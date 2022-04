Destiny 2 verrät endlich, wann der Fix für die kaputten Scharfschützen kommt, die aktuell nervigsten Gegner

In Destiny 2 terrorisiert eine Gegnerklasse das komplette PvE im Loot-Shooter. Die Rede ist von den Hohn-Sniperschützen. Mit ihrer Armbrust zerlegen sie Hüter aus irrsinnigen Reichweiten und das, mit nur einem Schuss. Jetzt ist endlich ein Fix angekündigt worden, doch der lässt auf sich warten.

Was ist mit den Sniper-Schützen kaputt? Schon seit Season 15 waren die Scharfschützen kaputt. Kein Spieler konnte sich offen auf dem Schlachtfeld bewegen, da sie euch mit einem Schuss töteten. Meist entstanden dadurch absurde Momente, in denen man Meterweit entfernt war und trotzdem zu Tode kam.

Spieler forderten deshalb, dass Bungie sich diese Schützen genauer anschaut, denn das war mit den absurden Toden im DLC Forsaken nicht der Fall.

Der Fix kommt doch erst Season 17

Der Communitymanager „dmg04“ hat auf Twitter endlich Klarheit geschaffen. Dabei twitterte er, dass die Sniper-Schützen erst in Season 17 gefixt werden.

Er erklärte aber auch, dass sie euch trotz Fix aus der Nähe mit einem Schuss ins Jenseits befördern werden. Solltet ihr angeschossen sein oder euer Build ist falsch geskillt, könnte das auch schnell euer Untergang bedeuten.

In einem weiteren Tweet erklärte er auch, woran das Problem lag. Viele Spieler vermuteten, es läge an der Framerate, die den Schuss dadurch mächtiger machte. Das wies dmg04 ab und meinte, es liegt an der Tatsache das die Armbrust drei Geschosse verschießt. Zusammen mit Komponenten, die den Schaden erstellen, entstand dieser Bug.

Somit bekommt ihr nicht wie bei normalen Sniper-Schützen einen Schuss mit dem vollen Schaden, sondern ganze drei Geschosse ab.

Warum dauert der Fix so lange? Trotz der regelmäßigen Updates, die Bungie jede Woche den Hütern aufbrummt, sind viele Fehler immer noch nicht gefixt. Dabei stellen sich die Spieler die Frage, warum das so lange dauert. Möglich wäre, dass Bungie viele kleine Fehler ausmerzt, um Destiny 2 nicht noch weiteren Bugs auszusetzen.

Xur sollte im Patch von 4.0.0.6 gefixt werden, jedoch entstand nun ein weiterer Bug. Um solche Eskapaden zu vermeiden, nimmt sich Bungie möglicherweise mehr Zeit, um den Fehler besser zu durchleuchten und die Ursache gründlicher zu analysieren.

Was sagen die Spieler? In Twitter kommt die Nachricht gar nicht gut an. Spieler fragen, was so schwer an solchen Änderungen ist. Dabei meint der Twitter-User „HeyItsSurreal„, man hätte auch einfach die Hohn-Sniperschützen deaktivieren können:

„Die einfachste Lösung besteht darin, die Scorn-GMs in dieser Saison zu entfernen und zu reparieren und sie dann wieder einzusetzen, oder? Außerdem, lol, das ist kein „Buildcraft“-Problem – es ist ein Bungo-Problem. Bitte schiebt das nicht auf die Spieler.“

Vor allem sind Spieler genervt, die mit den Gegnern in den Spitzenreiter-Dämmerungen klarkommen müssen. Zumindest ist ein Fix angekündigt. Bleibt abzuwarten, ob dadurch nicht noch ein Bug entsteht.

Was haltet ihr von der langen Wartezeit? Findet ihr es in Ordnung das Bungie soviel Zeit lässt oder könnt ihr nachvollziehen das die Entwickler Ärmeltief in Reparaturen stecken? Lasst es uns wissen!