Wir haben Bungie gefragt, wie das düstere Setting von Destiny 2: Witch Queen zustande kam

Witch Queen ist noch nicht so lange draußen, doch die interessante Gestaltung von Savathuns Thronwelt lässt uns auf coolere Umgebungen hoffen, die möglicherweise mit dem neuen DLC „Lightfall“ in Destiny 2 implementiert werden.

Auch auf dem Jupitermond Europa, der mit der Erweiterung Beyond Light ins Spiel kam, konnte man schon Parallelen zwischen der Realität und der Umsetzung im Spiel erkennen. Die roten Adern, die man auf Bildern von der NASA erkennt , weisen auf das Vorhandensein von Schwermineralien im Eis hin. Bungie hat dieses Details wahrscheinlich ins Europa-Design von Destiny 2 übernommen, um den Eindruck des Jupitermonds so realistisch wie möglich zu gestalten.

Aus gestalterischer Sicht ist Savathûns Thronwelt sehr komplex und auch beunruhigend. Man erkennt den Einfluss der Schar, aber da ist auch genauso viel Licht und das erstrahlt in purem Prunk. Es war Absicht, dass dieser Kontrast ein so kontroverser Effekt ist, der fremdartig wirkt und vielleicht sogar schwer zu verstehen ist.

