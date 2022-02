Destiny 2: Schnell leveln in Season 16 – Effizient und zügig zum Powercap

In Destiny 2 ist es vorwiegend für neue Hüter schwierig herauszufinden, wie man sein Powerlevel am besten erhöht. Meist ist der Weg zum Powercap lang und beschwerlich, doch wir zeigen euch effektive Methoden, wie ihr an bessere Ausrüstung kommt.

Was ist das Powercap? Das Powercap ist die zweithöchste festgesetzte Lichtstufe, die ihr durch das Sammeln von Ausrüstung erreichen könnt. Jeder Ausrüstungsgegenstand, ob Rüstung oder Waffe, besitzt ein Powerlevel. Um eurer Powerlevel zu erhöhen, müsst ihr Ausrüstung mit hohen Werten ausgerüstet haben.

Wozu brauche ich ein hohes Powerlevel? Durch ein hohes Lichtlevel wird euch Zutritt zu verschiedenen Aktivitäten gewährt. Raids, Dungeon und Spitzenreiter-Dämmerungen haben bestimmte Powerlevel-Anfordeungen und manche können nur dann von euch betreten werden, wenn ihr das richtige Level besitzt. In den herausfordernden Aktivitäten gibt es auch die Chance, an den besten Loot zu gelangen und eure Ressourcen-Bestände, beispielweise Aszendenten-Bruchstücke, aufzustocken. Es lohnt sich also, zu wissen, wie man effizient sein Level erhöht.

So gelangt ihr am besten ans Powercap

Wir listen euch hier fünf Optionen auf, die euch helfen werden, euer Powerlevel schnell und effizient zu erhöhen.

Erreicht das Soft Cap mit blauen Loot

Bevor ihr gegen harte Monster kämpfen dürft solltet ihr euch leveln

Bevor ihr euch an die Spitzenausrüstungen ranmacht, solltet ihr das Softcap von Season 16 erreichen. Hier fassen wir euch alle wichtigen Powercaps zusammen:

Basis : 1350 (vorher 1100)

: 1350 (vorher 1100) Weiche Grenze : 1500 (vorher 1270)

: 1500 (vorher 1270) Mächtige Grenze : 1550 (vorher 1320)

: 1550 (vorher 1320) Harte Grenze: 1560 (vorher 1330)

Erst ab der „Weichen Grenze“ könnt ihr euch an die mächtigen Items ran wagen, die es zu verdienen gibt.

Warum soll ich warten? Jeder Spieler kann das Softcap problemlos auch ohne Mächtigen Loot oder Spitzenausrüstung erreichen. Dafür hat Bungie die blauen Engramme erschaffen. Diese droppen euch überall aus jeglichen Quellen und sind dafür gemacht euch schnell an die weiche Grenze, das Softcap, zu bringen.

Spart euch also die Aktivitäten, die Spitzenausrüstungen bieten auf, wenn ihr das Powercap von 1550 anstrebt. Da werden euch die blauen Engramme nicht mehr helfen.

Möchtet ihr mehr Informationen zu Season 16 erfahren, könnt ihr euch hier erkundigen:

Destiny 2: Alle wichtigen Infos zur Season 16 – Artefakt, Powercap und Exos

Spitzenausrüstung und mächtiger Loot

Nach diesen lila Engrammen solltet ihr Ausschau halten

Was bringt mir die wöchentlichen Herausforderungen? Solltet ihr das Softcap erreicht haben, kommt der beschwerlichere Teil des levelns. Ihr müsst ab einem Powerlevel von 1550 mächtige Engramme und Spitzausrüstungen aus verschiedenen Aktivitäten verdienen.

Dafür müsst ihr bestimmte Aufgabenstellungen bewältigen und erhaltet so besseren Loot. Dieser Loot ist jedoch wöchentlich begrenzt. Solltet ihr also schon einmal den Loot für euren Hüter ergattert haben, müsst ihr, auf den Weekly Reset warten, um sie euch erneut zu verdienen.

Was muss ich dafür tun? Die Aufgaben variieren je nach Aktivität. Im Schmelztiegel müsst ihr verschiedene Matches in beliebigen Playlisten spielen, in der Vorhut müsst ihr 100.000 Punkte in der Dämmerung erreichen.

Um herauszufinden, was ihr tun müsst, könnt ihr auf eure Map zugreifen. Wählt dann eine Aktivität aus und geht dann mit eurem Cursor auf euren ausgewählten Modus. Dann wird euch eine Beschreibung offenbart, was ihr genau für die besseren Items tun müsst.

Ansonsten könnt ihr auch jede Woche auf MeinMMO im Weekly-Reset nachschauen, welche Aktivitäten euch noch Fortschritt geben. Wir listen euch dort stets die aktuellen Spitzenquellen auf.

Legendäre Kampagne abschließen

Ihr wollt besseren Loot? Dann werdet zur Legende

Gibt es einen sicheren Weg, guten Loot zu bekommen? Dazu solltet ihr den neuen Kampagnen-Modus von Witch Queen ausprobieren. Als Neuling könnte es eventuell frustrierend seit Stunden an einer Mission zu hängen. Jedoch erwartet euch beim Abschluss der Kampagne auf legendär ein komplettes Ausrüstungsset von 1520er-Items und viele Upgrade-Module um eure Top-Rüstungen schnell upzudaten.

Eisenbanner-Beutezüge und Quest

Lord Saladin – Einer der letzten eisernen Lords

Wann startet das Eisenbanner? Für Season 16 ist noch keine genaue Roadmap und damit auch kein genauer Zeitpunkt für den PvP-Modus bekannt. Jedoch könnte man davon ausgehen, dass jeden Monat einmal das Eisenbanner aufgestellt wird, damit die Hüter ihr Licht darin schmieden können.

Was bietet Lord Saladin? Erfahrungsgemäß gibt euch Saladin nicht nur Beutezüge, die euch Spitzenausrüstungen geben, sondern auch eine Quest, die euch pro abgeschlossenen Schritt mit Ausrüstung belohnt. Das Eisenbanner ist hart und die Aufgaben nicht leicht, dennoch lohnen sie sich und bieten einen großen Boost, was das Level angeht.

Raids – Guten Loot für Teamplayer

Das war Atheon, der 1. Raidboss von Destiny.

Was sind Raids? Raids gehören zu den Highlights in Destiny 2. Mit dieser 6-Spieler Aktivität werdet ihr in ein Kampfszenario geworfen und müsst mit eurem Trupp herausfinden, wie ihr eine Bedrohung der Menschheit ausschalten könnt.

Der Raid „Gläserne Kammer“ führt die Hüter auf die Venus, wo sie einen riesigen Vex-Geist ausschalten müssen. Dabei betreten die Spieler einen Ort außerhalb von Raum und Zeit und müssen Mechaniken wie die Orakel bewältigen, sonst werden sie ein für alle Mal von der realen Welt gelöscht.

Am 05. März startet in Destiny 2 zudem bereits der aktuelle Witch-Queen-Raid namens „Der Schwur des Schülers“, der euch dann wieder Top-Loot in Form von Spitzenausrüstung bietet.

Was bringen Raids? Nach jeder abgeschlossenen Begegnung werdet ihr mit Waffen und Rüstung belohnt. Diese weist meist ein höheres Powerlevel und bessere Werte auf, als gewöhnlicher Loot. Außerdem bietet Raid-Ausrüstung zusätzlich besondere Waffen, Vorteile und Rüstungen für euch.

Habt ihr noch nie einen Raid bewältigt, schließt euch einem Clan an. Viele Clans führen Neulinge durch Raids und nehmen sich die Zeit, um ihnen alles Schritt für Schritt zu erklären.

Diese Methoden könnt ihr auch benutzen, um an das Hardcap von 1560 zu gelangen, seid also nicht besorgt.

Was haltet ihr von den Tipps? Findet ihr sie hilfreich oder habt ihr sogar eure eigene Taktik, wie ihr vorgeht, wenn ihr euren Hüter auflevelt? Lasst es uns wissen!

Möchtet ihr abstimmen, wie die ersten Stunden von Witch Queen für euch verlaufen sind? Dann könnt ihr das hier machen: