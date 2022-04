Zwei Exos in Destiny 2 zerstören das PvP – Könnten bald generft werden

In Destiny 2 gab es schon unzählige Exotics, die den Loot-Shooter ungenießbar gemacht haben. Jetzt sind es jedoch gleich zwei auf einen Schlag, die das PvP unfairer denn je machen. Wir zeigen euch welche das sind und was Bungie dazu meint.

Was sind das für Exos? Bei den kaputten Exos handelt es sich um folgende Exemplare aus Season 16:

Lorelei-Prunkhelm – Titan-Helm

Erneuerungsgriffe – Jäger-Panzerhandschuhe

Beide Exos kamen mit der neuesten Erweiterung von Witch Queen ins Spiel und konnten durch den Abschluss der heroischen Story-Quest ausgewählt und als Belohnung ergattert werden. Jetzt, da sie schon eine Weile da sind, hatten Spieler genug Zeit sich ein Exemplar zu sichern.

Im PvE sind die Exotics beide beliebt, jedoch genießen sie im Schmelztiegel keinen guten Ruf. Spieler forderten deshalb einen Nerf und Bungie hat jetzt darauf reagiert.

Unsterbliche Jäger und vernichtende Titanen

Was macht das Jäger-Exo? Um die Hilferufe der Community zu verstehen, muss man wissen, was die Exos so kaputt macht. Die Erneuerungsgriffe des Jägers sorgen schlichtweg für eine schützende Kuppel, wenn man sich in einer Frühlichtfeld-Granate der Stasis-Ulti befindet.

Das sind die Griffe, die zu mächtig sind

Gegner, die euch in PvP mit der Schrotflinte pushen und sich in eure Granaten-Kuppel begeben, werden kaum bis gar keinen Schaden auf euch machen können, während ihr leichtes Spiel habt. Sollte also in Kompetitiv eine Zone erscheinen, wird euer Gegner mit den Griffen das Spiel des öfteren dominieren können.

Was kann das Titan-Exo? Die Titanen erhielten in Witch Queen einen besonderen Helm, der dem Spieler ermöglicht, Sonnenflecken zu kreieren. Vorausgesetzt, ihr habt die Sonnenbezwinger-Ulti ausgerüstet und seid kritisch verwundet.

Sollte euer Titan also diese Flecken passieren, erhaltet ihr eine erhöhte Heilung gefolgt von schnellerem Nachladen und einen Buff eures Schadens.

So sieht der feurige Helm aus

Bungie führte jedoch einen Nerf durch, der automatisch das Exo abschwächen sollte. Nun können Spieler Sonnenflecken erzeugen, indem sie ihre Barrikade einsetzten, jedoch auf Kosten der aufgeladenen Klassenfähigkeit.

Spieler, die im PvE jedoch kritisch verwundet werden, verlieren auch ihre Aufladung der Barrikade und kreieren einen Sonnenfleck.

Das macht jedoch nichts, da im PvP die Titanen dadurch zu Campern werden. Es werden Barrikaden gesetzten und dann warten Titanen in ihren Sonnenflecken darauf, Spieler mit einem Schuss zu töten. Der Buff ermöglicht es, dass jeder einzelne Schuss einer Sniper, eines Linear-Fusiosgewehrs, einer Schrotflinte, eines Bogens und besonderer Exos eure Gegner tötet.

Der YouTuber Aztecross hat die Waffe in PvP getestet und ist selbst erstaunt wie unfair dieses Exo ist:

Die Schwierigkeit jedoch liegt darin, die Exos zu nerfen, ohne sie im PvE zu beeinträchtigen. Dort machen sie nämlich einen guten Job. Doch im PvP kann Bungie diese Exos nicht so stehen lassen und das weiß man auch.

Was sagt Bungie? Der Community-Manager „dmg04“ hat daher auf Twitter am 10. April gepostet, dass sich das Rüstungs-Team von Bungie die Erneuerungsgriffe des Jägers genauer anschauen wird und zu einem späteren Zeitpunkt der 16. Season dazu Stellung beziehen will.

Ein Fan hat in den Kommentaren dann auch gefragt, wie es mit dem Lorelei-Helm des Titans aussehe, da dieser auch einen dicken Nerf benötigt, damit das Spiel ausgewogen ist und nicht dadurch kaputtgeht. Auch hier hat sich dmg04 gemeldet und gemeint, dass das Team auch daran arbeitet.

Die Spieler können also auf eine Anpassung im PvP hoffen. Unklar ist jedoch, wann ein Fix kommt und ob das noch in Season 16 passiert. Noch hat Bungie dazu keine weiteren Details dazu preisgegeben. Der Community-Manager konkretisierte hier nur weitere Informationen „im Laufe der Season“. Bleibt abzuwarten, was Bungie sich einfallen lässt, damit die Rüstungen nicht komplett nutzlos werden.

Wie findet ihr die beiden Exos? Seid ihr ihnen schon im Schmelztiegel begegnet? Wenn ja, wie war eure Konfrontation? Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob ihr auch findet, dass die Exos generft zu stark sind und generft werden sollten.