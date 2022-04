Destiny 2 hat mit Witch Queen starke PvE-Inhalte geliefert. Doch darüber hinaus ist vor allem der Schmelztiegel, das PvP, eine oft gezockte Aktivität, die den Spielern großes Prestige verspricht, vor allem wenn man es schafft sich die Titel „Ungebrochen“ oder „Makellos“ zu sichern. Einen der beiden Titel streicht Bungie jetzt, sodass ihr in Witch Queen die letzte Gelegenheit habt ihn euch noch zu sichern.

Vor allem die PvP-Spieler warten in Destiny 2 schon lange darauf, dass Bungie die Inhalte für den Schmelztiegel endlich auffrischt. Kaum neues wurde dem Modus zuteil.

Für den Start von Witch Queen bekamen die Spieler lediglich 2 überarbeitete PvP-Karten

Auch in Season 18 soll ebenfalls nur eine alte Map aus Destiny 1 zurückkommen.

Und der Modus „Rift“ wurde nur kurz angeteasert, aber ansonsten nichts weiter verraten.

Dabei ist das PvP die Aktivität, welche dem Spiel auch nach den abgeschlossenen PvE-Inhalten noch Würze verleiht.

Kein Wunder, dass die neueste Ankündigung im aktuellen „This Week at Bungie“-Blog den Spielern nun Hoffnung machte, dass Bungie endlich erste Schritte unternimmt, frischen Wind in seine PvP-Arenen zu bringen.

Was hat Bungie angekündigt? Für die Veröffentlichung der Season 19 plant Bungie Anpassungen daran, wie Spieler Ruhm im Schmelztiegel verdienen können. Derzeit ist davon noch nichts konkret, aber man will dennoch bereits die zukünftige Richtung andeuten.

Welche Playlisten sollen zukünftig Ruhmpunkte bringen?

Wie werden Spieler sich Ruhm verdienen?

Was braucht es, um ab Season 19 „Legendär“ zu werden?

Warum kommt diese Ankündigung so früh? Grundsätzlich ist die Season 19 wirklich noch sehr weit weg, wenn man bedenkt, dass sich Destiny 2 gerade in Season 16 befindet. Diese frühe Ankündigung hat jedoch einen Grund.

Der Titel „Ungebrochen“ erfordert es neben den sonstigen Anforderungen, dass man in drei Seasons Legendär in der kompetitiven Playlist erreichen muss. Nur dann ist man wahrhaft „Ungebrochen“, weswegen auch nur etwa 6 % der Spieler ihn bisher überhaupt erspielen konnten.

Wer „Ungebrochen“ ist, hat also hierfür in mindestens drei Seasons das maximale Limit von 5000 Ruhmpunkten geknackt und gehört zur oberen Liga des Schmelztiegels.

Diese Aufgaben müssen erledigt werden, wenn man „Ungebrochen“ sein will.

Jetzt oder nie: Für alle Spieler, die das „Ungebrochen“-Siegel und damit den Titel noch erhalten möchten, ist daher auch jetzt der letzte Zeitpunkt, um mit dem Grind zu beginnen. Sobald die Season 19 beginnt, werden die Triumphe aus dem Spiel entfernt. Der Titel kann dann nur noch als Vermächtnis-Titel ausgerüstet werden, allerdings auch nur dann, wenn man ihn bis dato auch erspielt hat.

Wird der prestigereiche PvP-Titel bald einfacher? Vor allem, weil derzeit der Zeitaufwand für das Siegel „Ungebrochen“ so hoch ist, will Bungie ihn überarbeiten. Denn kein anderer Titel in Destiny 2 erfordert es, dass er über mehrere Seasons erspielt wird.

Ab Season 19 gibt es einen neuen Titel: „Ungebrochen“ soll ab Season 19 durch ein ähnlich herausforderndes Schmelztiegel-Siegel ersetzt werden, dass mit weniger erforderlichem Zeitaufwand erreicht werden kann. Das könnte aber womöglich auch für einen satten Verlust an Prestige dieses PvP-Titels verbunden sein.

Bungie betonte zudem, dass man sich bewusst ist, wie sehr die PvP-Spieler auf Neuerungen für ihren Lieblingsmodus warten. Also will man weitere Details zu Änderungen veröffentlichen, bevor die Season 17 startet.

Wie sieht die Zukunft des Eisenbanners aus, wenn Lord Saladin nun den Kabalen dient?

Ein Details im TWaB war dabei besonders auffällig: In der Ankündigung fiel MeinMMO auf, dass Bungie im Original TWaB betont das Wort „heulen“ benutzte, um auf die Zukunft des PvP hinzuweisen. Und in Destiny 2 kennt man nur eine Stelle, wo die Wölfe heulen: das Eisenbanner von Lord Saladin.

Das Wort „heulen“ ist im TWaB kursiv markiert.

Es könnte also gut sein, dass euch in Zukunft Anpassungen am PvP-Event Eisenbanner erwarten könnten. Vor allem, da Lord Saladin durch die aktuellen Ereignisse gar nicht mehr zu 100 % zur Verfügung steht, fragen sich einige Spieler, was jetzt aus diesem Modus wird.

Was glaubt ihr? Erwarten uns bald Veränderungen im Eisenbanner? Vor allem da Lord Saladin nun im Kriegsrat von Caiatl sein Unwesen treibt und nun lieber Kriegsbiester als Wölfe befehligt, ist die Zukunft des Eisenbanners tatsächlich offen.

Denkt ihr, Ruhm wird es bald vielleicht sogar nur noch im Eisenbanner geben? Verratet uns eure Vermutungen gerne in den Kommentaren.