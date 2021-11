Eine Waffe hat Destiny und Destiny 2 jetzt schon 38-Mal kaputt gemacht

In Destiny 2 gibt es das exotische Fusionsgewehr Telesto. Die Waffe funktioniert so schräg, dass sie immer wieder für Probleme sorgt: Mittlerweile gab es 38 Vorfälle, in denen die Waffe für Ärger verantwortlich mit. Eine Webseite zählt mit.

Was ist mit dieser Waffe los?

Die Telesto ist ein exotisches Fusionsgewehr, das es schon in Destiny 1 gab. Ursprünglich kam die Waffe mit der 2015er-Erweiterung „König der Besessenen“ in den Online-Shooter.

Der Gag bei Telesto ist es, dass die keine normalen Kugeln abfeuert, sondern Haft-Projektile verwendet, die selbst Objekte in der Spielwelt sind, sich irgendwo festsetzen und nach einer gewissen Zeit explodieren.

Die Waffe ist in Destiny 2 geradezu von Legenden umrankt: Sie soll die Zukunft vorhersagen, aber vor allem macht sie das Spiel immer wieder kaputt.

Telesto zerstört Destiny seit über 5 Jahren

Wie oft hat die Waffe Destiny zerstört? Auf der Seite „telesto-report“ findet sich eine Auflistung von 38 Vorfällen, in denen Telesto für einen Bug in Destiny 1 oder Destiny 2 gesorgt hat:

Der früheste Vorfall ist vom 5. Januar 2016 – damals hatte Telesto den Dämmerungs-Modifikator „Juggler“ ausgeschaltet. Normalerweise sollte Spezial-Munition droppen, wenn der Spieler Telesto hielt. Das tat sie aber nicht.

Einen schönen Bug gab es im Juni 2018: Da konnte die Telesto einfach das Spiel eines anderen crashen, wenn man zu viele Telesto-Kugeln auf den feuerte.

Im Mai 2020 konnten sich Titanen mit der Telesto den Nahkampf-Charge zurücksetzen.

Im März 2021 gelang es Spielern, mit der Telesto unter die Map zu gehen und von da aus ihre Gegner in einem Strike ausschalten.

Im Oktober 2021 war es mit der Telesto möglich, sich den Nahkampf und die Granate instant zurückzuholen.

Vor 10 Tagen wurde erst der letzte Telesto-Bug bekannt: Da blieben Telesto-Kugeln einfach bestehen, wenn ein Gegner mit einem Schuss erledigt wurde.

Einfach “better than the resto” – die Telesto.

Wie reagieren die Spieler auf die Waffe? Mittlerweile ist es schon fast Tradition, nach einem Update darauf zu warten, wie die Telesto diesmal Destiny 2 kaputt macht.

Es gibt sogar ein Gedicht, das ein Nutzer der Seite light.gg auf Telesto verfasst hat:

Telesto, it’s the besto

Shines above the resto

Others may detesto

But I will attesto

It passes every testo

Completes any questo

There’s no contesto

Meanest gun in the westo

Fits in your vesto

How dare you suggesto

I use anything but Telesto

With it, I am at resto

Wie wehrt sich Bungie dagegen? Offenbar nicht sehr erfolgreich. Die Waffe wurde immer wieder deaktiviert, repariert und wieder aktiviert, nur um erneut für Probleme zu sorgen.

Wie die Webseite Forbes weiß, kam es alleine in der aktuellen Season gleich zu 9 Vorfällen mit der Telesto.

Offenbar bekommt Bungie die ungewöhnliche Mechanik, dass die Waffe Objekte verschießt, die in der Welt bleiben, einfach nicht vollends in den Griff.

Mittlerweile scheint sich die Waffe sogar aktiv dagegen zu weigern, deaktiviert zu werden:

Destiny 2 sperrt Waffe, die unsterblich macht, in allen PvP-Modi – Vergisst einen