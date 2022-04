Für Season 16 in Destiny 2 hat sich inzwischen die aktuelle Waffen-Meta recht gut rauskristallisiert. Die Spieler haben ihre klaren und auch starken Favoriten gefunden, die fast ausnahmslos für jede Aktivität ausgerüstet werden. Doch genau das sieht auch Bungie. MeinMMO hat sich deswegen angeschaut, welche eurer Lieblingswaffen bald im Fokus eines Nerfs stehen könnten.

In Destiny 2 haben die Hüter jede neue Season recht schnell klare Favoriten bei den Waffen.

Manche, wie die Maschinenpistole „Trichternetz“ in der aktuellen Season 16 erinnern die Spieler an eine bestimmte Spitzenwaffe, mit der man einst monatelang das PvP dominieren konnte.

Anderen dagegen, wie dem Raketenwerfer Gjallarhorn, eilt ihr Ruf als die ultimative Waffenikone schon meilenweit voraus, sodass seine Rückkehr als sichere Katastrophe prophezeit wurde.

Ganz so schlimm kam es jedoch nicht: Zu Bungies 30. Jubiläums-Event kam das Gjallarhorn wieder ins Spiel. Zumindest darf man heutzutage, auch ohne das Gjallarhorn zu besitzen, in Destiny 2 an Aktivitäten teilnehmen.

Trotzdem ist das neuaufgelegte Exotic in allen Aktivitäten ein wenig zu oft präsent und genau das könnte dem exotischen Raketenwerfer möglicherweise bald schon zum Verhängnis werden.

Ihr Gjallarhorn nehmen die Hüter derzeit überall hin mit.

Das Gjallarhorn könnte der nächste Nerf treffen

Schaut man sich die aktuellen Statistiken im Warmind an, dem statistischen Gedächtnis von Destiny, sieht das für die Zukunft des exotischen Raketenwerfers Gjallarhorn tatsächlich nicht gut aus:

Der Raketenwerfer wird im schweren Slot von 51 % der Spieler in Dungeons verwendet.

Zudem wird das Gjallarhorn von 52 % der Spieler in den Prüfungen von Osiris genutzt.

Im Raid „Schwur des Schülers“ wollten 67 % der Hüter nicht auf das Exotic verzichten.

66 % der Gambit-Spieler, auch Eindringlinge, nutzen die Waffe für den schweren Slot.

Und satte 71 % der Spieler richten ihr Gjallarhorn gerne in Dämmerungen auf die Gegner.

Die Nutzungsrate der Waffe ist damit auffällig hoch und für viele gibt es verständlicherweise derzeit auch keine bessere Alternative.

Selbst die beste Alternative ist eine Kopie des Gjallarhorns: Der legendäre und craftbare Raketenwerfer Palmyra-B schafft es in den verschiedenen Aktivitäten nicht einmal auf eine Nutzungsrate von 20 %.

Hier könnte es sogar möglich sein, dass er indirekt, durch den Perk „Rudeljäger“, ebenfalls vom Gjallarhorn profitiert. Damit genügt ein ausgerüstetes Gjallarhorn, um allen Verbündete in der Nähe ebenfalls Rudelgeschosse für ihre eigenen, nicht-exotischen Raketenwerfer zu geben. Das verwandelt sie dann in eine kleine Version der starken Ikone.

Interessant ist auch ein Blick auf die weiteren Top-Waffen im Primär- und Energieslot. Hier sind die Nutzungsraten zwar auch hoch, aber dennoch eher durchwachsen. Vor allem bei weitem nicht so dominant, wie beim Gjallarhorn oder bei der Trichternetz-MP.

Die Maschinenpistole „Trichternetz“ hat im Gambit eine Nutzungsrate von etwa 40 %, gefolgt von der legendären Glefe „Enigma“ mit nur 19 %.

Im Primärslot herrscht sogar noch mehr Diversität. Hier nutzen 26 % der Spieler im Raid gerne den Granatwerfer „Dürresammler“ oder mit 15 % die exotische Maschinenpistole „Osteo Striga“.

Im Gambit dominiert das Automatikgewehr „Krait“ mit 25 % den Primärslot.

Keine dieser Nutzungsraten entspricht dabei auch nur annähernd dem, was man beim Gjallarhorn sieht. Die Hüter legen die exotische Powerwaffe offensichtlich nur ungern aus der Hand.

Das Gjallarhorn gehört aktuell zu den Top-3 beim Bossschaden.

Warum ist die Waffe so beliebt? Der Grund für diese Beliebtheit ist einfach. Das Gjallarhorn ist derzeit schlichtweg ein Allrounder.

Seine Fähigkeit, Raketen abzufeuern, die dann in kleinere, zielsuchende Raketen „splittern“ ist auch in Destiny 2 noch stark. Der Raketenwerfer macht damit nicht nur großen Schaden an Bossen, er ist auch eine gute Anti-Championwaffe und eignet sich ebenso für das Mob-Clearing. Sogar der Schutzschild einer Glefe hält das Gjallarhorn nicht auf, denn seine suchenden Rudelgeschosse fliegen zielsicher drumherum.

Der Katalysator macht das Gjallarhorn unverzichtbar: Mit dem in Destiny 2 erspielbaren Katalysator wird die Waffe dann sogar noch stärker. Das Gjallarhorn kann damit schneller nachladen und erzeugt zusätzliche stärkere Raketen, wenn eure Rudelgeschosse einen Feind töten. Zudem erhöht sich die Magazingröße auf 2 Raketen. Da kann dann selbst der exotische Raketenwerfer „Augen von Morgen“ aus dem Raid „Tiefsteinkrypta“ nicht mehr mithalten.

Inzwischen ist das „Gjally“, wie die Hüter den Raketenwerfer liebevoll nennen, zur besten Boss- und Eindringlingswaffe geworden und gehört sogar zu den Top-3 beim Bossschaden.

Das ist Bungie sicherlich nicht entgangen: Es gibt im Grunde keinen Grund, diesen exotischen Raketenwerfer nicht zu verwenden. Und genau das könnte einen Nerf für das ikonische Gjallarhorn bedeuten, denn Bungie ist nicht blind. All die dominanten und viel zu beliebten Waffen haben bis jetzt Nerfs über sich ergehen lassen müssen, zuletzt traf es hier das Raid-Exotic Vex-Mythoclast. Gut möglich, dass die Waffe also bereits auf der Liste für eine Anpassung steht.

Woher bekommt man die Waffe? Das Gjallarhorn kann man sich seit dem 07. Dezember 2021 erspielen. Die exotische Quest steht allerdings nur den Besitzern des „30 Jahre Bungie“-Paket zur Verfügung. Ihr müsst also entweder das kleine Jubiläums-Paket oder das „Die Hexenkönigin“ Digital Deluxe Paket inkl. „30 Jahre Bungie“ erworben haben.

Wer darüber verfügt, kann die exotische Quest „Alle Wölfe fliegen hoch“ starten und sich das Gjallarhorn sichern. Wie genau die Quest dann abläuft, verrät euch unser Guide.

Destiny 2: So holt ihr den neuen exotischen Raketenwerfer „Gjallarhorn“ und seinen Katalysator

Wie steht ihr zum Gjallarhorn? Findet ihr, die Waffe sollte in der Tat etwas abgeschwächt werden. Immerhin würde dies wieder für Gleichheit sorgen und die Hüter dazu bringen, auf andere Optionen auszuweichen. Oder wollt ihr das Gjallarhorn auf keinen Fall als starke Option durch einen Nerf verlieren? Lasst uns gerne einen Kommentar da, wie ihr dazu steht.