In Destiny 2 fällt es vielen Spielern oftmals schwer, der wirr erzählten Handlung zu folgen – beziehungsweise eine Story zu erkennen. Der Destiny-Historiker Byf schildert, was ihn an der Geschichte so fasziniert.

Destiny hat keine Story? Jeder Spieler von Destiny kennt die leidige Diskussion, dass der Loot-Shooter über keine Story verfüge. Und objektiv muss auch der größte Destiny-Verfechter zustimmen, dass die Story manchmal etwas hapert, etwa wenn keine Zeit für Erklärungen da ist oder Bunge selbst zugibt: „Wir haben keine Ahnung, was es mit der Dunkelheit auf sich hat.“

Hatte in Teil 1 „keine Zeit für Erklärungen“, die Exo Stranger.

Die Geschichte des Destiny-Universums ist oft gut versteckt. Sie wird in Story-Fetzen, Itembeschreibungen oder sogar außerhalb des Games erzählt. Zudem wollen sich die einzelnen Handlungsstränge einfach nicht sinnig verknüpfen lassen.

Oft scheint es, als würde eine spannende Geschichte gerade an Fahrt aufnehmen … und Bungie tritt voll in die Eisen!

Ein Ende für zahlreiche Storys bleibt uns Destiny bis heute schuldig.

Bungie, was wird denn jetzt aus Prinz Uldren?

YouTuber My name is Byf ist der Lore-Guru von Destiny

Das ist der Lore-Experte:James Byford ist in der Community von Destiny wohlbekannt. Unter dem Namen My name is Byf hat der YouTuber sich als „der“ Lore-Experte für Bungies Shooter etabliert.

Auch hier auf MeinMMO.de haben wir schon des Öfteren auf seine Arbeit zurückgegriffen. Er ist dafür bekannt, viele der wirren und zusammenhangslos präsentierten Versatzstücke oder Lore-Fragmente aufzuarbeiten. Ja, sprichwörtlich zu entwirren und dem geneigten Hüter in ansprechender Form darzubieten.

In einem Interview mit Vice verriet der Vollzeit-Historiker mit der charakteristischen Stimme, was ihn so an der Story von Destiny begeistert.

James Byford wird liebevoll „Lore Daddy“ genannt

Von Drachen und lügenden Lore-Texten

Das fasziniert den Experten so an der Geschichte von Destiny: Byf erklärt seine Beziehung zu Destiny als eine Art „Liebe auf den ersten Blick“. Sofort ging er in dem neuen Universum voll auf. So gibt es beispielsweise in Destiny nicht die eine Gegenrasse, sondern viele, gänzlich unterschiedliche Völker. Jedes davon brachte eine eigene Hintergrundgeschichte oder einzigartige Facette mit sich – und alle wollte Byf erkunden.

Die Welt von Destiny ist wie ein Puzzle. Es zu lösen und all die kleinen Enthüllungen zu entdecken, diese unglaublichen Geschichten – Das ist es, was Destinys Lore-Fans so besessen macht. James Byford via Vice.com

Für den Lore-Experten wurde Destiny zu einer „leeren Leinwand“ auf der er sich austoben konnte. Wenn man Byf zuhört, klingt es, als würde er auf Schatzsuche gehen.

Nur sucht er keine mächtigen Waffen, sondern einen Schlüssel, der eine neue Tür in einer verworrenen Geschichte öffnet. So gibt Destiny Stück für Stück, mit jedem Lore-Fetzen mehr von seinem schier endlosen Story-Reichtum preis.

Schlappe 4 Stunden dauert Byfs komplette Zusammenfassung der Destiny-Story

Telesto gibt Hinweis auf die Story von Forsaken

Diese Story-Fragmente findet er besonders cool: Die Waffe Telesto kam mit dem Osiris-DLC 2018 zu Destiny 2. Auf den ersten Blick wirkt der Lore-Text der exotischen Waffe Telesto ganz normal.

Doch die Destiny-Historiker entdeckten eine Besonderheit: In den Text hatte sich vermeintlich eine versteckte Botschaft eingeschlichen.

Contingency reserves overdrawn. We underestimated nobility troth reparations. Uldren suggests that we open reintegration talks. Have you discussed endowment support? If Reef endorses support, Paladin Oran will engineer reinforcement.

Nur wenn man jeden ersten Buchstaben des Lore-Textes nahm und zusammenfügte, konnte man die eigentliche Botschaft entschlüsseln.

Die geheime Botschaft der Telesto warnte vor dem machthungrigen Crow, vor Uldren Sov, der zu der Zeit für Jahre aus Destiny verschollen war, zuletzt hatten Hüter Uldren 2015 gesehen, als er in der Erweiterung The Taken King verschwand.

Mit der 2018er-Erweiterung Forsaken bewahrheitete sich die Annahme der Lore-Experten. Wie vermutet, kehrte Prinz Uldren aus der Versenkung zurück und war Auslöser einer dramatischen Rache-Story.

Hätten wir Caydes Schicksal abwenden können?

Byf erkennt Ahamkara-Formel im Dialog-Text

Während eben jenem Racheepos, wird erkenntlich, dass der Krähen-Prinz scheinbar von seiner Schwester kontrolliert wird. In der finalen Kampagnen-Mission fällt dann ganz beiläufig ein folgenschwerer Ausspruch: „Befreie mich, oh mein Bruder“. Während der Satz für normale Spieler einer von vielen war, ließ er Byf überrascht aufhorchen.

Er erklärt, dass diese Phrase (oh…mein) im Destiny mit den Ahamkara assoziiert wird. Dabei handelt es sich um Drachen, aber das sind keine feuerspeienden Ungeheuer.

Die Ahamkara sind sogenannte Wunsch-Drachen und besitzen magische Kräfte. Diese verführerischen Dschinns gelten eigentlich als lange ausgerottet.

Byf prophezeite: Die Story von Forsaken wird darin gipfeln, dass die Hüter einen Drachen erschlagen. Wie sich herausstellte, sollte er Recht behalten. Er schließt seine Ausführungen damit ab, dass wir durch die Tötung des Ahamkaras aber nur eine Story ins Rollen gebracht haben, welche schon vor Jahrhunderten begann und uns noch lange beschäftigen wird.

Im „Letzten Wunsch“ ziehen wir aus, um einen Drachen zu erschlagen

Die Beispiele zeigen äußerst plakativ, wie scheinbar lose Story-Häppchen eine Handlung ergeben. Mit der aktuellen Saison der Dämmerung setzt Bungie auf eine eher direkte Geschichte.

Könnt ihr die Begeisterung für die Geschichte des Destiny-Universums nachvollziehen? Wünscht ihr euch, dass Bungie lieber erst Mal einen Handlungsstrang zu Ende erzählt, statt immer wieder neue Erzählungen zu beginnen? Welche 10 Storys es My name is Byf besonders angetan haben, lest ihr hier: