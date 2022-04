Kniffliges Raid-Puzzle in Destiny 2 ist auch solo spielbar – Doch nur die Besten schaffen das

Ein Raid in Destiny 2 gehört zu den Endgame-Aktivitäten, die man nur im Team schafft. Viele Spieler sind also zufrieden damit, wenn sie Raid-Begegnungen solide im 6er-Einsatztrupp meistern. Doch dann gibt es diejenigen, die sich nur zu gerne den unmöglichen Herausforderungen widmen. MeinMMO zeigt euch, welcher Raid-Boss solo bezwungen wurde und wie das gelungen ist.

Welcher Raid-Boss im „Schwur des Schülers“ wurde solo besiegt? Der Destiny-2-Spieler Vendetta hat sich konkret an den 2. Encounter im Raid „Schwur des Schülers“ gewagt. Hier gilt es den sogenannten „Hausmeister“ zu besiegen, eine gewaltige Monstrosität, die in der versunkenen Pyramide haust.

Neben dem Encounter-Boss erwartet Spieler dort eine Vielzahl an Gegnern, die alle um jeden Preis verhindern wollen, dass man seinen Weg durch die uralte Pyramide findet.

Obendrauf muss in dieser Begegnung auch ein kniffliges Symbol-Rätsel in einem Labyrinth gelöst werden, für das sich ein 6er-Raid-Team in der Regel aufteilt, um es zu erledigen.

Als Solospieler muss speziell diese Symbolik dann in unterschiedlichen Puzzle-Mechaniken geschickt ausbalanciert werden, um am Ende Erfolg zu haben.

Wie diese bemerkenswerte Leistung zuletzt Vendetta gelungen ist, seht Ihr hier:

Diese Waffen und Ausrüstung nutzte Vendetta für seinen Solo-Run: Vendetta wählte seinen Titan und die Leere-Subklasse des Sentinels und kombiniert in seiner Rüstung verschiedene Elementarquellen-, wie Nahkampf-Quellenschöpfer“, mit Licht-Mods, wie „Mächtige Freunde“.

Für die Waffen wählte er zudem eine Waffe aus, die eigentlich gar nicht mehr infundiert werden kann, weil sie dem Sunsetting zum Opfer gefallen ist.

Neben der Ausrüstung gehört aber besonders die Solo-Meisterleistung des YouTubers Vendetta im aktuellen Raid „Der Schwur des Schülers“ für einige Spieler, wie NeXT DowNFaLL, bereits zu dem beeindruckendsten, was sie je in Destiny 2 gesehen haben.

Alter, das muss das Beeindruckendste sein, was ich in Destiny gesehen habe, noch beeindruckender als Solo-Atheon. Ich dachte immer, du wärst ganz oben auf dem Gipfel der Fähigkeiten, aber mein Gott, das ist so beeindruckend. Sehr schön gemacht, Mann. schreibt NeXT DowNFaLL auf YouTube zum Solo-Run

Warum ist diese Leistung so besonders? Selbst mit höherem Powerlevel als Vendetta ist dieser Run für normale Spieler erstmal nicht schaffbar. Auch wenn es sich hierbei nicht um den eigentlichen Endboss des Raids, sondern nur um einen Zwischen-Encounter handelt.

Es braucht viel Erfahrung, Sicherheit bei der effektiven Nutzung eines Builds mit Mods und natürlich eine Menge Zeit. Ambitionierte Solospieler absolvieren für diese krassen Runs mehrere Stunden in der Aktivität, um eine optimale Solo-Taktik zu erarbeiten.

Im Raid warten lomplexe Puzzles und Mechaniken für mehrere Spieler.

Es ist also schon besonders, wenn Spieler sich an eine solche Herausforderung wagen, um zu beweisen, dass in Destiny 2 nichts unmöglich ist. Dabei ist es inzwischen eine kleine Challenge der Community, die grundsätzlichen Vorgaben von Bungie für bestimmte Aktivitäten zu widerlegen.

Eine Aktivität für 6 Spieler kann natürlich auch solo schaffbar sein, sogar ein Raid.

Selbst der Beweis, dass man keinen Grind und damit kein legendäres, lilanes Gear braucht, um in Destiny 2 erfolgreich die härteste PvE-Aktivität „Spitzenreiter“ zu spielen, wurde bereits bewiesen.

Ausnahmespieler zeigen regelmäßig ihr Können im Endgame

In Destiny 2 treten diese Beweise vor allem ein paar herausragende Streamer an.

Der Spieler Esoterikk verteidigt seit Jahren Woche für Woche seinen Status als PvE-Gott und spielt fast jede bockschwere Aktivität in Destiny 2 solo. Hier geht er sogar so weit, dass er sie sogar ohne die Nutzung von Waffen bewältigt.

Der Destiny-2-Streamer Baxlyy hat einst den mechaniklastigsten und schwierigsten Riven-Endboss-Kampf im Raid „Letzter Wunsch“ völlig verrückt nur mit Nahkampf bezwungen.

Und auch Vendetta ist kein unbeschriebenes Blatt in der Destiny-2-Communtiy. Er tötet gerne Dungeon-Bosse mit seinem kleinen Hammer und kann nun auch von sich behaupten, solo das Puzzle und den 2. Encounter im Raid „Schwur des Schülers“ geknackt zu haben.

Was sagt ihr zu dieser Leistung? Habt ihr auch schon mit dem Gedanken gespielt, solo einen Raid-Encounter zu spielen? Oder findet ihr, das sind keine Ausnahmespieler, die man sich als Destiny-2-Spieler zum Vorbild nehmen sollte? Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr darüber denkt.