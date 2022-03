Destiny 2: MeinMMO Leser haben abgestimmt – So fandet ihr die ersten Stunden in Witch Queen

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Haben euch die Ergebnisse der Umfrage überrascht oder war es euch klar, dass die Spieler hier großes erwarten konnten? Was denkt ihr? Wird Destiny 2 auch in den kommenden Seasons und Erweiterungen dieses Niveau halten können?

Die kommenden Wochen werden dann zeigen müssen, was Bungie in Witch Queen noch einmal für euch aufpoliert. Oder wie Cayde-6 gesagt hätte: „Bleib dran für ein Upgrade.“

Bungie versucht so viel Rückmeldung wie möglich zu berücksichtigen und erkundigt sich regelmäßig auf Twitter nach dem „Wohlbefinden“ der Hüter. Man baut darauf, dass die Spieler ihre Wünsche äußern, damit das Team darauf eingehen kann. Die ersten Rückmeldungen zum Gambit-Feintuning wurden so bereits aufgegriffen.

Der Spieler „Selfbush“ schreibt in seinem Kommentar auf MeinMMO , dass Bungie mit der Glefe eigentlich nur die Spitzhacke von Fortnite kopiert hat. Auch die Kosten für das neue DLC „Die Hexenkönigin“ sind in seinen Augen unangemessene Geldmacherei.

Die ersten Features waren nach ein paar Tagen getestet und hier hat sich gezeigt, dass es an manchen Stellen noch Feinschliff braucht. So schreibt „no12playwith2k3“ auf MeinMMO dazu:

Die Kampagne hat auf legendär sehr viel Spaß gemacht. Durch die etwas höhere Herausforderung hat sich die Belohnung am Ende jeder Mission verdient angefühlt. Optisch sieht alles sehr gut aus, da gab es wohl einen kleinen Feinschliff, was die Grafik angeht. Bei den neuen Waffen und Perks muss man sich noch reinfuchsen, sind aber auf den ersten Blick richtig nette Sachen dabei.

Ich habe keine Ahnung wie Bungie das hinbekommen hat, aber das war die beste Hauptkampagne im gesamten Destiny Universum. Ja, richtig gehört, da wird sogar Oryx neidisch! Die Taken King Kampagne kommt da nicht mehr ran. Ein hammerhartes Brett, was hier abgeliefert wurde.

Natürlich haben wir uns, wie immer, eure zahlreichen Kommentare durchgelesen (danke dafür). Auch, dass ihr uns auch nach dem Release noch euer Feedback gegeben habt, was ihr gut und was ihr schlecht findet.

Was hat es mit der Umfrage auf sich? Die Thronwelt hat verdammt lange auf sich warten lassen. Auch die Spieler waren vor der Veröffentlichung der neuen Erweiterung entsprechend skeptisch. Würde Bungie die hohen Erwartungen überhaupt erfüllen können? In den vergangenen Jahren war Destiny 2 zwar nie wirklich schlecht, aber es hatte auch seine Höhen und Tiefen.

In Destiny 2 konnten die Spieler nach langem Warten endlich selbst die Erweiterung Witch Queen erkunden. Wir haben die Gelegenheit genutzt und euch direkt gefragt, wie ihr die ersten Stunden in Witch Queen fandet. Die Umfrage ist inzwischen ausgewertet und dabei haben wir festgestellt: Ihr seid euch größtenteils einig.

Insert

You are going to send email to