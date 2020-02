Bei Destiny 2 ist einem Spieler ein Detail aufgefallen: Bungie scheint das exotische Fusionsgewehr Telesto zu benutzen, um Hinweise über die Zukunft des Spiels anzudeuten. Im Lore-Text und in den Ornamenten finden sich Anspielungen auf Dinge, die erst Monate später im Spiel geschahen. Ein neuer Hinweis wurde jetzt entdeckt.

Das wusste man bereits an Geheimnissen: Als das exotische Fusionsgewehr Telesto mit dem Osiris-DLC im Dezember 2017 zu Destiny 2 kam, hatte es einen schrägen Lore-Text. Das ist jetzt nichts Besonderes, viele Begleit-Texte von exotischen Items in Destiny sind etwas schräg. Aber der Lore-Text der Telesto verbarg ein Geheimnis.

Contingency reserves overdrawn. We underestimated nobility troth reparations. Uldren suggests that we open reintegration talks. Have you discussed endowment support? If Reef endorses support, Paladin Oran will engineer reinforcement.

Wenn man den ersten Buchstaben jedes Worts nahm, entdeckte man die eigentliche Botschaft des Textes: Die versteckte Botschaft drehte sich um Crow, den Prinz Uldren Sov: Der sei nicht vertrauenswürdig und wünsche Macht.

Uldren Sov war zu dem Zeitpunkt, als die Telesto kam, seit Jahren aus Destiny verschwunden. Allerdings kam er mit „Forsaken“ im nächsten großen DLC mit Macht zurück und spielte eine wichtige Rolle in der Geschichte von Destiny 2.

Nachher wusste man: Bungie hatte die Telesto genutzt, um zukünftige Ereignisse in Destiny 2 anzudeuten.

Ornamente der Telesto deuteten die letzten 2 Erweiterungen an

Das ist jetzt einem Hüter aufgefallen: Auf reddit ist einem Hüter aufgefallen, dass auch die Ornamente der Telesto auf zukünftige Ereignisse in Destiny 2 angespielt haben.

Das erste Ornament kam schon zu Fluch des Osiris heraus. Das hieß „Riff in Ruinen“ (Reef in Ruins). Der Hüter glaubt, das sei ein Hinweis gewesen, was für Ärger auf die Erwachten zukam, also auf die Erweiterung Forsaken.

Das zweite Ornament für die Telesto erschien mit dem DLC Kriegsgeist. Das Ornament hieß „Bedrohung von Unten“ (Dread from Below).

Der Hüter nimmt das als Hinweis auf die 2. Erweiterung „Shadowkeep“, denn dort ging es wieder auf den Mond, wie bei der Erweiterung „The Dark Below“, die für Destiny 1 erschien.

Kommt die Königin bald zurück?

Was sagt uns Teleso über die Zukunft? Der Hüter sagt das 3. Ornament soll jetzt in Season 9 erscheinen. Das trägt den Namen „Lang lebe die Königin“ (Long live the Queen). Das versteht er als Hinweis, dass Königin Mara Sov demnächst eine größere Rolle spielen wird. Denn auch die ist seit langer Zeit verschollen.

Er vermutet, Mara Sov könnte in Season 11 von Destiny 2 zurück in die Träumende Stadt kommen.

Das wäre sicher ein guter Abschluss für Destiny 2, wenn man davon ausgeht, dass danach Destiny 3 für die PS5 startet.

So wird das diskutiert: Auf reddit finden viele Hüter diese Funde faszinierend. Es gibt aber auch Seitenhiebe, dass die Lore in kostenpflichtigen Ornamenten versteckt ist, die Destiny 2 über den Cash-Shop Everversum vertreibt

ein Nutzer sagt: „Die Königin, die geweissagt wurde, ist nicht die Königin der Erwachten, sondern die Königin der Schar. Damit ist bewiesen: Savathun steht hinter dem Eversum. Schachmatt Bungie!“

ein anderer ergänzt: „Telesto hat ein Bewusstsein entwickelt. Versuche, es zu nerfen, werden es nur stärker machen. Es versucht uns etwas zu sagen.“

Man sieht: die Hüter haben Spaß mit diesem Fund.

Bestandteil vieler Spekulationen – Mara Sov

Was ist das für eine Waffe? „Telesto is da besto“ wissen Eingeweihte schon lange. Das Fusionsgewehr Telesto trieb bereits in Destiny 1 sein Unwesen, bei Destiny 2 kam es im Dezember 2017 mit dem DLC „Fluch des Osiris“ neu ins Spiel.

Der Gag der Telesto: Sie verschießt Fusionsprojektile, die am Ziel haften bleiben und verzögert explodieren.

Die Telesto ist dafür berüchtigt, „Destiny kaputt zu machen“. Immer wieder kam es zu Exploits mit der Waffe, weil die Mechanik so ungewöhnlich ist. So wurde die Teleso im Oktober 2019 vorübergehend aus dem Spiel verbannt.

Die Telesto hat bei Spielern einen gewissen Kult-Status, weil sie das Gameplay entscheidend verändert. Der Satz „Telesto is da besto“ hat sich irgendwie durchgesetzt.

Einfach eine richtig coole Waffe.

In der Lore von Destiny 2 sind einige Hinweise versteckt. Einer der größten Lore-Experte ist bekannt dafür, diese Geheimnisse aufzudecken.

