätzlich noch den Effekt „Kettenreaktion“

Der Vierte Reiter – Schrotflinte Rückstoß um 50 % reduziert

Wegbereiter – Pistole Kritischer Schaden um 30 % erhöht (nur im PvE) Die Granate vom Katalysator wird um 60 % erhöht (nur im PvE) Explosivschaden der Granate wird am äußeren Rand der Explosion von 0 % auf 20 % erhöht

Unbarmherzig – Fusionsgewehr Momentumswahrung erhält jetzt einen 5-sekündigen Timer Dieser wird pro Treffer zurückgesetzt

Rattenkönig – Pistole Radius um die Rattennmeute zu aktivieren wird von 15 auf 20 Meter erhöht

Legende von Acrius – Schrotflinte Langsamere Fortbewegung wurde entfernt

Bastion – Fusionsgewehr Streuung wurde um 6 % reduziert

Quecksilbersturm – Automatikgewehr Generierte Rakete von 80 auf 120 Schaden, sowie den Explosionsradius von 3 auf 4 Meter angehoben Rakete teilt nun kinetischen Schaden und nicht mehr Arkus-Schaden aus

Kaltherz – Spurgewehr Ionische Spuren werden jetzt noch schneller generiert – Von 3,5 auf 2 Sekunden Stabilität und Nachladetempo wird beim maximalen Schaden auch maximiert Beim Aufheben von ionischen Spuren wird die Zeit reduziert, die Kaltherz braucht um auf seinen maximalen Schaden zu gelangen

Große Ouvertüre – Maschinengewehr Raketenschaden um 50 % erhöht

Xenophage – Maschinengewehr Der halbe Einschlagsschaden wird auf den Explosivschaden nun addiert Gesamtschaden um 5 % erhöht

Wolkenschlag – Scharfschützengewehr Tödliche Polarität funktioniert nun auch bei Treffern auf der Kugel des Spurgewehrs „Göttlichkeit“



Fazit: Es sind wirklich nützliche Änderungen dabei, die einige Waffen auflockern könnten. Die Legende von Acrius könnte durch die Entfernung seiner langsamen Bewegungsart sogar nützlich im PvP werden. Zusätzlich bekommen die Xenophage sowie die Große Ouvertüre erneut Anpassungen im Bereich Schaden, was sie noch verlockender für eine Benutzung macht.

Das einzige Fragwürdige sind die 80 Punkte in Effektivität in der Luft, die D.A.R.C.I. und die Wispern des Wurms bekommen. Der Perk ist vor allem im PvP relevant und niemand rüstet sich diese schweren Exo-Snipern aus, um in der Luft einen Schuss zu landen.

Bungie passt noch mehr an: Bungie hat nicht nur einige Exos angepasst, sondern auch Waffengattungen wie die Schrotflinten verändert. Es wurden nun alle Gehäuse angepasst, die für Schrotflinten existieren. Je nach Gehäuse ändert sich die Streuung und macht sie so entweder besser oder schlechter für einige Aktivitäten. Weitere Infos darüber und wie Bungie die Perks angepasst hat, erfahrt ihr im TWaB-Post von Bungie selbst.

Wie findet ihr die Anpassungen für die Exo-Waffen? Glaubt ihr, es sind richtige Änderungen, die das Zeug zum Metawandel haben? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!