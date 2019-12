Bei Destiny 2 ist am 1. Weihnachtsfeiertag ein neues Schiff im Everversum aufgetaucht. Amnestia-2 verrät mit einem langen Lore-Text, was Prinz Uldren Sov im Universum von Destiny 2 im Moment macht: Er hadert mit sich selbst.

Dataminer hatten den Lore-Text zu Uldren Sov schon im neuen Patch zu Destiny 2 entdeckt, aber erst jetzt am 25.12. ist er wirklich im Spiel und jeder kann ihn lesen.

Wie erzählt uns Destiny von Prinz Uldren? Im Cash-Shop von Destiny 2 ist heute das neue Schiff „Amnestia-S2“ aufgetaucht. Schon der Name ist eine Anspielung auf Uldren, denn der leidet offenbar unter einem Gedächtnisverlust, unter „Amnesie.“

Das Schiff kostet 800 Silber (etwa 8€) und mit ihm kommt ein längerer Lore-Text. Der Lore-Text spricht von einem „neuen Hüter“, offensichtlich Uldren Sov. Er scheint keine Erinnerung an das zu haben, was vorher geschehen ist. Andere Hüter gehen ihm aus dem Weg.

Sein Geist fragt Uldren dann nach dem Anbruch, der Winterfeier im Destiny-Universum. Doch der scheint nicht zu reagieren. Der Geist tröstet sich dann weiter mit seinem gnadenlosen Optimismus. Er hält an seinem Glauben an Uldren fest.

Auch wenn jeder beim Anbruch willkommen ist, scheint Uldren noch nicht bereit zu sein, diese Einladung anzunehmen und sich dem Kreis der Hüter anzuschließen, worauf sein Geist offenbar wartet.

Was steckt dahinter? Uldren Sov ist eine zentrale Gestalt aus der Mythologie von Destiny. Er war in Destiny 1 der Bruder der Königin, Mara Sov.

In einer ursprünglichen, alternativen Story von Destiny war Uldren als „Crow“ bekannt und sollte den Hüter wohl „aufklären“, dass der Reisende es nicht so gut mit ihm und der Menschheit meint, wie es den Anschei hat, sondern eigene Pläne verfolgt.

Mara Sov (oder das Wesen, das ihre Gestalt annahm) hatte Uldren während Forsaken unter Kontrolle.

In der tatsächlichen Destiny-Version ist Uldren Sov eine Nebenfigur, die von Anfang an ein Problem mit dem Hüter zu haben scheint. In Forsaken wendet er sich endgültig gegen die Vorhut und die Hüter. Sov erschießt Cayde-6, den Anführer der Jäger-Vorhut, und wird dann entweder vom Hüter selbst oder von Ikora Rey exekutiert. Das ist nicht sicher.

Uldren ist aber eine gespaltene Figur und kein klassischer Bösewicht, steht er doch unter dem Einfluss einer finsteren Macht, die sich als seine Schwester tarnt, und ihn manipuliert.

Prinz Uldren

Doch Uldren Sov wird von einem Geist auserwählt und wiedererweckt – wegen des Vermächtnisses von Cayde-6 glaubt man, er könnte der nächste Chef der Jäger in Destiny 2 werden.

Wie wir jetzt aus von Anbruch-Schiff wissen leckt Uldren Sov aber noch seine Wunden und scheint sich mit dem Trauma zu beschäftigen, was es heißt, gestorben und wiederauferstanden zu sein.