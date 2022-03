Destiny 2: 8 Jahre lang haben Spieler die Bosse verarscht – Jetzt ist alles anders

Destiny erschien 2014 und nur wenige Wochen nach dem Release fanden Spieler einen Weg, um den damaligen Raidboss Atheon mit einem miesen Trick zu killen. Über Jahre wurde es zu einem Hobby der Hüter, die dicken Aliens-Boss auszutricksen und von Safe-Spots aus zu killen. Doch im neuen Raid von Destiny 2: The Witch Queen dreht ein Boss jetzt den Spieß um.

Spoiler-Warnung: Der Text enthält ein kurzes Video zum Boss des neue Raids aus „Destiny 2: Witch Queen“.

Wie verarschten Spieler die Bosse in Destiny? Es gibt eine lange Historie, wie Spieler in Destiny Fehler im Spiel oder bestimmte Game-Mechaniken nutzen, um die „stärksten Raid-Bosse“ ihrer Zeit gnadenlos zu killen und vorzuführen:

Weil „Exploit“, das Ausnutzen von Spielfehlern, irgendwie negativ und nach „cheaten“ klang, hat sich in Destiny früh eingebürgert, so etwas einen „Cheese“ zu nennen. Das klang gleich viel freundlicher.

Über Jahre etablierte sich das „Cheesen“ in Destiny zu einem Volkssport. Neben dem völlig blöden Rumspielen mit einem Ball im Turm und dem Posten von „Wusste ich schon alles“ unter Guides auf MeinMMO, machten Hüter in ihrer Freizeit nichts lieber, als Bosse zu cheesen.

Destiny: Sternstunden und Tiefpunkte – 13 Momente aus 3 Jahren Destiny

Neuer Raid-Boss „cheest“ die Spieler

Was ist jetzt anders? Der neueste Boss in Destiny 2 ist relativ ungewöhnlich: Während frühere Bosse vor allem klobig, monströs und vor Waffen starrend waren und sich leicht austricksen ließen, ist der neue Boss schlank und filigran.

Ein Clip machte jetzt viel Wirbel. Da wollte sich ein Spieler in Destiny 2 clever vor dem Raidboss „Ruhlk“ verstecken: Er hat sich einen Safe-Spot hinter einer Säule ausgesucht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Doch dieser Boss ist nicht dumm. Er erkennt offensichtlich die Masche und läuft einfach „außerhalb der Grenzen der Spielwelt“ an ihm vorbei und befördert den Spieler per Kick in die ewigen Jagdgründe.

In dem Fall hat also mal der Boss den Spieler „gecheesed“ und nicht umgekehrt.

Die Spieler jedenfalls freuen sich über die Abwechslung: Der neue Boss ist mal was ganz anderes und hat bereits viele Memes in der Community erzeugt. Auch der so ausgetrickste Spieler kriegt sich vor Lachen gar nicht mehr ein.

Apropos „Cheese“, eine Waffe ist damit untrennbar verbunden:

Eine Waffe hat Destiny und Destiny 2 jetzt schon 38-Mal kaputt gemacht