Destiny 2: Spieler rätseln über ein grünes Rift in Savathuns Thronwelt – Dabei ist es ganz einfach

Wer bei Destiny 2 in Savathuns Thronwelt, der neuen Location aus Witch Queen, unterwegs ist, kann eine Menge Geheimnisse entdecken. Dazu gehört auch das ominöse grüne Rift, über dessen Sinn und Zweck die Spieler seit einem Monat rätseln. Dabei ist des Rätsels Lösung ganz einfach und wir verraten sie euch.

Savathuns Thronwelt ist ein geheimnissvoller Ort, an dem es viel zu entdecken gibt. Durch die neue Fähigkeit der Spieler, die Tiefenblick-Resonanz, können Spieler versteckte Wege und Orte aufdecken.

Zugang dazu erhält man über verschiedene sogenannte Tiefenblick-Knoten, die man „Aufdecken“ kann. Gerade die versteckten Rätsel sind bei den Spielern sehr beliebt, denn sie machen neugierig und wollen sogleich erkundet werden.

Man kann einmal am Tag den grünen Spuren eines Hohn-Henkers folgen.

In der Thronwelt sind auch Dunkelheitsrifts versteckt, die man abschießen muss.

Es gibt süße, strahlende Motten, die eingesammelt werden können.

Ab und zu begegnet man weiß-leuchtenden Inquisitoren-Trupps der Strahlenden Brut.

Und dann ist da noch dieses grüne Rift, das derzeit viele Spieler stutzig macht.

Es gibt in Savathuns Thronwelt viel zu entdecken.

Was hat es mit dem grünen Rift auf sich? Einer dieser „Erinnerungs-Knoten“ offenbart nach seiner Aktivierung jedoch nur ein grünes Rift, sodass die Spieler rätseln was dort genau zu tun ist. Es gibt keine Kiste nach der Aktivierung, es erscheinen keine Gegner und es gibt auch keinen Pfad, dem man folgen kann. Stattdessen erscheint manches Mal nur ein Schar-Schwert oder ihr steht in einem grünen Rift.

Das grüne Rift ist nicht so aufregend, wie ihr denkt

Diese speziellen Erinnerungsknoten in Savathuns Thronwelt beinhalten tatsächlich kein echtes Geheimnis. Vielmehr handelt es sich dabei um kleine Buff-Goodies, die ihr euch an den jeweiligen Knoten holen könnt. Sie helfen euch schnell wieder eure Fähigkeiten zu bekommen, Munition oder sogar eure Super aufzufüllen.

So sieht das grüne Rift nach dem Aufdecken aus.

Je nachdem was ihr aktiviert gibt es verschiedene Erinnerungs-Buffs, die ihr euch an diesen speziellen Tiefenblick-Knoten in Savathuns Thronwelt abholen könnt. Sie gewähren, je nach Buff, satte 85 % Plus an Fähigkeiten-Energie.

Erinnerung an die Katastrophe: Füllt eure Super wieder auf

Füllt eure Super wieder auf Erinnerung an Wut: Damit bekommt ihr Nahkampf-Energie

Damit bekommt ihr Nahkampf-Energie Erinnerung an Ausbrüche: Ein Boost für eure Granate

Zudem könnt ihr weitere, nicht fähigkeitsbezogene Vorteile, aus den Knoten erhalten:

Erinnerung an Präzision: Eure Munition wird wieder aufgefüllt

Eure Munition wird wieder aufgefüllt Erinnerung an Freiheit: Eure Sprunghöhe verbessert sich

Eure Sprunghöhe verbessert sich Manchmal bekommt ihr einfach nur ein Schar-Schwert spendiert

Nachteil: Leider ist die Nutzungsdauer der Buffs sehr kurz, sodass man nicht lange davon profitiert. Dennoch kann die Nutzung dieser speziellen Tiefenblick-Knoten in manchen Situationen hilfreich sein, sodass es wert ist zu wissen, wie euch die einzelnen Buffs unterstützen.

Wusstet ihr bereits, was es mit diesen Tiefenblick-Knoten auf sich hat und habt ihr diese bereits aktiv genutzt? Oder seid ihr erst jetzt schlauer? Was sagt ihr zu dieser Option? Ist so etwas hilfreich, ähnlich wie die verbesserte Fähigkeitenregenartion von Stasis auf Europa? Hinterlasst uns gerne eure Meinung und einen Kommentar.